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Росіяни глушать мобільний зв’язок на Донеччині, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Події

цнс

На тимчасово окупованих територіях росіяни глушать мобільний зв’язок, адже не довіряють місцевим.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ, аби люди не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Лікарям на ТОТ Запоріжжя заборонили користуватися соцмережами, - Центр нацспротиву

Автор: Наталя Джума
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Цікаво, той хто вигадує такі новини, щось знає про мобільний зв'язок взагалі та про мобільний зв'зок на ТОТ Донеччині зокрема?
За допогомогою якого мобільного оператора можна із ТОТ Донеччини передавати інформацію про переміщення техніки, за допомогою Фениікса?
Ви це серйозно? Через оператора, по-перше картки якого продають по паспорту, а по-друге з якого немає виходу на українських операторів?
Через мобільний інтернет? Через той шо у кращому випадку суттєво лагає, а то і взагалі пропадає?
То що бойова работа РЕБ чіпляє і власний зв'зок, так то таке - побічний ефект.

Ну а з іншого боку, так само треба робити і ВСУ. Бо навіть, якщо серед 1000 людей які знаходяться вздовж шляху переміщення техніки, є лише один у лояльності якого можуть бути хоч якись сумніви, то "лучшє пєрєбдєть, чєм нєдобдєть".
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30.01.2024 16:54 Відповісти
 
 