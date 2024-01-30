Росіяни глушать мобільний зв’язок на Донеччині, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни глушать мобільний зв’язок, адже не довіряють місцевим.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ, аби люди не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ", - йдеться в повідомленні.

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