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Польща має намір стати економічним хабом для відбудови України, - Сікорський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сікорський,радослав

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про бажання його країни стати економічним хабом з відбудови України

Про це головний польський дипломат сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Варшава хоче бути для України не лише військовим, а й економічним хабом з відбудови країни.

"Ми говоритимемо про відбудову України. Польща хоче бути не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, але спочатку треба перемогти у війні", - зазначив Сікорський.

За його словами, війна показала, що Веймарський трикутник може бути важливим форумом співпраці і джерелом хороших задумів щодо майбутнього ЄС. Міністр зауважив, що нещодавно зустрічався з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне, під час цієї зустрічі узгоджено подальшу співпрацю у Веймарському трикутнику.

"Сподіваюся, що вже незабаром на нашому рівні ми матимемо змогу зустрітися в Парижі і, звичайно, Україна буде однією з головних тем переговорів", - наголосив Сікорський.

За його словами, підтримка України є інвестицією в європейську безпеку.

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Він сподівається, що незабаром буде вирішено проблему створення європейського фонду для допомоги Україні.

"Я сподіваюся, що в лютому вдасться узгодити виділення 5 млрд євро для України на цей рік",- підкреслив польський міністр.

Він також висловив сподівання на успішне завершення процесу євроінтеграції України.

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Топ коментарі
+16
А фермера заблокують з перевізниками той хаб і шо? Потім як то все відбудовувати?
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30.01.2024 20:20
+11
Перекладаю - бабло і матеріали з Польщі, рабсила з України.
Польщі не вигідна сильно економічно Україна. Це вже видно по їхній економічній політиці.
А от заробити на відбудові України - це так
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30.01.2024 20:25
+9
Пшекам наша війна це взагалі фарт неймовірний. Вимели пару мільйонів нашого працездатного населення яке зараз працює на їхню економіку, зіпхнули сюди весь свій радянський збройовий мотлох, завалили ринок своїми товарами, а тепер чекають щоб ще й на відбудові підігріться
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30.01.2024 21:04
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А фермера заблокують з перевізниками той хаб і шо? Потім як то все відбудовувати?
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30.01.2024 20:20 Відповісти
Шапіто осоромилось. На Банковій порішали (тихенько) що за продаж транзитної продукції в 5 країнах будуть ізгонять із стада експортерів.
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30.01.2024 21:03 Відповісти
На жаль, все більше країн протестує проти українських сільськогосподарських продуктів. У Франції вже відбулися бунти, в Іспанії навіть сільські господарі почали страйк.

Protesty rolników w całej Europie. Dołączyła Hiszpania - Wydarzenia w INTERIA.PL
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31.01.2024 00:04 Відповісти
Яка чудова новина...зеленський🤡 ну їди вже нах...дай можливість Україну відбудувати , бо тиж , вдавишся за копійку,яку вкрав в українців Бл..дь як ти заважаєш , чмо🤡 ненажерливе !
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30.01.2024 20:25 Відповісти
Придурок! Зеленський чи Порошенко нема різниці. Бабла нам в руки ні хто не дасть. ******* його дуже ефективно. Так що, Польща, значить Польща. Хоч хтось буде контролювати....
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30.01.2024 20:45 Відповісти
та навіть і це не головне. мабуть головнішим буде те, що ні про яку відбудову не буде йти мова, поки не закінчиться війна і не перестануть літати ракети і шахеди над Україною. так, на поточні ремонти інфранструктури чи на тимчасове житло для переселенців будуть щось там виділяти, однак це все буде без грандіозних масштабів.
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30.01.2024 21:01 Відповісти
Відбудова це добре -- допоможіть нам вибити цих вбивць
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30.01.2024 20:25 Відповісти
Перекладаю - бабло і матеріали з Польщі, рабсила з України.
Польщі не вигідна сильно економічно Україна. Це вже видно по їхній економічній політиці.
А от заробити на відбудові України - це так
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30.01.2024 20:25 Відповісти
А в тебе які варіанти? Бабло з України - одразу в зєльоні офшори, і ніякої відбудови?
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30.01.2024 20:34 Відповісти
послушаю
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30.01.2024 20:46 Відповісти
без варіантів . Зеленим пацюкам бабло ніхто не дасть . Буде внутрішня гризня між підрядчиками з ЄС з різних країн за бабло.
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30.01.2024 20:55 Відповісти
Деякі уточнення.
Бабло євросоюзівське. За це бабло у польского виробника купуються матеріали (за завищеними цінами), а в Україні польськими підрядниками наймаються працівники (зарплата польська, але в кошторисах - середньоєвропейська).
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30.01.2024 20:49 Відповісти
все правильно ви змалювали )
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30.01.2024 20:54 Відповісти
а ти як xотів шоб було? зєльна шобла тупо ******* бабло і ніякої реконструкції? чи в тебе черга інвесторів на відбудову країни, і кожен мріє попрацювати собі в убиток?
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30.01.2024 21:00 Відповісти
У мене черга тільки на пункті гум.допомоги від Карітаса, два рази на місяць.
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30.01.2024 21:12 Відповісти
Все перейдем на паштет "Мазовецкий"
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30.01.2024 21:00 Відповісти
😁😁😁
Якщо його посолити та поперчити, то закусювати ним можна.
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30.01.2024 21:18 Відповісти
Каша с топора.
А хлебушка черненького, сальца шоб с мяском на мизинец, и луковицу, тока не кущевку. А еще, можно казенки, но лучше своего на пшеничке проросшей, да вечерком, как жара спадет, да с кумом, да бабы спать полягали.
Мазовецкий пойдет за милую душу.
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30.01.2024 21:57 Відповісти
🥂 Звиняйте, гранчаків серед наліпок не знайшов...
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30.01.2024 22:52 Відповісти
Пшекам наша війна це взагалі фарт неймовірний. Вимели пару мільйонів нашого працездатного населення яке зараз працює на їхню економіку, зіпхнули сюди весь свій радянський збройовий мотлох, завалили ринок своїми товарами, а тепер чекають щоб ще й на відбудові підігріться
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30.01.2024 21:04 Відповісти
Збройовий мотлох не просто зіпхнули (замість заплатити грубі гроші за утилізацію), бо на заміну отримали і замовили ******* зброю.
А щодо підігріву на відбудові... А хто нам заважав стати... ну, хоча б Польщею?
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30.01.2024 21:17 Відповісти
Замовили зброю. Это еще вилами писано. Под эту зброю (с Ю.К) нужно денег занять ( у той же Ю.К) новое правительство не в восторге от этого контракта.
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30.01.2024 22:00 Відповісти
Краще невдоволення уряду, аніж знову радянський чобіт. Поки що більшість поляків це розуміє.
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30.01.2024 22:54 Відповісти
Сат Рем-два додати два-ти вже вивчив?Внас нема матеріалів-ніяких,а гроші заробітчани потратять вдома.Де зрада?А буде Україна багата,чи ні-будем подивитися...
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30.01.2024 22:43 Відповісти
хай для початку введуть кримінальну відповідальність за блокування доріг мінародного значення і проблемма розсосьотся сама собою.
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30.01.2024 20:26 Відповісти
Польща має намір стати економічним хабом

Економічною хабалкою!
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30.01.2024 20:28 Відповісти
В тебе завжди є альтернатива у вигляді Угорщини
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30.01.2024 21:01 Відповісти
No tak, Polska bardzo lubi być pośrednikiem +-25%.
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30.01.2024 20:29 Відповісти
*********!
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30.01.2024 20:59 Відповісти
А что, зеленожопые обезьяны уже победили? Пьют кофе на набережной в Ялте?
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30.01.2024 20:35 Відповісти
Тільки не давайте ніяких грошей зеленим ушльопкам - бо вкрадуть все.
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30.01.2024 20:38 Відповісти
Щоб відбудовувати треба перемога. При зєльцману це неможливо. Тому це все піздьож в пустоту
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30.01.2024 20:39 Відповісти
Буде економічний хап
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30.01.2024 20:41 Відповісти
Хапок
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30.01.2024 20:45 Відповісти
Хочуть заробити на нашій відбудові ?
Пішли лісом... хитрі які ти ба
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30.01.2024 20:48 Відповісти
Ок, поляки йдуть лісом! А відбудовою України з цого момента займається пані Ксенія!

Кажіть вашу юридичну адресу - почнемо вас масово торбити, чому ще в Україні нічого не відновлено?!
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30.01.2024 21:03 Відповісти
Збитки від торгової війни Польщі з Україною вже перевищили величину всієї допомоги Польщі Україні під час війни.
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30.01.2024 20:52 Відповісти
А фермери потім не заблокують оті ''хаби''?
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30.01.2024 20:54 Відповісти
А польські фермери будуть стройматєріали пропускать? Ви в них спитали?
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30.01.2024 20:59 Відповісти
Тобто трошкі собі і трошкі Україні, як справжні друзі роблять
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30.01.2024 21:06 Відповісти
Поясніть: чому Україна не може стати хабом для відбудови України?
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30.01.2024 21:06 Відповісти
Потому что в Украине километр дороги стоит будто её на Марсе строили.
А качество будто племя тумба-юмба из
навоза сделало.
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30.01.2024 21:23 Відповісти
Після перемоги відмиємось від плісняви, кого посадим, кого ....
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31.01.2024 07:05 Відповісти
польські перевізники на хабі нагріються
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30.01.2024 22:04 Відповісти
з польським "економічним хамом" на кордонах ЄС ,Україна вже добре знайома....
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30.01.2024 22:06 Відповісти
Я смотрю Воня ты тему поляков раскачиваешь..или они тебя поимели а очко салом не смазали?
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31.01.2024 02:30 Відповісти
Ти якого хрина "смотришь" тему поляків ,на "язичестве"???Краще б Ти подивився на тему поляків ,очима тих чотирьох українців, котрі залишили життя,в "заблокованій поляками "колєйце українськіх тзєнжарувек" . ЯК романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл,,,дь, не любиш Україну?(для Воні))
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31.01.2024 10:31 Відповісти
Молдаванін - діагноз, поляк - професія.
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30.01.2024 22:07 Відповісти
і що тобі в оцих двох не подобається? ти зараз висловлюєш думку москаля, але українською. У москалів всі навколо придурки, навіть американці. але чомусь багато москалів дуже добре влаштувалися в штатах і тепер звідтіля задаються відосами.
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31.01.2024 09:17 Відповісти
Це мені капітан сказав, до якого мене прикомандирували. Ти ба, який він виявляється москалюга…
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31.01.2024 12:39 Відповісти
Це добре-а нашим підорам -крадунам гроші не давать
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31.01.2024 02:28 Відповісти
Хабом відбудови буде стабільна Німеччина.
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31.01.2024 03:15 Відповісти
Якщо це буде такий же хаб, як з зерном, то це під питанням
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31.01.2024 06:56 Відповісти
Хаб для відбудови після перемоги повинен бути в Україні. Спочатку підприємства будівельної галузі, виробництва будматеріалів, металу. А потім відбудова і побудова нових міст і селищ з ******** інфраструктурою і плануваннямп.
Але зараз це не на часі, треба вкладати всі фінансові і інші ресурси в забезпечення перемоги над кацапстаном
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31.01.2024 07:02 Відповісти
 
 