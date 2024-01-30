VODA UA стала новим офіційним партнером ФК "Шахтар"
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Футбольний клуб "Шахтар" та український бренд "Карпатська джерельна високогірна" ТОВ "ВОДА ЮА" підписали угоду про співпрацю на наступні 2 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бренду.
У межах партнерства перша команда "Шахтаря", команди Академії клубу всіх вікових груп та жіноча команда будуть забезпечені високоякісною водою під час матчів, тренувального процесу та подорожей Україною на виїзні ігри.
Крім того, VODA UA забезпечить потреби у воді під час реалізації всіх соціальних проєктів "Шахтаря".
Також партнерство передбачає представленість бренду VODA UA на стадіоні під час домашніх матчів "Шахтаря", розміщення реклами бренду в клубних соцмережах, залучення гравців як амбасадорів і проведення різних активностей для вболівальників.
Нагадаємо, що ТОВ "ВОДА ЮА" є єдиним офіційним постачальником столових та лікувальних вод брендів VODA UA, які видобувають у найчистіших регіонах Карпат.
Води VODA UA мають оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не підлягають жодному фізичному або хімічному впливу, адже є ідеальними від природи. Продукція компанії доступна для замовлення на сайті vodaua.ua.
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2. І про податки:
"18% податку виплачуються завжди?
Є випадки, коли футболіст оформлений як фізична особа підприємець (ФОП) й сам сплачує податки. До такого методу спортивні клуби вдаються, щоб зменшити видатки на заробітну плату та знизити податкову ставку.
«Зазвичай вони оформлені на третій групі спрощеної системи оподаткування. В такому випадку зі спортсмена утримується 5% єдиного податку, якщо сума доходу на рік не перевищує п'ять мільйонів гриввень.
Але зазвичай податок на прибуток не платить ніхто - наскільки я знаю, всі наші клуби є збитковими. Хіба що на трансферах можна вийти в плюс. За інших же обставин вони сплачують тільки податок на додану вартість. Інших податків немає - тільки ПДФО, військовий збір, ПДВ та податок на дохід»
При цьому експерт не виключає, що наші спортивні клуби можуть уникати сплати податків й за таких умов. Наприклад, через офшори".
Повторю свою думку ще раз - професійний спорт, участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях, Олімпійських іграх - це імідж нашої країни, це така ж ознака державності, як герб чи прапор. Навіть під час війни спорт має жити.
Щодо фанатів футболу скажу вам так - діти змалку ходять на стадіони і починають цікавитись тим самим футболом, потім самі просяться у секції. Це краще, ніж вони будуть вештатись по забігалівках і вживати там алкоголь й курити травку.
Футбол об'єднує людей, які вболівають за український клуб чи Збірну на міжнародній арені, дає якусь емоційну віддушину, позитивні емоції. Повірте, ті ж наші військові на передовій дивляться міжнародні матчі наших команд, вболівають. Це дає їм перепочинок і якусь наснагу.
Крім цього, це - репрезентація України у світі, ті ж футболісти часто висвітлюють інформацію про війну в Україні у своїх соцмережах, які читають сотні тисяч людей з усього світу.
До прикладу, такі наші футболісти, як Зінченко, Мудрик, Малиновський, Циганков, Миколенко і багато інших, які грають у найкращих футбольних європейських клубах. Те саме - наші боксери як Усик чи Берінчик, тенісистки Світоліна, Ястремська, Костюк, інші наші спортсмени. Саме за ними слідкують іноземці і від них черпають інформацію про нашу війну, а не з телемарафону імені Зе.
Плюс, треба сказати ще, що значні кошти ці спортсмени віддають на благодійність, на допомогу нашій армії.