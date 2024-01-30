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Прокуратура розпочала провадження за фактом вбивства окупантами мирного мешканця в Олешках
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Херсонська обласна прокуратура відкрила провадження через вбивство чоловіка в Олешках на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Зазначається, що підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у медіа про те, що 10 січня 2024 року в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області російські військові влаштували стрілянину.
Унаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого мешканця.
Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини.
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Ви цього домагаєтесь? дб.бл.
10 января 2024 🗓️ около 15:00 ⏱️
Пьяные рашисты разгуливали по оккупированным Олешкам и ругались проходя жилые дома обычных людей.
Прогулка их привела на ул. Интернациональную где в какой-то момент они начали выкрики «хохлы - не люди, их нужно убивать» и открыли огонь по заборам (ограждавшие частные дома). В результате огня в одном из заборов появилось 7 пулевых отверстий и был убит Николай Васильевич Ч.
Он был обычным мирным пенсионером, любящим мужем, отцом и дедушкой.
Умер на руках у своей супруги, вышел покурить в очень неудачный момент и пуля попала в сердце.
Это всё, что вам нужно знать о текущей жизни на левобережье и о моральном облике российских оккупационных войск (c)
Прокуратура розпочала провадження
що до зради баканова
від чого загинули тсячи мирних жителів