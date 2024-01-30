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Харків зазнав $10 млрд збитків унаслідок російських ударів по місту, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Нинішнього року в Харкові планують відновити 57 шкіл і 157 багатоповерхівок, пошкоджених унаслідок бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міський голова Ігор Терехов під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області.

"У 2024 році ставимо за мету відновити 57 шкіл, які тією чи іншою мірою було пошкоджено, і ще 157 багатоповерхових будинків", - цитує Терехова пресслужба.

За його словами, внаслідок російської збройної агресії в місті пошкоджено 65% закладів охорони здоров'я, 56% навчальних закладів і 35% закладів культури.

Він повідомив, що загальна шкода, завдана Харкову з урахуванням недавніх ворожих ударів, становить $10 млрд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару по Харкову, серед постраждалих - діти (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
терехов латентний "ждун" колорадський
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30.01.2024 21:41
+3
А сколько ты, пёс смердящий, с гепой и допой украли у жителей Харькова ???
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30.01.2024 21:57
+3
Скупой платит дважды
Терехов в свое время на переименование улиц с имен русских ПАЛАЧЕЙ на имена украинских патриотов пожадничал?
Говорил - неначаси
Теперь Терехов платит
Ужасно,конечно
Но иногда за справедливость приходится дорого платить
И я жду справедливости для главного ШАШЛЫЧНИКА
Для ГЛАВНОГО РАЗМИНИРОВАТЕЛЯ ЧОНГАРА
И ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОМАНУ И ВАГНЕРГЕЙТУ
Еханый - это ж на сколько он сядет?
Пианист херов....
Может,хоть в тюрьме научится играть на фортепиано не только членом?
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30.01.2024 22:07
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Шож ти Ігарьоша "нє дагаварілся"? Ти ж "захарькав" ілі как?
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30.01.2024 21:40 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі Mittelwerk (гора Конштайн поблизу Нордгаузена) виготовляли ракети ФАУ-1 і ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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30.01.2024 22:16 Відповісти
терехов латентний "ждун" колорадський
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30.01.2024 21:41 Відповісти
Може й ждун, як ще пару мільйонів довбайобів. Тільки хєр вони потрібні кацапам - у тих свої плани на ці землі.
І вони прекрасно це показали по маріуполях-мелітополях...
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30.01.2024 21:48 Відповісти
Невже так обов'язково свій ідиотизм демонструвати на загал?
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30.01.2024 21:50 Відповісти
як же воно хоче прилаштувати ці цифри.
а хто ж йому дасть?
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30.01.2024 21:51 Відповісти
А сколько ты, пёс смердящий, с гепой и допой украли у жителей Харькова ???
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30.01.2024 21:57 Відповісти
Десь такі цифри називали коли був розбомблений Маріуполь. Але там взагалі інший масштаб руйнувань...
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30.01.2024 22:01 Відповісти
Скупой платит дважды
Терехов в свое время на переименование улиц с имен русских ПАЛАЧЕЙ на имена украинских патриотов пожадничал?
Говорил - неначаси
Теперь Терехов платит
Ужасно,конечно
Но иногда за справедливость приходится дорого платить
И я жду справедливости для главного ШАШЛЫЧНИКА
Для ГЛАВНОГО РАЗМИНИРОВАТЕЛЯ ЧОНГАРА
И ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОМАНУ И ВАГНЕРГЕЙТУ
Еханый - это ж на сколько он сядет?
Пианист херов....
Может,хоть в тюрьме научится играть на фортепиано не только членом?
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30.01.2024 22:07 Відповісти
> "Якби ми це повідомили ... я втрачав би $7 млрд на місяць "

Напульйон Бонапарт Ху.йпіду
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30.01.2024 22:18 Відповісти
Суки рашмсиські відбудують Харків після війни . За новими технологіями.
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30.01.2024 22:41 Відповісти
Як він порахував збитки? От при останньому обстрілі чоловік втратив дитину і дружину - їх по якій ціні порахували? Коли терехов поховає 2-3-х близьких людей, то тоді було б доречно триндіти про збитки. Гроші на відновлення міста і збитки - це різні речі. Воно мріє про гроші, а втирає нам тут про збитки, яких особисто у нього поки що все в плюсах.
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30.01.2024 23:39 Відповісти
"в 2024 ставим целью восстановить 57 школ, которые в той или иной степени были повреждены, и ещё 157 многоэтажных домов" - цитирует Терехова пресс-служба." Восстановление в городе, где до границы с роZZией 30 км ? Война закончилась ? Кто будет посещать отстроенные школы и жить в многоэтажных домах ? И это вместо того, чтобы спецтехника помогала воинам рыть окопы и строить блиндажи. Мрази необучаемые.
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31.01.2024 05:31 Відповісти
 
 