УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11467 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
775 3
війна (56949) обстріл (21421) Херсон (2369)

Армія РФ обстрілює Херсон, вибухи чути в різних районах міста, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Росіяни обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Херсон під ворожим вогнем! У різних районах міста лунають вибухи. Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - ідеться в повідомленні.

В ОВА закликали перейти до більш безпечних місць і триматися подалі від вікон.

Також дивіться: Вночі окупанти обстріляли Херсонську тергромаду: пошкоджено близько 20 приватних будинків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эта гражданская вайна!
Масковский режим абстреливает Херсон - абласной центр сваей (па Канституции) области....
показати весь коментар
30.01.2024 20:05 Відповісти
я извиняюсь это не армия....это скоты, дебилы и уроды.....це мразі які руйнують наші міста і села....вони нелюди хочуть щоб ми жили як вони..як бомжі...та і просто нас усіх повбивати мріють за те, що ми краще живимо чим вони.....покидьки і негідники.
показати весь коментар
30.01.2024 20:09 Відповісти
Дегенерати.
показати весь коментар
30.01.2024 20:32 Відповісти
 
 