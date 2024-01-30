Порошенко зустрівся із фон дер Ляєн у Брюсселі: Є обережний оптимізм щодо 50 млрд євро для України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
П’ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За словами п'ятого президента, із фон дер Ляєн обговорили питання фінансової допомоги Україні від ЄС на 50 млрд євро.
"Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за відверту та серйозну розмову про довгострокову підтримку України та наше європейське майбутнє. Попереду найскладніший рік і для України, і для світу. Мусимо обʼєднати зусилля заради спільної перемоги та міцної обʼєднаної Європи. Після зустрічі з обережним оптимізмом очікую на позитивні результати засідання Європейської Ради 1 лютого щодо пакета багаторічної допомоги на 50 мільярдів євро для України", - зазначив Порошенко.
Також лідер "ЄС" провів перемовини із Виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шевчовичем, зокрема сторони обговорили необхідність терміново ухвалити пакет фінансової допомоги.
"Наголосив на важливості якнайшвидшого початку вступних переговорів та схвалення Механізму підтримки України на 2024-2027 роки розміром 50 млрд євро. Бо членство в ЄС - це те, що українці вибороли на полі бою, а фінансова підтримка допоможе не лише Україні, а й самому ЄС, який сьогодні оберігають наші воїни від російської навали", - додав Порошенко.
"Ми обговорили процес реформування Європейського Союзу у контексті майбутнього розширення. Також відзначив важливість збереження єдності серед держав-членів ЄС у питанні підтримки України і необхідність налагодження конструктивних відносин із Будапештом та Братиславою. Запросив Мароша Шевчовича здійснити візит в Україну", - підсумував п'ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
зникли
"Парашенка, дєньгі, лондан, мелярди, хвабріка...А-а-а!!!"
Вас, мерзот зелених, лише за вчорашнє кусками рвати треба, то вже не кажучи, до чого ви тих українців довели, а ти ще тут свій брудний писок відкриваєш?
От дебіли, курва...
От для чого воно проти Залужного ту всю херню затіяв? Для чого весь той срач? Кому на користь? Бо, бачте, воно себе великим полководцем сонцесяйним уявляє, а воно он як, не все ж то виходить. А Залужний винен? Придурок, а дебіли його, бач, підтримують. Як воно там? Вирок? Так і твій також, дебіле.
з вами не цікаво
Думки людей, багато з яких зупинили розвиток після досягнення статевої зрілості, я братиму до уваги, але аж ніяк не погоджусь.
І так - передай подоляку, що методички в нього зуйові - хай забезпечить вас чимось кращим. І грошей щоб більше платив за срання в коментах. Бо тепер ризики для здоров'я зросли.