Польща має намір стати економічним хабом для відбудови України, - Сікорський
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про бажання його країни стати економічним хабом з відбудови України
Про це головний польський дипломат сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Варшава хоче бути для України не лише військовим, а й економічним хабом з відбудови країни.
"Ми говоритимемо про відбудову України. Польща хоче бути не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, але спочатку треба перемогти у війні", - зазначив Сікорський.
За його словами, війна показала, що Веймарський трикутник може бути важливим форумом співпраці і джерелом хороших задумів щодо майбутнього ЄС. Міністр зауважив, що нещодавно зустрічався з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне, під час цієї зустрічі узгоджено подальшу співпрацю у Веймарському трикутнику.
"Сподіваюся, що вже незабаром на нашому рівні ми матимемо змогу зустрітися в Парижі і, звичайно, Україна буде однією з головних тем переговорів", - наголосив Сікорський.
За його словами, підтримка України є інвестицією в європейську безпеку.
Він сподівається, що незабаром буде вирішено проблему створення європейського фонду для допомоги Україні.
"Я сподіваюся, що в лютому вдасться узгодити виділення 5 млрд євро для України на цей рік",- підкреслив польський міністр.
Він також висловив сподівання на успішне завершення процесу євроінтеграції України.
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Польщі не вигідна сильно економічно Україна. Це вже видно по їхній економічній політиці.
А от заробити на відбудові України - це так
Бабло євросоюзівське. За це бабло у польского виробника купуються матеріали (за завищеними цінами), а в Україні польськими підрядниками наймаються працівники (зарплата польська, але в кошторисах - середньоєвропейська).
Якщо його посолити та поперчити, то закусювати ним можна.
А хлебушка черненького, сальца шоб с мяском на мизинец, и луковицу, тока не кущевку. А еще, можно казенки, но лучше своего на пшеничке проросшей, да вечерком, как жара спадет, да с кумом, да бабы спать полягали.
Мазовецкий пойдет за милую душу.
А щодо підігріву на відбудові... А хто нам заважав стати... ну, хоча б Польщею?
Економічною хабалкою!
Пішли лісом... хитрі які ти ба
Кажіть вашу юридичну адресу - почнемо вас масово торбити, чому ще в Україні нічого не відновлено?!
А качество будто племя тумба-юмба из
навоза сделало.
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл,,,дь, не любиш Україну?(для Воні))
Але зараз це не на часі, треба вкладати всі фінансові і інші ресурси в забезпечення перемоги над кацапстаном