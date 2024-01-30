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Прокуратура розпочала провадження за фактом вбивства окупантами мирного мешканця в Олешках

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Херсонська обласна прокуратура відкрила провадження через вбивство чоловіка в Олешках на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у медіа про те, що 10 січня 2024 року в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області російські військові влаштували стрілянину.

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Унаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого мешканця.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини.

Автор: Анастасія Потіха
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30.01.2024 19:37 Відповісти
Так і є, організують слідчу групу, зафігячать купу паперів. отримають премії за понаднормову. Маразм.
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30.01.2024 19:44 Відповісти
Ви чого добиваєтесь обоє?! Щоб коли Україна виставить звинувачення помийці у євросуді про злочини - нам відповіли - які злочини?! А ви хоть одну справу відкрили?!
Ви цього домагаєтесь? дб.бл.
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30.01.2024 19:49 Відповісти
недарма проїдають хліб з ікрою чорною
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30.01.2024 19:45 Відповісти
Реальная история военного преступления рф, которое произошло в Олешках / Херсонской🇺🇦 области и унесло жить невинного мирного жителя

10 января 2024 🗓️ около 15:00 ⏱️

Пьяные рашисты разгуливали по оккупированным Олешкам и ругались проходя жилые дома обычных людей.
Прогулка их привела на ул. Интернациональную где в какой-то момент они начали выкрики «хохлы - не люди, их нужно убивать» и открыли огонь по заборам (ограждавшие частные дома). В результате огня в одном из заборов появилось 7 пулевых отверстий и был убит Николай Васильевич Ч.
Он был обычным мирным пенсионером, любящим мужем, отцом и дедушкой.
Умер на руках у своей супруги, вышел покурить в очень неудачный момент и пуля попала в сердце.

Это всё, что вам нужно знать о текущей жизни на левобережье и о моральном облике российских оккупационных войск (c)
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30.01.2024 19:48 Відповісти
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30.01.2024 19:51 Відповісти
просто вдивіться в цю фотографію. відчуйте те що відчувала ця людина над тілом своєї онуки. може перестанете бігати від ТЦК. Щоб не сидіти отак над своїми.
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30.01.2024 19:54 Відповісти
Чудини , якаж ти мерзенна наволоч, поєднав трагедію людини з злочинними діями ТЦКшних дармоїдів .
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30.01.2024 20:09 Відповісти
Коли я вже прочту
Прокуратура розпочала провадження
що до зради баканова
від чого загинули тсячи мирних жителів
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30.01.2024 20:55 Відповісти
 
 