Харків зазнав $10 млрд збитків унаслідок російських ударів по місту, - Терехов
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Нинішнього року в Харкові планують відновити 57 шкіл і 157 багатоповерхівок, пошкоджених унаслідок бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міський голова Ігор Терехов під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області.
"У 2024 році ставимо за мету відновити 57 шкіл, які тією чи іншою мірою було пошкоджено, і ще 157 багатоповерхових будинків", - цитує Терехова пресслужба.
За його словами, внаслідок російської збройної агресії в місті пошкоджено 65% закладів охорони здоров'я, 56% навчальних закладів і 35% закладів культури.
Він повідомив, що загальна шкода, завдана Харкову з урахуванням недавніх ворожих ударів, становить $10 млрд.
Топ коментарі
+3 я гражданин Украины
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
І вони прекрасно це показали по маріуполях-мелітополях...
а хто ж йому дасть?
Терехов в свое время на переименование улиц с имен русских ПАЛАЧЕЙ на имена украинских патриотов пожадничал?
Говорил - неначаси
Теперь Терехов платит
Ужасно,конечно
Но иногда за справедливость приходится дорого платить
И я жду справедливости для главного ШАШЛЫЧНИКА
Для ГЛАВНОГО РАЗМИНИРОВАТЕЛЯ ЧОНГАРА
И ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОМАНУ И ВАГНЕРГЕЙТУ
Еханый - это ж на сколько он сядет?
Пианист херов....
Может,хоть в тюрьме научится играть на фортепиано не только членом?
Напульйон Бонапарт Ху.йпіду