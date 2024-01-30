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Шахтар (150) спонсор (39)

VODA UA стала новим офіційним партнером ФК "Шахтар"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

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шахтар

Футбольний клуб "Шахтар" та український бренд "Карпатська джерельна високогірна" ТОВ "ВОДА ЮА" підписали угоду про співпрацю на наступні 2 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бренду.

У межах партнерства перша команда "Шахтаря", команди Академії клубу всіх вікових груп та жіноча команда будуть забезпечені високоякісною водою під час матчів, тренувального процесу та подорожей Україною на виїзні ігри.

Крім того, VODA UA забезпечить потреби у воді під час реалізації всіх соціальних проєктів "Шахтаря".

Також партнерство передбачає представленість бренду VODA UA на стадіоні під час домашніх матчів "Шахтаря", розміщення реклами бренду в клубних соцмережах, залучення гравців як амбасадорів і проведення різних активностей для вболівальників.

Нагадаємо, що ТОВ "ВОДА ЮА" є єдиним офіційним постачальником столових та лікувальних вод брендів VODA UA, які видобувають у найчистіших регіонах Карпат.

Води VODA UA мають оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не підлягають жодному фізичному або хімічному впливу, адже є ідеальними від природи. Продукція компанії доступна для замовлення на сайті vodaua.ua.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
радіємо за чмо, що завжди підтримувало ригів із яникОвощами.
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30.01.2024 15:17
+5
ну так !!! а плачують усі його "хателкі", дякуючи владі зе-н*ркоманів, найбідніші українці, копучи електрику по 3 грн./кВТ*год, а з весни, судячи з усього з 1 травня буде на 6 грн. !!!
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30.01.2024 15:24
+4
Може прийшов час перестати "хєрньой маятись", коли мова йде про виживання держави і народу? Футболи - хокеї, серіальчики, "прєстіж на мєждународной арєнє"... Бо буде нам "мєждународная арєна".
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30.01.2024 15:27
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радіємо за чмо, що завжди підтримувало ригів із яникОвощами.
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30.01.2024 15:17 Відповісти
А у ахмєткі все супер. Купляє бразильців за мільйони
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30.01.2024 15:21 Відповісти
ну так !!! а плачують усі його "хателкі", дякуючи владі зе-н*ркоманів, найбідніші українці, копучи електрику по 3 грн./кВТ*год, а з весни, судячи з усього з 1 травня буде на 6 грн. !!!
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30.01.2024 15:24 Відповісти
Може прийшов час перестати "хєрньой маятись", коли мова йде про виживання держави і народу? Футболи - хокеї, серіальчики, "прєстіж на мєждународной арєнє"... Бо буде нам "мєждународная арєна".
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30.01.2024 15:27 Відповісти
Спорт - ознака того, що країна продовжує жити та повноцінно існувати. Завдяки благодійним футбольним матчам за два роки війни зібрано мільйони гривень на допомогу ЗСУ. Продовження існування професійних футбольних, футзальних, хокейних, волейбольних клубів - це наповнення державного бюджету значними коштами з податків. Існує спорт - існують дитячо-юнацькі спортивні школи, а це у свою чергу, розвиток та оздоровлення наших дітей, багато з яких і так вивозять за кордон через відсутність будь-яких перспектив для них в умовах війни.
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30.01.2024 15:48 Відповісти
1. Не плутайте "професійний спорт" з фізичною культурою.
2. І про податки:
"18% податку виплачуються завжди?

Є випадки, коли футболіст оформлений як фізична особа підприємець (ФОП) й сам сплачує податки. До такого методу спортивні клуби вдаються, щоб зменшити видатки на заробітну плату та знизити податкову ставку.

«Зазвичай вони оформлені на третій групі спрощеної системи оподаткування. В такому випадку зі спортсмена утримується 5% єдиного податку, якщо сума доходу на рік не перевищує п'ять мільйонів гриввень.

Але зазвичай податок на прибуток не платить ніхто - наскільки я знаю, всі наші клуби є збитковими. Хіба що на трансферах можна вийти в плюс. За інших же обставин вони сплачують тільки податок на додану вартість. Інших податків немає - тільки ПДФО, військовий збір, ПДВ та податок на дохід»

При цьому експерт не виключає, що наші спортивні клуби можуть уникати сплати податків й за таких умов. Наприклад, через офшори".
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30.01.2024 16:10 Відповісти
Різні клуби діють по-різному. Той же Шахтар, наскільки відомо, все робить "по-білому", і сплатив у 2023 р. податків більше, ніж будь-яка інша юридична особа в Україні.
Повторю свою думку ще раз - професійний спорт, участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях, Олімпійських іграх - це імідж нашої країни, це така ж ознака державності, як герб чи прапор. Навіть під час війни спорт має жити.
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30.01.2024 16:53 Відповісти
Скільки фанатів футболу можуть самі зіграти в той самий футбол на полі? А сидіти на дивані і кричати шо футболісти "кривоногі і забить мяч не можуть" попиваючі при цьому пивко - так ось це не приносить ніякої користі в плані розвитку здоровя вболівальника . А користь мають тіко власники клубів і виробники пива - вони заробляють не маленькі гроші не виробляючи нічого по суті .
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30.01.2024 16:48 Відповісти
До слова, власники українських клубів зараз практично нічого не заробляють, на жаль в нас не Англія чи Іспанія в цьому плані. Тим паче, війна. Але свої аргументи щодо існування професійного спорту я привів вище і не буду повторюватись.
Щодо фанатів футболу скажу вам так - діти змалку ходять на стадіони і починають цікавитись тим самим футболом, потім самі просяться у секції. Це краще, ніж вони будуть вештатись по забігалівках і вживати там алкоголь й курити травку.
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30.01.2024 16:57 Відповісти
Я звісно вибачаюсь але у вас у голові "насрали" - у вас все змішалося у купу і люди і коні і рожеві єдинороги. А діти мають шо виключно спортом цікавитись - але вибачайте спотсмени ніц не роблять для розвитку цивілізації , а роблять ті кого спортсмени "очкаріками" звуть . В людини має бути розвинута голова ( в плані розумової діяльності) а спорт має виступати як підтримка голови - а не навпаки ( я здоровий як бугай а два плюс два буде сім ).
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30.01.2024 17:11 Відповісти
Який футбол, який "шахтар"? Війна в країні, в їм футбол...
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30.01.2024 16:10 Відповісти
Вам напевне цього не зрозуміти...
Футбол об'єднує людей, які вболівають за український клуб чи Збірну на міжнародній арені, дає якусь емоційну віддушину, позитивні емоції. Повірте, ті ж наші військові на передовій дивляться міжнародні матчі наших команд, вболівають. Це дає їм перепочинок і якусь наснагу.
Крім цього, це - репрезентація України у світі, ті ж футболісти часто висвітлюють інформацію про війну в Україні у своїх соцмережах, які читають сотні тисяч людей з усього світу.
До прикладу, такі наші футболісти, як Зінченко, Мудрик, Малиновський, Циганков, Миколенко і багато інших, які грають у найкращих футбольних європейських клубах. Те саме - наші боксери як Усик чи Берінчик, тенісистки Світоліна, Ястремська, Костюк, інші наші спортсмени. Саме за ними слідкують іноземці і від них черпають інформацію про нашу війну, а не з телемарафону імені Зе.
Плюс, треба сказати ще, що значні кошти ці спортсмени віддають на благодійність, на допомогу нашій армії.
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30.01.2024 17:05 Відповісти
"Вам напевне цього не зрозуміти..." - прекрасно я це розумію але я побував як в вашій команді так і в протилежній , а ви не можете чи не хочете дослухатись до того шо вам кажуть гравці іншої команди. Якшо вже дивитися спортивне якесь там шоу - то вже ліпше дивитися шось на кшталт WWE , бо там дійсно шоу - як спортивне так і мистецьке ( які там повороти сюжету драма комедія і все це змішано з розбиванням стільців об голову опонента - Термінатор і Міцний Горішок в прямому етері, куди там Усику і Ломаченку з їхніми мордобоями ).
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30.01.2024 17:33 Відповісти
Примітивне у Вас бачення спорту...якщо ви його з кіношним "мульти-пульті" порівнюєте. Написали б ви таке десь на Трибуні чи Спорт.юа - нарвались би на грубощі тамтешньої аудиторії) Але тут політичний сайт, я все розумію...
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30.01.2024 18:15 Відповісти
Ну як видко я був правий - ви ніяк не хочете бачити колоди в власних очах зате колоди в чужих якимсь дивом помічаєте ( не може гольфіст заробити один лярд долярів нічого не зробивши - а людина шо шось винайшла шо полегшали нам життя і дозволило заробити на цьому лярди не має отримати за це тіко премію шо дорівнює 0,0001 відсотка від прибутків від її винаходу). І не аудиторія а фанати - а фанати вони такі хто не з ними той кхм ( а якби була аудиторія то вона би спокійно прийняла би критику - я трішечки геймер але треш шо існує в цій галузі бачу і його не захищаю а критикую ).
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30.01.2024 18:27 Відповісти
Пир во время чумы.
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30.01.2024 16:14 Відповісти
Їм по нижче поясу... Ждуни... Ахметка хотів стати царьком і все це лайно з даунбасом через нього...
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30.01.2024 17:01 Відповісти
А може б краще цю воду безкоштовно постачали нашим воїнам?
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30.01.2024 17:03 Відповісти
Що не день то зашквар тих кому війна вже закінчилася су-и.
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30.01.2024 17:37 Відповісти
Цей клуб «із Данєцка», як на мене, потрібен лише його власникам. Нічого українського в ньому не було і немає
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30.01.2024 18:57 Відповісти
 
 