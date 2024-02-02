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Луганщина (4422) окупація (5857) студенти (324)

Рашисти мобілізували до своєї армії 250 студентів університету в окупованому Луганську, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,окупація,російська

У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники мобілізували до своєї армії 250 студентів університету ім. В. Даля.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після так званих виборів у "ЛНР" окупанти неодноразово звітували про виконання доручення Кремля щодо демобілізації студентів. 

Однак тоді дозволили залишити фронт лише близько половині із загальної кількості залученої на фронті молоді.

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Потім почався тиск на студентів у Донбаському державному технічному університеті в Алчевську, коли юнаків змушували брати академічні відпустки.

"Наразі стало відомо про аналогічну ситуацію в Луганську – 250 студентів ЛГУ ім. В. Даля взяли академічні відпустки й відправилися на війну. Кожне доручення – тимчасове, тим більше доручення Путіна", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+43
ось так- хто не хоче кормити свою армію або в ній воювати- ласкаво просимо до армії орків))))
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02.02.2024 11:27
+22
Через 10 років, а саме стільки (з 2014 року) промивають мізки в Лугандоні!, виросло покоління дітей з промитими мізками і доросло до призивного віку. Так що все "по фен шую" і ніяк інакше воно не могло бути і не буде. Різниці між знищенням кацапа з ********** і манкурта з лугандону немає ніякої.
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02.02.2024 11:38
+18
й ніхто не вякнув - треба, то й треба, встали та пішли... й рівень підтримки отця рідного в.в.путіна сягає зірок на небі..., й теж ніхто не сперечається... треба любити чужу батьківщину й при цьому йти воювати проти власної, теж встали та пішли...
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02.02.2024 11:32
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ось так- хто не хоче кормити свою армію або в ній воювати- ласкаво просимо до армії орків))))
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02.02.2024 11:27 Відповісти
Наші розумники ухилянти іншої думки
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02.02.2024 11:34 Відповісти
справа ще у тому що якщо ми капітулюємо - ухилянтів так само погонять воювати т ільки вже проти Європи, а ті що ухиляються в ЄС - теж варіантів небагато буде - або йти воювати або перепливати атлантику в кращому випадку...
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02.02.2024 11:38 Відповісти
Немає ві москалів сили нікого гнати.І не буде.Це казочки для дурників.Вони балтійськими країнами не будуть воювати,що вже за інші казати.
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02.02.2024 11:45 Відповісти
поїдь на ТОТ - перевір- чи заберуть тебе казапи воювати, а потім розкажеш...
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02.02.2024 12:16 Відповісти
Так заберуть воювати тут.І то не всіх.Полонених не відправляють проти України воювати.А багато полонених це не добровольці,а мобілізовані і бусифіковані.
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02.02.2024 12:21 Відповісти
начулись?
не жалко.
лугандоцям кацапня лади не видає.
не буряти - трохи піздуватіше бо.
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02.02.2024 11:30 Відповісти
в лугандоне не осталось муж населения всех фаршировало ВСУ теперь и малоросов очередь пришла
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02.02.2024 11:30 Відповісти
соплі не жують. а наші ждуни хочуть пересидіти війну на дивані.
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02.02.2024 11:31 Відповісти
ті, хто реально в окопах тут не пишуть. Про " всі на фрон" пишуть з роти охорони ТЦК і тилові щурі.
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02.02.2024 11:48 Відповісти
я живу на війні, біля Оріхова, вже два роки. так що тиловий щур це ти.
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02.02.2024 12:16 Відповісти
а чого ти там живеш? чому досі не в ЗСУ? ухилянт і ссикун?
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02.02.2024 17:22 Відповісти
а хто тобі сказав, що я не в ЗСУ?
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02.02.2024 17:59 Відповісти
або менти. пишуть, щоб самим не опинитися в окопі.
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02.02.2024 11:49 Відповісти
а диванні ждуни тут нє? не пишуть? чи себе не видно?
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02.02.2024 12:14 Відповісти
а в мене хоч совісті вистачає іншим не дорікати, на відміну від тебе, мерзоти.
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02.02.2024 17:23 Відповісти
то ти дристун-ухилянт?
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02.02.2024 17:58 Відповісти
від "ждуна" чую.
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02.02.2024 21:58 Відповісти
Злякався? Надінь тоді спідницю і ніколи більше не знімай. Бо чоловічого в тобі нічого нема.
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02.02.2024 22:37 Відповісти
ти сидиш обісцяний в 10 км від фронту і мрієш, щоб я приїхав тебе захищати за 500км? та мені насрати на тебе.
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03.02.2024 00:33 Відповісти
мрію де що про інше. поставити тебе до стінки, як дизертира.
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03.02.2024 08:57 Відповісти
теж мабудь перед цім барзелі та волали що не пайдут ни за каго ваевать....
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02.02.2024 11:32 Відповісти
й ніхто не вякнув - треба, то й треба, встали та пішли... й рівень підтримки отця рідного в.в.путіна сягає зірок на небі..., й теж ніхто не сперечається... треба любити чужу батьківщину й при цьому йти воювати проти власної, теж встали та пішли...
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02.02.2024 11:32 Відповісти
А який у них вибір? Кинути один раз коктейль Молотова ? Як наш дебіл закликав у лютому 2022 ? Назбиравши біля себе кремлівських кротів , розмінувавши Чонгар та розваливши ВПК?
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02.02.2024 12:01 Відповісти
Скільки цим студентам було у 2014 році? За вісім років, можна повністю перевернути світогляд ,не тільки однієї людини, а і цілого покоління.
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02.02.2024 11:33 Відповісти
А як же декілька поколінь встояли під тиском леніна, сталіна, всіх комуняк і зараз захищають незалежну Україну.
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02.02.2024 12:02 Відповісти
як каже моя племінниця--- Гени не воші,просто так не виведеш.
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02.02.2024 12:42 Відповісти
А що з попереднім дописом?
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02.02.2024 12:59 Відповісти
скільки не виховуй дитину він виростить такий як батьки і вистачить їх виправдовувати це вороги.
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02.02.2024 13:06 Відповісти
Ну вони ж не виіхали -- значить по - Дугіну - дебіли
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02.02.2024 11:33 Відповісти
Ще в когось залишились сумніви,якщо Україна прогає війну,хто буде штурмувати кордони НАТО у якості "м'яса"?
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02.02.2024 11:33 Відповісти
18-27-річні з добрим здоров'ям, все як Єрмак планував.
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02.02.2024 11:46 Відповісти
До чого тут Єрмак,коли все розпочиналося набагато раніше!
Коли був з'їзд сепарів у Северодонецьку? Так цеж ВЖЕ з'їзд!
Рашисти на своїх пабліках відкрито пишуть,що "Україна - это наш мобилизационый словянский ресурс!". Бо на самій раші слов'ян не було,а ті хто переселились туди закінчуються.
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02.02.2024 14:10 Відповісти
Ну, якщо так дивитись, то проблеми почались (продовжились) ще в 1991. А Єрмак до того, що це по його плану та під його контролем "утілізують" украінців 40+ (Ви же не думаєте, що наркоман на щось впливає, кроме напухлости морди на відосіку?), а кацапні (теоретично) залишаться молоді та здорові мобіки.
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02.02.2024 22:55 Відповісти
Нам має бути якось не *****? Туди і дорога, манкурти *****.
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02.02.2024 11:34 Відповісти
хочу відмітити, шо оцім студентам, у 2014 році було 7-10 років.
українських паспортів у них нема, що б скористатися програмою біженців.
вибору у них не було.
не треба гнати на дітей!
а от їхніх батьків, всіх, до одного, напалю!
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02.02.2024 11:36 Відповісти
та ой...а програми по вступу до вишів на неокупованій території України були...на бюджет усіх з лугандонов брали....так ні вони вибрали інше...запроданці падлючі...
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02.02.2024 11:39 Відповісти
Все це зрозуміло було відразу, всі університети реорганізувалися та працюють на неокупованій території України,і там приоритет надається саме ВПН,вступникам з окупованих територій, а те що залишилося у лугандонах під їх вивіскою ніщо інакше як ферма відгодівлі тварин до певного часу ,ну ось час ч прийшов ,за путіна за срасію вперед.
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02.02.2024 11:51 Відповісти
Е ні там такі уроди з них вже виросли , що тільки утилізація , хватить бавитися в гуманістів .Це вже спорчені люди , безмозгла отара .
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02.02.2024 12:10 Відповісти
Зато не ТЦКа!
Добровольці, ****!
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02.02.2024 11:38 Відповісти
Через 10 років, а саме стільки (з 2014 року) промивають мізки в Лугандоні!, виросло покоління дітей з промитими мізками і доросло до призивного віку. Так що все "по фен шую" і ніяк інакше воно не могло бути і не буде. Різниці між знищенням кацапа з ********** і манкурта з лугандону немає ніякої.
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02.02.2024 11:38 Відповісти
Русскій мір подкрался нєзамєтно?
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02.02.2024 11:39 Відповісти
Їх батьки в захиваті. "пУтенВведи!"
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02.02.2024 11:41 Відповісти
Ставка зроблена )(уйлом на молодь,....згадайте як на рашці з пеленок вже виховують майбутніх вбивць,колиски у вигляді танків,в дитсадках у військовій формі..у школі "путлєрюгент" з автоматами діти...ось це покоління і виростає у майбутніх загарбників.
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02.02.2024 11:48 Відповісти
зокрема - "главноє чЬто бєз біндєр!",
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02.02.2024 13:05 Відповісти
Нє. Бєндєри нужни щоб у них красти.
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02.02.2024 21:57 Відповісти
Ім нічого не заважало виїхати. Спокусилися на великі гроші, що обіцяють при мобілізації. А голови промиті пропагандою.
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02.02.2024 11:45 Відповісти
Так буває коли людина ''поза політикою''.
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02.02.2024 11:50 Відповісти
А українцям яке діло до них.Призвані до ворога,а отже вороги.
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02.02.2024 11:50 Відповісти
з моїх податків туди платили 8 років пенсії і допомоги .
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02.02.2024 12:02 Відповісти
Нічого собі інвестували в "майбутніх українців"(((
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02.02.2024 12:18 Відповісти
Це не мобілізація називається, це явище ще з часів Тараса Шевченка називають "забрили в солдати"
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02.02.2024 11:54 Відповісти
По Тарасу - 'забрили у москали
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02.02.2024 15:03 Відповісти
Якщо рашисти захватять Україну, то погонять українців "ровняти" Европу. Два в одному - і Европу розвалить і українців знищіти. Тому єднаймося і мочім москалів, хто як може...
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02.02.2024 12:03 Відповісти
За боролись - на то і напоролись .Їхні батьки , якщо ще живі, напевне надзюрили повні штани від гордості , і мріють про ладу каліну .
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02.02.2024 12:05 Відповісти
*пачку пельменів і охапку дров.
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02.02.2024 13:45 Відповісти
Клозетних дров.
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02.02.2024 15:46 Відповісти
Сцикуны думают что лучше капитуляция чем идти воевать. Сцикуны не понимают что когда Украина станет федеральным округом РФ-их жизнь будет ничего не стоить. И все мечты про Европу и безвиз-все накроется
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02.02.2024 12:05 Відповісти
Для наших довбодятлів, які захищають ухилянтів. Орки з ухилянтами не будуть церемонитись, ржавий АКМ в зуби і на мясний штурм, а позаду заградотряд. Ніхто і не вякне про ваші права.
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02.02.2024 12:10 Відповісти
Академический отпуск... Академики, епта!
Оккупанты заглянули в Даль!
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02.02.2024 12:24 Відповісти
Нічого дивного , все це дуже передбачувано . Таке ж чекатиме на всіх українців , у разі окупації України кацапами , бо війна за відновлення срср , яку він розпочав - Україною не закінчиться .
***** свій народ не жаль , а чужий тим більше .
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02.02.2024 12:25 Відповісти
Ті громадяни, які зараз намагаються будь-яким чином уникнути мобілізації повинні усвідомлювати, що у випадку окупації(я звісно таке не допускаю,але...) орки мобілізують все чоловіче населення і як скот кинуть в бій як проти власних громадян які чинитимуть опір,так і проти країн Європи! Пригадайте 2-гу світову, коли після того, як німецькі війська відступили з України, червоні фашисти вигрібли все чоловіче населення і відправили одних на смерть з черенками від лопат на німецькі кулемети,а решту в Сибір та в ГУЛАГ! Робіть висновки.
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02.02.2024 12:53 Відповісти
Ой, горе ж то яке - мобілізували 250 студенті з промитими недомізками, недоуніверситету, недореспубліки.
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02.02.2024 12:58 Відповісти
Це діти батьків, які у 2014 році сходили на "рєфєрєндум".
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02.02.2024 13:29 Відповісти
став з лугандону м'ясокомбінат.. з начальником м'ясником-живодером касапом..
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02.02.2024 14:41 Відповісти
Сидели ждали пока в армию пойдет Кошовой и сын Резникова, дождались повестки и наряда Кацапской росгвардии у своей двери. Теперь мясной штурм и смерть во имя *****
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02.02.2024 14:53 Відповісти
 
 