Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації

Львівська область першою в Україні повністю завершила декомунізацію - у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

"Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.

Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких.

Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації", - ідеться в дописі.

Як зауважив Козицький, жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі.

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Також в ОВА подякували Антонові Петрівському та всім представникам ГО "Декомунізація Львівщини".

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

Офіційно процес декомунізації в Україні розпочався з ухваленням у квітні 2015 року низки законів. Зокрема — ЗУ № 317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки". Декомунізація стосується перейменування населених пунктів, вулиць, інших географічних назв, змін у навчальних програмах, демонтажу памʼятників, повʼязаних з комуністичними діячами тощо.

У рамках декомунізації протягом 2015-2016 років було перейменовано понад 51 тис. об’єктів топоніміки (вулиці, сквери, площі), 991 населений пункт, а також демонтовано близько 2,5 тисячі пам’ятників. Саме тоді відбувався так званий "ленінопад".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до декомунізації приєднався і процес дерусифікації, який теж стосується знесення памʼятників і перейменування. У 33 містах перейменували близько 2200 топонімів.