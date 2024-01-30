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Львівщина (1936) пам'ятник (863) декомунізація (445)

Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

львівщина,декомунізація

Львівська область першою в Україні повністю завершила декомунізацію - у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

"Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.

Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких.

Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації", - ідеться в дописі.

Як зауважив Козицький, жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові демонтували алею комсомольців та прибрали радянську символіку. ФОТО

Також в ОВА подякували Антонові Петрівському та всім представникам ГО "Декомунізація Львівщини".

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

Офіційно процес декомунізації в Україні розпочався з ухваленням у квітні 2015 року низки законів. Зокрема — ЗУ № 317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки". Декомунізація стосується перейменування населених пунктів, вулиць, інших географічних назв, змін у навчальних програмах, демонтажу памʼятників, повʼязаних з комуністичними діячами тощо.

У рамках декомунізації протягом 2015-2016 років було перейменовано понад 51 тис. об’єктів топоніміки (вулиці, сквери, площі), 991 населений пункт, а також демонтовано близько 2,5 тисячі пам’ятників. Саме тоді відбувався так званий "ленінопад".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до декомунізації приєднався і процес дерусифікації, який теж стосується знесення памʼятників і перейменування. У 33 містах перейменували близько 2200 топонімів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
А Червоноград так і не переймеували. Значить, декомунізація не завершена.
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30.01.2024 17:47
+11
Ви так 30 років скигліли "нє нада, єта наша історія", поки ваша історія не приїзала в Україну на танках. Якби 30 років назад в Україні стояли пам'ятники українським героям, а не монументи з червоною свастикою, то зараз війни ніякої не було б.
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30.01.2024 18:38
+10
ці совєтскіє пам'ятники це як собача мітка на паркані..., добре, що здихались...
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30.01.2024 17:48
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30.01.2024 17:47 Відповісти
N S 39a3e8d7

---
немає чим хвалитися.. То можна було би зробити й по війні..
...
Ліпше допомогли би пенсіонерав у котрих пенсія по 1000 гривень..
...
Але чому дивуватися ? Подивіться як живе мер міста Дрогобич
..
Мер Дрогобича Тарас Кучма під час другого року повномаштабної війни в Україні, не дивлячись на усі скандали навколо себе, офіційне визнання його двічі корупціонером, отримав за 11 місяців 2023 року в загальному:

Заробітню плату = 938 999 грн.

При курсі EUR - 39,80 грн. на листопад 2023 р. = 23 592 €

- з яких премія в зальному = 443 141 грн.
- При курсі EUR - 39,80 грн. на листопад 2023 р. = 11 134 €

Яким треба бути цинічним, щоб його судили за корупцію через виписані самому собі захмарні премії протягом 2021 - 2022 років і він замість того щоб їх знизити, принципово збільшує собі в 2023 році на 121 290 грн, при курсі EUR - 39,80 грн. на листопад 2023 р. = 3 050 €
...........
Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав мера Дрогобича Тараса Кучму винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Його оштрафували на 6800 грн за виписані собі премії.
https://zaxid.net/news/...
... А покарали як на сміх штрафом у 6800 грн
...
А вони памятники поскидали....
..
Курям на сміх..
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30.01.2024 18:31 Відповісти
Ви так 30 років скигліли "нє нада, єта наша історія", поки ваша історія не приїзала в Україну на танках. Якби 30 років назад в Україні стояли пам'ятники українським героям, а не монументи з червоною свастикою, то зараз війни ніякої не було б.
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30.01.2024 18:38 Відповісти
апсолютно вірно !!! я б ще б у Львові так званий "холм слави" завантаив приблизно 2 метри грунту, разом з усім кацапським, комуно-нацистьким окупаційним лайном, що там лежить і вивіз на закрите грибовецьке смітьєзвалище !!!
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30.01.2024 19:04 Відповісти
А Червоноград так і не переймеували. Значить, декомунізація не завершена.
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30.01.2024 17:47 Відповісти
Там не все так просто - там не назву тре мінять, там тре нову придумувать ( стара назва не айс - точніше не так назва а те на честь кого і ким він був названий ).
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30.01.2024 17:58 Відповісти
назва є, стара, історична Христинопіль, прокацапське керівництво міської ради хоче покацапськи "червоноград" !!!
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30.01.2024 18:13 Відповісти
Стара назва така сама імперська як і теперішня - польський пан назвав село на честь своєї жінки, такшо тре шось нове придумать.
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30.01.2024 18:18 Відповісти
краще вже нахай буде назва на честь дружини польського пана, чим на честь кацапо-совкового, комуно-нацистького окупаційного лайна і біонепотребу !!!
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30.01.2024 18:40 Відповісти
Місто Христинопіль є заснований поляком Потоцьким.Дуже його любив і пишався,хотів зробити з нього другий Відень.Коли в місто прийшли автріяки,то контраст між розкішшю, в якій жили поляки і жахлива бідність місцевого населення,українців,їх настільки вразив,що поляки були одразу усунуті зі всіх керівних посад. Якби австріяки дали тоді місту свою назву,то впевнений,що зараз червоноградці саме цю назву і вибрали б.Бо коли питаю людей чи хотіли би вони,щоб місто знову називалося Христинопіль,то в більшості відповідь є одна:"а що,за поляка було ліпше? Так само,як москаль,мав нас за бидло".Шило на мило.
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30.01.2024 18:46 Відповісти
за поляків також було важко, але поляки Голодоморів-геноцидів українців не властовували, це робили червоні комуноно-нацисти, кацапо-совки !!!
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30.01.2024 18:52 Відповісти
Вчи історію.
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30.01.2024 19:00 Відповісти
Моя бабця з Червонограда.Якось питаю в своєї тітки: " а шо таке сталося,що бабця,все своє життя до самої смерті,про вуйка Міська як про померлого злодія говорила?"Відповідь:" дитино,а як ж ти хтів,щоб вона про нього говорила? Він жеж на польці сі вженив!"Поляки людям так сала за шкіру залили,що пам'ять про них залишилася дуже негативна.І врахуйте,що Галичина знає про москаля з 1939, Голодомору тут не було,тому трудно порівняти,що є гірше- декілька десятиліть під москалем чи кілька століть під поляком.
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30.01.2024 19:15 Відповісти
як не було ??? був в 1946-47 роках, саме на території Галичини !!!
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30.01.2024 19:32 Відповісти
vuiko,я зовсім не ставлю собі за ціль применшити страждання,які пережили галичани з приходом московщини. Але,найтрашніший період радянщини були 20ті і 30ті роки, тоді коли існували ленін і сталін.Галичина леніна не знала,а під сталіном була з 1944 по 1953.
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30.01.2024 19:48 Відповісти
саме щоб побороти УПА, червоні комуно-ацисти, окупанти України, організували 1946-47 черговий голодомор в Галичині ... мені про цей Голодомор, покійна нині бабуся розповідала, як вона ходила пішшки на Волинь (в Горохів) щоб виміняти деякі домашні речі на хдіб і картоплю, а дід в цей час служив червоним комуно нацистам в так званій "ркка", 2Світову закінчив на річці Одер, також розповідав як американські, канадські військові українського походження у квітні-травні 1945 агітували його йти до них і їхати в США або КАнаду, з цього совкового канцтабору ...
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30.01.2024 20:00 Відповісти
vuiko,так,на Галичині голодували,але дітей не їли!Замітьтє,що Ваша бабця ходила у сусідську область,а Харківщині-з села не могли вийти, бо загранотряди стояли.Галичина напилася з чаші стаждать,але тих за Збручем напоїти до дна.Не можна порівнювати.
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30.01.2024 20:11 Відповісти
ці совєтскіє пам'ятники це як собача мітка на паркані..., добре, що здихались...
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30.01.2024 17:48 Відповісти
Да молодці - любите перші місця. Ще перші по корупції
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30.01.2024 17:48 Відповісти
а що краще щоб це кацапо-совкове, комуно-нацистьке окупаційне лайно і далі мозолило очі українців ???
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30.01.2024 18:42 Відповісти
ТП ти краще йди вчись борщ варити, може хоч щось з тебе вийде. Поки з тебе тільки лайно виходить. Які у тебе факти про "ПЕРШІСТЬ" де ви тупоголові берете такі фейки та розповсюджуєте, заодно волаючи про "єдину країну"? Довбані малороси, як їм поперек горла та Львівщина. А як на початку війни туди драпати, так не мішало.
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01.02.2024 18:51 Відповісти
А корупція - це комуністична спадщина - чи демократичне надбання ?
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30.01.2024 17:50 Відповісти
ну, що ви таке кажете?
зе!поц найвеличніший **********, вже втретє переміг корупцію!
навіть, індекси про це кажуть.
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30.01.2024 17:55 Відповісти
При всій неповазі до зеленої шобли, але до чого тут зепоц? Ще до нього створені аж 3 незалежних антикорупційних органи. Які повинні саджати всіх корупціонерів поголовно, не зважаючи на масть.
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30.01.2024 18:32 Відповісти
тому що ж ОПа зе-поца зараз заміняє у нас практично усі гілки влади - КМ, ВР, суди і тд.тп. ... це називається узурпація влади в кращих традиціях ч леніна-сталіна !!!
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30.01.2024 18:56 Відповісти
Гнила відмазка. До зе-поца ці борцуни щось теж не дуже поспішали садовити корупціонерів.
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30.01.2024 18:59 Відповісти
ну так, ну так ... зато зараз садять аж гай гуде, щоб неперепроцювалися ненароком ... як там казав весною 2019 зе поц "прийде весна садити будемо" - посадив корукціонерів у владні крісла ...



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30.01.2024 19:09 Відповісти
👍
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30.01.2024 17:58 Відповісти
Комуністична спадщина. Однопартійність це не корупція?
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30.01.2024 18:12 Відповісти
а як що знайду?
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30.01.2024 17:53 Відповісти
От тепер заживемо.....
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30.01.2024 18:00 Відповісти
Ностальгія за російською окупацією?
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30.01.2024 18:09 Відповісти
Ні. Ностальгія за грошима, які під час війни витрачаються на те, що саме зараз і нахрін не потрібне. В той час, коли на передовій вже не вистачає, навіть, елементарного.
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30.01.2024 18:34 Відповісти
Аа...ну тепер зрозуміло, куди пішли ті мільярди...
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30.01.2024 18:37 Відповісти
Лапоть, ти статтю читав :
"жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі."
чи вам чукчам боляче читати як вату ображають.
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30.01.2024 18:44 Відповісти
Вірити зараз можновладцям може тільки останній йолоп. Авжеж, не витрачали. Нікуди не витрачали. Тільки куди ці бюджети діваються?
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30.01.2024 18:48 Відповісти
Тобто малороса тицьнуло рилом в лайно, а воно скавулить що це не правда. Та йди дрочи на ці пам'ятники червоного терору, мудак стицько
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01.02.2024 18:53 Відповісти
Валянку, твій словесний пронос надто тупий, щоб тебе замаскувати.
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31.01.2024 01:36 Відповісти
Пукін таких дурнів, як ти, любить.
Там де більше ностальгують за чужими героями, там він більше на дурні макітри ракет сипле.
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30.01.2024 18:49 Відповісти
На кладовище сходи, побачиш...
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30.01.2024 18:06 Відповісти
Я запитав тому, що згадую літаки з українськими біженцями в Канаді зі Львівщини і Чернівців, а не з Харкова, чи Маріуполя.

І чоловіків призивного віку там було чимало.
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30.01.2024 18:21 Відповісти
Тобто ти стверджуєш, що у Маріуполі українських патріотів більше, ніж у Львові...
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30.01.2024 18:31 Відповісти
В Канаді я надивився на публіку, що професійно годувалась на темі українського патріотизму, але тепер заткнулась і притаїлась.
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30.01.2024 18:42 Відповісти
А в чому саме був їх український патріотизм і з якої причини вони тепер заткнулися і притаїлися?
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30.01.2024 18:46 Відповісти
А я згадую, як у Львові, сусід дав жити переселенці з харкова в своїй квартирі, лиш би оплачувала комуналку, а сам пішов в ЗСУ та воює зараз на харківщині. А потім вона привезла своїх двох здорових синів призовного віку. Що далі вітюсик? І це щира правда, на відміну від твоїх тупих побрехеньок малороса
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01.02.2024 18:57 Відповісти
Оце перемога, капец, це як патронний завод побудувати. "Вдаримо товариші по кацапських ракетах перейменуванням вулиць!" Вони по нас ракетою а ми тут пам*ятник завалим- достойна відповідь.
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30.01.2024 18:05 Відповісти
Скучив без "дєдушкілєніна"…?
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30.01.2024 18:08 Відповісти
переймекновувати це кацапське, прокацапське, колґмуно-нацистьке, совкове лайно все одно треба !!!
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30.01.2024 18:15 Відповісти
Саме зараз? Під час війни та ще й коли країна живе на подачки? Більше нічим зайнятись? Потужна економіка працює в 3 зміни, фронт повністю забезпечений, зброї та *********** вже дівати нікуди, ворога впевнено добиваємо в самому лігві. Все в ажурі. Залишилось тільки пам"ятники поваляти.
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30.01.2024 18:42 Відповісти
Зате грошей з бюджетів виділяється на це. В масштабах країни це мільйони.
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30.01.2024 19:02 Відповісти
Тобі вже писали неодноразово, але я ще раз повторю, бо бачу стецько не читає, йому лиш би накинути малоросу
"Як зауважив Козицький, жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі."
Так що малороси, потушіть свої пердаки, вдавіться своєю отрутою
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01.02.2024 19:00 Відповісти
Ностальгічний вереск тупого валянка розчулює і тішить. ))
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31.01.2024 01:39 Відповісти
Такі самі потвори як ти, після розвалу вили - "зачєм пєрєімєновивать уліци, денех нєт, нє врємя. Какая разніца" та подібне, от тепер пожинаєм наслідки таких тупоголових малоросів.
А потрібно було як в Балтії, відразу в 1991р заборона комуняк, знести всі пам'ятники червоного терору, сірі паспорти козломовним "гражданам"
Так що малороси, потушіть свої пердаки, та вдавіться своєю отрутою.
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02.02.2024 00:39 Відповісти
Та ти шо?.. І як тепер називається "колишній" червоноград?
Пи3,14дуни.
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30.01.2024 18:34 Відповісти
А прокацапських КГБешних пенсіонерів теж декомунізували? А їх там ой як багато!
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30.01.2024 18:40 Відповісти
Комуністи на початку дев'яностих - вмєста таво штоби занімацца еканомікай ані занімаюцца гєрбам гімнам і мовай! (при тому, що комуністів при владі тоді було 90%). Чув навіть таке - українці вільні люди! їм держава не потрібна!
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30.01.2024 18:43 Відповісти
Замість того, щоб радіти хоч цьому, набігли тупоголові малороси та стирають копита в гніві, що "нє на часі" що це "нє пєрємога" не читаючи статтю, строчать про гроші, хоч грошей з бюджету на це виділяли.
Як же припікає малоросів, за пам'ятниками червоного терору...
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01.02.2024 19:06 Відповісти
 
 