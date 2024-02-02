Рашисти мобілізували до своєї армії 250 студентів університету в окупованому Луганську, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники мобілізували до своєї армії 250 студентів університету ім. В. Даля.
Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що після так званих виборів у "ЛНР" окупанти неодноразово звітували про виконання доручення Кремля щодо демобілізації студентів.
Однак тоді дозволили залишити фронт лише близько половині із загальної кількості залученої на фронті молоді.
Потім почався тиск на студентів у Донбаському державному технічному університеті в Алчевську, коли юнаків змушували брати академічні відпустки.
"Наразі стало відомо про аналогічну ситуацію в Луганську – 250 студентів ЛГУ ім. В. Даля взяли академічні відпустки й відправилися на війну. Кожне доручення – тимчасове, тим більше доручення Путіна", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
не жалко.
лугандоцям кацапня лади не видає.
не буряти - трохи піздуватіше бо.
Коли був з'їзд сепарів у Северодонецьку? Так цеж ВЖЕ з'їзд!
Рашисти на своїх пабліках відкрито пишуть,що "Україна - это наш мобилизационый словянский ресурс!". Бо на самій раші слов'ян не було,а ті хто переселились туди закінчуються.
українських паспортів у них нема, що б скористатися програмою біженців.
вибору у них не було.
не треба гнати на дітей!
а от їхніх батьків, всіх, до одного, напалю!
Добровольці, ****!
Оккупанты заглянули в Даль!
***** свій народ не жаль , а чужий тим більше .