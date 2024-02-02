Рашисти мобілізували до своєї армії 250 студентів університету в окупованому Луганську, - ОВА

У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники мобілізували до своєї армії 250 студентів університету ім. В. Даля.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після так званих виборів у "ЛНР" окупанти неодноразово звітували про виконання доручення Кремля щодо демобілізації студентів.

Однак тоді дозволили залишити фронт лише близько половині із загальної кількості залученої на фронті молоді.

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Потім почався тиск на студентів у Донбаському державному технічному університеті в Алчевську, коли юнаків змушували брати академічні відпустки.

"Наразі стало відомо про аналогічну ситуацію в Луганську – 250 студентів ЛГУ ім. В. Даля взяли академічні відпустки й відправилися на війну. Кожне доручення – тимчасове, тим більше доручення Путіна", - йдеться у повідомленні.

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