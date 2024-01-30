Армія РФ обстрілює Херсон, вибухи чути в різних районах міста, - ОВА

Росіяни обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Херсон під ворожим вогнем! У різних районах міста лунають вибухи. Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - ідеться в повідомленні.

В ОВА закликали перейти до більш безпечних місць і триматися подалі від вікон.

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