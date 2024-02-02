Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідає Запорізьку АЕС

Наступного тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі приїде на ЗАЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МАГАТЕ.

Як повідомляється, Гроссі прибуде, щоб обговорити та оцінити важливі питання та останні події, пов'язані з все ще крихкою ситуацією з ядерною безпекою та захистом на об'єкті, включаючи скорочення кількості персоналу, який працює на цьому великому об'єкті.

У МАГАТЕ нагадують, що Гроссі перетинає лінію фронту, щоб відвідати ЗАЕС учетверте.

Зазначається, що перед тим як вирушити на станцію, він у вівторок проведе переговори на високому рівні в Києві.

Гроссі планує порушити важливе питання кадрового забезпечення ЗАЕС і запросить додаткову інформацію про нову заяву станції про те, що з сьогоднішнього дня жодні працівники, які працюють на національному операторі "Енергоатом", не будуть допущені на майданчик. Як зауважують в МАГАТЕ, зараз на ЗАЕС працюють колишні працівники "Енергоатому", які прийняли російське громадянство і підписали трудові контракти з російською компанією-оператором, а також співробітники, які були направлені на ЗАЕС з РФ. Сьогодні, 1 лютого, на ЗАЕС команді МАГАТЕ повідомили, що на станції достатньо атестованого персоналу і всі посади повністю заповнені.

"Надзвичайно важливо, щоб станція мала кваліфікований та досвідчений персонал, необхідний для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки. Кількість персоналу вже була значно скорочена з початку війни майже два роки тому", - підкреслив гендиректор МАГАТЕ.

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