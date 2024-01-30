Рашисти обстріляли з артилерії село Токарівка на Херсонщині: Поранено жінку

Російські окупанти завдали удару з артилерії по селу Токарівка на Херсонщині. Жінка дістала поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"У 47-річної потерпілої – вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги.



Її доставили до лікарні. Медики надають жінці всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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