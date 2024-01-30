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Новини За кордоном
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Порошенко зустрівся із фон дер Ляєн у Брюсселі: Є обережний оптимізм щодо 50 млрд євро для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

П’ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами п'ятого президента, із фон дер Ляєн обговорили питання фінансової допомоги Україні від ЄС на 50 млрд євро.

Порошенко та фон дер Ляєн

"Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за відверту та серйозну розмову про довгострокову підтримку України та наше європейське майбутнє. Попереду найскладніший рік і для України, і для світу. Мусимо обʼєднати зусилля заради спільної перемоги та міцної обʼєднаної Європи. Після зустрічі з обережним оптимізмом очікую на позитивні результати засідання Європейської Ради 1 лютого щодо пакета багаторічної допомоги на 50 мільярдів євро для України", - зазначив Порошенко.

Також лідер "ЄС" провів перемовини із Виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шевчовичем, зокрема сторони обговорили необхідність терміново ухвалити пакет фінансової допомоги.

Порошенко та Шевчович

"Наголосив на важливості якнайшвидшого початку вступних переговорів та схвалення Механізму підтримки України на 2024-2027 роки розміром 50 млрд євро. Бо членство в ЄС - це те, що українці вибороли на полі бою, а фінансова підтримка допоможе не лише Україні, а й самому ЄС, який сьогодні оберігають наші воїни від російської навали", - додав Порошенко.

"Ми обговорили процес реформування Європейського Союзу у контексті майбутнього розширення. Також відзначив важливість збереження єдності серед держав-членів ЄС у питанні підтримки України і необхідність налагодження конструктивних відносин із Будапештом та Братиславою. Запросив Мароша Шевчовича здійснити візит в Україну", - підсумував п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко візьме участь у засіданні ради Україна-НАТО, а також у Британії укладе угоди на постачання техніки для ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Ну от Людина робить справу , для всіх в Україні , і для нормальних і для аномальних 🤡
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30.01.2024 17:08
+20
Його випустили без проблем, позавчора, аби вчора не заважав зняти Залужного. Ну, а те, що в нього офіційне відрядження від Верховної Ради на захід, який проводить НАТО - то вже окрема розмова
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30.01.2024 17:16
+20
За кого не соромно перед цивілізованим світом!
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30.01.2024 17:26
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зе4ма кідрат хватить - буде сьогодні потужно гундосити
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30.01.2024 17:07 Відповісти
Нафталін. Забудьте про нього
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30.01.2024 17:53 Відповісти
підловив в туалете
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30.01.2024 18:18 Відповісти
А чого одне одного не лайкаєте?
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30.01.2024 19:09 Відповісти
У Зеленського буде закреп після цих фото.
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30.01.2024 18:22 Відповісти
Або ж навпаки - приступ "чорної меланхолії".
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30.01.2024 22:47 Відповісти
Новіє ліца уже себе проявили...сповна...принесли кінець "епохі біднасті"...нажерлися як шашликів у травні 2022..(((
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30.01.2024 20:06 Відповісти
а як же майор ? проспав ?
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30.01.2024 17:08 Відповісти
Порохоботи фперед....
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30.01.2024 18:19 Відповісти
Артем, ти якийсь дурнуватий.
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30.01.2024 18:23 Відповісти
Артем-зєбіл...
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30.01.2024 20:08 Відповісти
Не глузуйте з подоляцького плоскогубця (ПТУ-шника). Він чесно відпрацьовує платню в міру своїх розумових здібностей.
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30.01.2024 22:50 Відповісти
Іпанько... Ще й вчорашній...
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30.01.2024 18:32 Відповісти
ліки прийми !
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30.01.2024 21:35 Відповісти
До появи на Цензоре дерьмаківських ботів залишилось 3,2,1.......
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30.01.2024 17:08 Відповісти
я не "0"
зникли
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30.01.2024 17:09 Відповісти
Ну от Людина робить справу , для всіх в Україні , і для нормальних і для аномальних 🤡
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30.01.2024 17:08 Відповісти
Ну, так. Без нього ніяк.
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30.01.2024 17:13 Відповісти
головне про себе не забути ...шо , ніхто не згадує
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30.01.2024 17:18 Відповісти
Тепер вже на вибори кожен кандидат у президенти може сміливо іти під гаслом "Гірше вже не буде!"
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30.01.2024 17:22 Відповісти
100%
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30.01.2024 17:39 Відповісти
Тому зелені поплічники рашистів і перешкоджають закордонним поїздкам Порошенка. Бо зіпсує їм оманські домовленості!
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30.01.2024 17:09 Відповісти
Зелебобіки, мабуть, аж сичать...
"Парашенка, дєньгі, лондан, мелярди, хвабріка...А-а-а!!!"
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30.01.2024 17:10 Відповісти
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30.01.2024 17:26 Відповісти
Пранці вже бенкетують...
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30.01.2024 17:50 Відповісти
Ось праціює людина, вчора не дала звільнити Залужного, сьогодні домовився за 50 млрд. Чудо а не політик
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30.01.2024 17:10 Відповісти
Я щось пропустила. А де почитати про те, як Петро Олексійович не дав звільнити Валерія Федоровича? Будь ласочка, киньте ссиль.
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30.01.2024 17:43 Відповісти
Ну вчора була новина на цензорі що П. О в Брюсселі обговорює з партнерами новини про звільнення ЗА, й через хв 30 після того звʼявилась інфа від мін оборони що, все ОК, розходимос
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30.01.2024 17:47 Відповісти
По телемарахвону вам такого не розкажуть...сьогодні г+г зранку дурнуватий ролик лише запустили...про пана Залужного...типу все норм...
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30.01.2024 20:10 Відповісти
Скидаю перед Вами капелюха - маєте міцні нерви, щоб дивитися то-во треш-шоу.
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30.01.2024 22:53 Відповісти
а як його випустили??? Йому більше 60?
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30.01.2024 17:10 Відповісти
Його випустили без проблем, позавчора, аби вчора не заважав зняти Залужного. Ну, а те, що в нього офіційне відрядження від Верховної Ради на захід, який проводить НАТО - то вже окрема розмова
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30.01.2024 17:16 Відповісти
Та жирна морда (голова ВР) підписав відрядження???? Не вірю.....
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30.01.2024 17:23 Відповісти
дали команду з ОПи - і підписав
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30.01.2024 17:25 Відповісти
Конфети дав погранцам.)
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30.01.2024 17:21 Відповісти
Точно. Пососати.
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30.01.2024 17:45 Відповісти
Збоченець...!) Це ж не квартал-95...)
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30.01.2024 20:11 Відповісти
в "слуг народу" можна купити виїзд за 10 тис у.е.
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30.01.2024 17:42 Відповісти
буду знати......
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30.01.2024 17:43 Відповісти
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30.01.2024 18:19 Відповісти
Просто інспектори приїхали...
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30.01.2024 19:10 Відповісти
То оце саме за ці важкі дискусії йдеться в матеріалі "Країни ЄС ще не домовилися про €50 млрд для України, тривають "важкі" дискусії"????
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30.01.2024 17:14 Відповісти
За кого не соромно перед цивілізованим світом!
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30.01.2024 17:26 Відповісти
І чому українці з цим не згодні?
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30.01.2024 17:33 Відповісти
Дішовай колбаскі очінь хоцца.
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30.01.2024 17:36 Відповісти
Отже, ви згодні.
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30.01.2024 17:43 Відповісти
З чим, з ковбаскою, чи з тими, хто її бажає?
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30.01.2024 17:47 Відповісти
З думками українців.
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30.01.2024 17:48 Відповісти
От скажи, ти реально віриш в ту херню, що хочеш сказати, чи робота в тебе така, мусиш?
Вас, мерзот зелених, лише за вчорашнє кусками рвати треба, то вже не кажучи, до чого ви тих українців довели, а ти ще тут свій брудний писок відкриваєш?
От дебіли, курва...
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30.01.2024 17:55 Відповісти
Не нервуйте так, ми ж в демократичній країні живемо чи ні
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30.01.2024 18:01 Відповісти
В зеленому дурдомі, а не в демократичній країні. Весело і по-приколу... То зелене чмо вже взагалі шизанулось, а ідіоти його ще й захищають. Бачте, його зеленої "величності" не визнають. А воно країну до катастрофи штовхає, бо корона йому на залишки мозку тисне.
От для чого воно проти Залужного ту всю херню затіяв? Для чого весь той срач? Кому на користь? Бо, бачте, воно себе великим полководцем сонцесяйним уявляє, а воно он як, не все ж то виходить. А Залужний винен? Придурок, а дебіли його, бач, підтримують. Як воно там? Вирок? Так і твій також, дебіле.
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30.01.2024 18:09 Відповісти
де і хто не визнає, в москві?
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30.01.2024 18:12 Відповісти
Повний дебіл, чи ти то так, по-приколу?
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30.01.2024 18:15 Відповісти
ви не вмієте аргументовано спілкуватись, одна лайка.
з вами не цікаво
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30.01.2024 18:18 Відповісти
Тебе на хрін послати, чи само вступишся?
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30.01.2024 18:23 Відповісти
Он респуліканці в США тією демократією крутять як циган сонцем...а страждаємо ми та Світовий миропорядок...
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30.01.2024 20:13 Відповісти
Друже, воно свіжесеньке лайно, зарегістроване на прикінці 2023 року. В спам його без роздумів. Це ж вони, ті самі 73 відсотки.
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03.02.2024 09:51 Відповісти
В думках українців - газ "попісят", взятьіпадєліть, і дід мороз у вишиванці, який розкидає подарунки.
Думки людей, багато з яких зупинили розвиток після досягнення статевої зрілості, я братиму до уваги, але аж ніяк не погоджусь.
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30.01.2024 18:02 Відповісти
Вам теж можуть накидати епітетів, але результат як кажуть на табло!
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30.01.2024 18:06 Відповісти
На табло, придурку, на табло! Війна, окупація, знищені міста і села, тисячі і тисячі загиблих, багато десятків тисяч покалічених, сиріт, мільйони біженців... От ваші результати, виродку!
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30.01.2024 18:14 Відповісти
Синку, щез би ти та не відсвічував. По табло може й не прилетить тобі (принаймні, зараз), але статевими ганчірками тебе заженуть десь далеко і глибоко.
І так - передай подоляку, що методички в нього зуйові - хай забезпечить вас чимось кращим. І грошей щоб більше платив за срання в коментах. Бо тепер ризики для здоров'я зросли.
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30.01.2024 18:17 Відповісти
Епітети мене мало хвилюють, хай в їхніх головах Данінг з Крюгером хвилюються.
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30.01.2024 18:24 Відповісти
Бо "мудрий нарід"... І за всих не розписуйся
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30.01.2024 17:42 Відповісти
Погортайте - https://dif.org.ua/article/pidsumki-2023-roku-gromadska-dumka-ukraintsiv
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30.01.2024 17:44 Відповісти
Ще раз кажу, за всих не розписуйтесь. Стадна монобільшість вона кругом однакова. Більше дивіться марафон, там перемога от от і все у нас чудово а бубочка великий лідор і рішало. А особливо ще більше вірьте в опитування всіляких центрів. Такі центри особливо ********** передвиборчі "опитування" і грошики, які за них відслинюють.
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30.01.2024 18:05 Відповісти
Ти ще скажи що тєлемарахфон має Оскара отримати...😁😁😁
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30.01.2024 20:15 Відповісти
Душею малороси, але мають паспорти з тризубом і
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30.01.2024 17:44 Відповісти
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30.01.2024 17:35 Відповісти
Найогидніше, що, в основному, то були журналісти-"правдоруби", які на хайпі проти Порошенка пайку заробляли, а тепер он як. Бумеранг, виявляється, повертається...
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30.01.2024 17:58 Відповісти
Які потім просеруть а він поможе. Досвід є.
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30.01.2024 18:08 Відповісти
он ещё брата съел, ты забыл добавить
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30.01.2024 18:27 Відповісти
Невже випустили? Це щось в лісі здохло!
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30.01.2024 18:14 Відповісти
Дяді з вашингтонщини порадили
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30.01.2024 19:12 Відповісти
а хто-небудь бачив "Вону працює" з подібними дипломатичними візитами в країни ЄС, окрім відпочинку в Дубаях, де ця кошолка засвітилась?
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30.01.2024 18:15 Відповісти
Багато Порошенка не буває...
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30.01.2024 18:19 Відповісти
Петя шо огородами в Брюссель добрался ?
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30.01.2024 18:31 Відповісти
Лепа ! Не хами..
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30.01.2024 18:41 Відповісти
Так, через Устилуг ,позавчора його бачили на заправці на виїзді з Володимира.
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30.01.2024 19:15 Відповісти
Яким боком ти до лярдів? Неміч брехлива...
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30.01.2024 18:51 Відповісти
это всё Президент Украины Ермак трудится, ВОТ ШО
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30.01.2024 21:21 Відповісти
А мне стыдно. Вы видели, в каком виде он отправился на серьезное мероприятие? Странно, что еще кто-то захотел с ним говорить! Ни тебе футболки, ни мужественной небритости. Кеды не надел, пожадничал купить? Нет денег? Обогатился в 82 раза, а на кеды денег не нашел? Наверное, и носки надел? Какой позор... Надеюсь, что того, кто его выпустил из страны, уволят за головотяпство.
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30.01.2024 21:59 Відповісти
 
 