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Рашисти обстріляли з артилерії село Токарівка на Херсонщині: Поранено жінку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,артилерія

Російські окупанти завдали удару з артилерії по селу Токарівка на Херсонщині. Жінка дістала поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"У 47-річної потерпілої – вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги.

Її доставили до лікарні. Медики надають жінці всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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30.01.2024 16:24 Відповісти
 
 