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Росіяни стали частіше застосовувати балістику, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іскандер

Російські окупаційні війська під час повітряних атак України почали частіше застосовувати балістичні ракети.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Противник частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії. Нагадаємо, це "Іскандер-М", аеробалістична ракета "Кинджал", "Х-22" - крилата ракета, яка атакує по балістичній траєкторії уже при заході на ціль, зенітні керовані ракети С-300", - розповів він.

За словами Ігната, росіяни розуміють, що Україна має певні спроможності щодо збиття "шахедів" та крилатих ракет, тому застосовує балістику, яку можуть збивати лише спеціальні системи ППО, яких в України не так багато.

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Автор: Богдан Гуньковський
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раз Ігнат так сказав - то так воно і є
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02.02.2024 09:33 Відповісти
Так скільки кіздєть що їх неможливо збивати, вже й до орківських кідарасів це дійшло.
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02.02.2024 09:38 Відповісти
Бо дохрена кідарасів, які постійно голосять чому прилетело, чому не збили
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02.02.2024 09:42 Відповісти
підари без Ігната знають що їх анало говнет збивають сампт і патріот яких не так і багато.

поки томагавки не почнуть гатити по їх заводах по виробництву лайна це не скінчиться в найближчій перспективі
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02.02.2024 09:43 Відповісти
треба виробляти свої томагавки бо США х*куя не дасть це вже стало ясно ще з перших днів війни...Залужний на це і доречі намікав в новому листі що на західних партнерів полягатись нема що і треба виробляти свої нові технологічні види зброї
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02.02.2024 09:55 Відповісти
Заводи, які виробляли українські "томагавки" ********** ракетами під час останніх обстрілів. Місця розташування і що на них вироблялось здані ворогу, дані про заводи є у відкритому доступі. Йєрмаки постаралися
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02.02.2024 17:41 Відповісти
По прогнозам наших експердів,ракети у кацапів повинні були вже давно скінчитись...
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02.02.2024 10:15 Відповісти
 
 