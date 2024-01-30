УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11640 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 376 3
війна (56949) обстріл (21421) Харків (3920)

Рашисти вдарили по Харківському району (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Ігор Терехов

Глава ОВА Синєгубов закликав до відбою тривоги не залишати укриттів.

Згодом очільник обладміністрації заявив: "Окупанти знову завдали ударів по Харківському району. На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється".

Напередодні Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Читайте: Загрози нового наступу військ РФ на Харків немає, - Сухопутні війська

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.01.2024 16:32 Відповісти
Без негатива, но похоже зенитные ракеты для Харькова закончились
показати весь коментар
30.01.2024 16:33 Відповісти
Не в тому справа, підари луплять с-300-400. Хрен їх зіб`ш.
показати весь коментар
30.01.2024 17:04 Відповісти
 
 