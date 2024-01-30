Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації
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Львівська область першою в Україні повністю завершила декомунізацію - у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.
"Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.
Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких.
Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації", - ідеться в дописі.
Як зауважив Козицький, жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі.
Також в ОВА подякували Антонові Петрівському та всім представникам ГО "Декомунізація Львівщини".
ДЕКОМУНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
Офіційно процес декомунізації в Україні розпочався з ухваленням у квітні 2015 року низки законів. Зокрема — ЗУ № 317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки". Декомунізація стосується перейменування населених пунктів, вулиць, інших географічних назв, змін у навчальних програмах, демонтажу памʼятників, повʼязаних з комуністичними діячами тощо.
У рамках декомунізації протягом 2015-2016 років було перейменовано понад 51 тис. об’єктів топоніміки (вулиці, сквери, площі), 991 населений пункт, а також демонтовано близько 2,5 тисячі пам’ятників. Саме тоді відбувався так званий "ленінопад".
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до декомунізації приєднався і процес дерусифікації, який теж стосується знесення памʼятників і перейменування. У 33 містах перейменували близько 2200 топонімів.
Будь ласка, зачекайте...
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немає чим хвалитися.. То можна було би зробити й по війні..
...
Ліпше допомогли би пенсіонерав у котрих пенсія по 1000 гривень..
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Але чому дивуватися ? Подивіться як живе мер міста Дрогобич
..
Мер Дрогобича Тарас Кучма під час другого року повномаштабної війни в Україні, не дивлячись на усі скандали навколо себе, офіційне визнання його двічі корупціонером, отримав за 11 місяців 2023 року в загальному:
Заробітню плату = 938 999 грн.
При курсі EUR - 39,80 грн. на листопад 2023 р. = 23 592 €
- з яких премія в зальному = 443 141 грн.
- При курсі EUR - 39,80 грн. на листопад 2023 р. = 11 134 €
Яким треба бути цинічним, щоб його судили за корупцію через виписані самому собі захмарні премії протягом 2021 - 2022 років і він замість того щоб їх знизити, принципово збільшує собі в 2023 році на 121 290 грн, при курсі EUR - 39,80 грн. на листопад 2023 р. = 3 050 €
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Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав мера Дрогобича Тараса Кучму винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Його оштрафували на 6800 грн за виписані собі премії.
https://zaxid.net/news/...
... А покарали як на сміх штрафом у 6800 грн
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А вони памятники поскидали....
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Курям на сміх..
зе!поц найвеличніший **********, вже втретє переміг корупцію!
навіть, індекси про це кажуть.
"жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі."
чи вам чукчам боляче читати як вату ображають.
Там де більше ностальгують за чужими героями, там він більше на дурні макітри ракет сипле.
І чоловіків призивного віку там було чимало.
"Як зауважив Козицький, жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі."
Так що малороси, потушіть свої пердаки, вдавіться своєю отрутою
А потрібно було як в Балтії, відразу в 1991р заборона комуняк, знести всі пам'ятники червоного терору, сірі паспорти козломовним "гражданам"
Так що малороси, потушіть свої пердаки, та вдавіться своєю отрутою.
Пи3,14дуни.
Як же припікає малоросів, за пам'ятниками червоного терору...