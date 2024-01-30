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Рашисти вдарили по Харківському району (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА Синєгубов закликав до відбою тривоги не залишати укриттів.
Згодом очільник обладміністрації заявив: "Окупанти знову завдали ударів по Харківському району. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється".
Напередодні Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
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Чайка Київ
показати весь коментар30.01.2024 16:32 Відповісти Мені подобається 3
Something going wrong
показати весь коментар30.01.2024 16:33 Відповісти Мені подобається 0
Viktor Mozhaiev
показати весь коментар30.01.2024 17:04 Відповісти Мені подобається 0
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