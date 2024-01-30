Порошенко зустрівся із фон дер Ляєн у Брюсселі: Є обережний оптимізм щодо 50 млрд євро для України

П’ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами п'ятого президента, із фон дер Ляєн обговорили питання фінансової допомоги Україні від ЄС на 50 млрд євро.

"Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за відверту та серйозну розмову про довгострокову підтримку України та наше європейське майбутнє. Попереду найскладніший рік і для України, і для світу. Мусимо обʼєднати зусилля заради спільної перемоги та міцної обʼєднаної Європи. Після зустрічі з обережним оптимізмом очікую на позитивні результати засідання Європейської Ради 1 лютого щодо пакета багаторічної допомоги на 50 мільярдів євро для України", - зазначив Порошенко.

Також лідер "ЄС" провів перемовини із Виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шевчовичем, зокрема сторони обговорили необхідність терміново ухвалити пакет фінансової допомоги.

"Наголосив на важливості якнайшвидшого початку вступних переговорів та схвалення Механізму підтримки України на 2024-2027 роки розміром 50 млрд євро. Бо членство в ЄС - це те, що українці вибороли на полі бою, а фінансова підтримка допоможе не лише Україні, а й самому ЄС, який сьогодні оберігають наші воїни від російської навали", - додав Порошенко.

"Ми обговорили процес реформування Європейського Союзу у контексті майбутнього розширення. Також відзначив важливість збереження єдності серед держав-членів ЄС у питанні підтримки України і необхідність налагодження конструктивних відносин із Будапештом та Братиславою. Запросив Мароша Шевчовича здійснити візит в Україну", - підсумував п'ятий президент.

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