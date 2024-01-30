Польща має намір стати економічним хабом для відбудови України, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про бажання його країни стати економічним хабом з відбудови України

Про це головний польський дипломат сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Варшава хоче бути для України не лише військовим, а й економічним хабом з відбудови країни.

"Ми говоритимемо про відбудову України. Польща хоче бути не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, але спочатку треба перемогти у війні", - зазначив Сікорський.

За його словами, війна показала, що Веймарський трикутник може бути важливим форумом співпраці і джерелом хороших задумів щодо майбутнього ЄС. Міністр зауважив, що нещодавно зустрічався з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне, під час цієї зустрічі узгоджено подальшу співпрацю у Веймарському трикутнику.

"Сподіваюся, що вже незабаром на нашому рівні ми матимемо змогу зустрітися в Парижі і, звичайно, Україна буде однією з головних тем переговорів", - наголосив Сікорський.

За його словами, підтримка України є інвестицією в європейську безпеку.

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Він сподівається, що незабаром буде вирішено проблему створення європейського фонду для допомоги Україні.

"Я сподіваюся, що в лютому вдасться узгодити виділення 5 млрд євро для України на цей рік",- підкреслив польський міністр.

Він також висловив сподівання на успішне завершення процесу євроінтеграції України.

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