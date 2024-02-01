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Синєгубов повідомив про вибухи у Харкові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Під час повітряної тривоги у Харкові було чутно вибухи.

Про це очільник Харківської ОВА написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку Синєгубов попередив про загрозу застосування ворожих БПЛА по області.

"До уваги жителів Харківщини: є загроза ворожих БПЛА, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - написав він.

Пізніше в його телеграм-каналі з'явилось повідомлення про вибухи в місті.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ймовірно місто атакували "Шахеди".

"Харків знову під ударом. Попередньо - "шахедами". Попередньо, є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", - уточнив він.

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Бідолашний Харків і його жителі. Потрібно нещадно довбати росіян навіть мирних за кожний обстріл. І неважливо що там "занепокоєні" на це скажуть
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31.01.2024 23:51 Відповісти
Тримайтися, харків'яни !

Слава незламному Народу України!
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01.02.2024 01:58 Відповісти
 
 