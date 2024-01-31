УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11410 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
893 23
корупція (4055) Укрзалізниця (2041)

В "Укрзалізниці" розпочав роботу антикорупційний офіс

Новини Цензор.НЕТ Економіка

уз

В "Укрзалізниці" розпочинає роботу антикорупційний офіс. У компанії зазначають, що серед його основних завдань - побудова ефективної внутрішньої антикорупційної системи за прикладом кращих світових практик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці"

"У 2023 році ми вже зробили вагомі кроки на шляху подолання корупції. Відтепер критично важливі та дороговартісні товари закуповуються через прямі договори з виробниками. Це дизельне пальне, електроенергія, газ. Так ми позбуваємося компаній-посередників та економимо ресурси. Крім того, ми ініціювали перевірку стану організації роботи з запобігання та виявлення корупції в товаристві Національним агентством з питань запобігання корупції, яка наразі триває. Ми вибудовуємо прозору модель роботи та вже співпрацюємо з правоохоронними органами, НАЗК задля виявлення порушень законодавства та ліквідації прихованих корупціогенних факторів, які можуть негативно впливати на господарську діяльність і фінансовий стан компанії. Крім того, ми перезавантажуємо напрямок корпоративної безпеки та запускаємо роботу антикорупційного офісу", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Також читайте: "Укрзалізниця" створює новий підрозділ, який за допомогою дронів охоронятиме залізничні шляхи

Хто очолить антикорупційний офіс

Керівником антикорупційного офісу призначено Юлію Азаріну - уповноважену з антикорупційної діяльності АТ "Укрзалізниця".

"На першому етапі ми працюватимемо, перш за все, над приведенням внутрішніх процедур товариства у відповідність до вимог антикорупційного законодавства та кращих світових практик, а також над удосконаленням політик компанії у сфері доброчесності", - наголосила Юлія Азаріна.

Чим займатиметься антикорупційний офіс

Офіс розглядатиме повідомлення викривачів про порушення вимог антикорупційного законодавства та здійснюватиме повноваження у сфері їх захисту. Крім того, займатиметься антикорупційними перевірками та розслідуваннями, запобігатиме конфлікту інтересів і порушенню інших антикорупційних обмежень. Також серед завдань антикорупційного офісу є співпраця з основними стейкхолдерами, зокрема громадським сектором, який займається антикорупційною діяльністю.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
"до його складу ввійшли кращі представники коррупціонерів з великим досвідом"
показати весь коментар
31.01.2024 16:11
+9
Відділ по боротьбі з пасажирами.
показати весь коментар
31.01.2024 16:00
+8
О, ще одна кормушка-синекура для дармоїдів і хабарників... Подивіться кого туди наберуть - 100 % блатних, хабарників, корупціонерів, ****** і зелених довбойобів...
показати весь коментар
31.01.2024 16:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відділ по боротьбі з пасажирами.
показати весь коментар
31.01.2024 16:00 Відповісти
і вантажоперевезенням.....
показати весь коментар
31.01.2024 16:02 Відповісти
Це якийсь сюр...
показати весь коментар
31.01.2024 16:06 Відповісти
який середній вік працівників офісу, демобілізовані?
показати весь коментар
31.01.2024 18:23 Відповісти
О, ще одна кормушка-синекура для дармоїдів і хабарників... Подивіться кого туди наберуть - 100 % блатних, хабарників, корупціонерів, ****** і зелених довбойобів...
показати весь коментар
31.01.2024 16:06 Відповісти
Адвокат Азарина Юлия Александровна ( Донецк )
показати весь коментар
31.01.2024 16:09 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2024 16:12 Відповісти
лєщенко вибере найкращих.
показати весь коментар
31.01.2024 16:30 Відповісти
"до його складу ввійшли кращі представники коррупціонерів з великим досвідом"
показати весь коментар
31.01.2024 16:11 Відповісти
Мрію про той час, коли всі ці офіси закінчаться, як і мода на них. Пора повернутися до нормальних назв.
показати весь коментар
31.01.2024 16:17 Відповісти
Азаріна чогось нагадує послицю в Болгарії....
показати весь коментар
31.01.2024 16:25 Відповісти
Ага, позбуваються посередників , а новостворених ''офіс'' не є посередником? І хто там працюватиме тіж ''залізничники'' , то як вони будуть боротися самі з собою?
показати весь коментар
31.01.2024 16:25 Відповісти
Як-то - як? Так само, як пчіли проти мйоду.
показати весь коментар
31.01.2024 19:21 Відповісти
Раздувать штат госкомпании создавая дорогостоящие рабочие места с непонятными и идиотскими функциями - это ну совсем не коррупция.
показати весь коментар
31.01.2024 16:26 Відповісти
і хто в тому офісі буде працювати на будуванні ефективної внутрішньої антикорупційної системи за прикладом кращих світових практик?
новиє ліца?
показати весь коментар
31.01.2024 16:33 Відповісти
І вирішив кіт, щоб бути чесним, відгризти собі яйця.
показати весь коментар
31.01.2024 16:39 Відповісти
Очолить хто? "Лєщ"? Знадобилася ще одна квартирка в Києві?
показати весь коментар
31.01.2024 16:41 Відповісти

Фі, пане Яр! Ви недооцінюєте апетиту Сєрлєща. Навіщо йому лише тільки однієї квартири?..
показати весь коментар
31.01.2024 19:25 Відповісти
Це Зеля туди наближених корупционерів на роботу пристроїв !
показати весь коментар
31.01.2024 16:48 Відповісти
СЕР-ЛЕЩ увійщов в список працівників охвісу?
показати весь коментар
31.01.2024 16:58 Відповісти
Ну нарешті, корупціонерам створили легальний орган, буде де розгулятися
показати весь коментар
31.01.2024 18:39 Відповісти
 
 