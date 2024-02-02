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Корупція підриває ефективність російської армії, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Корупція вже давно є проблемою в російських збройних силах і вона суттєво впливає на ефективність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише розвідка Великої Британії із посиланням на видання "Верстка".

Зокрема, російські журналісти виявили схеми корупції та систему хабарництва серед військових РФ та їхніх командирів. Зазначається, що хабарі давали або вимагали за різні "послуги", такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійське посвідчення, уникнення дисциплінарних стягнень за використання смартфонів або пиятику.

Після повномасштабного вторгнення набір "послуг" було розширено шляхом включення довідок про поранення, нагород за участь у "спеціальній військовій операції" та уникнення відправки на бойове завдання.

"Видання "Верстка" опублікувало розцінки на ці "послуги" – від 40000 рублів за відстрочку від відправки на фронт до 1 мільйона рублів за довідку про поранення", - йдеться у звіті.

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Британська розвідка наголошує, що корупція вже давно є проблемою в російських збройних силах і нагадує про журналіста Дмитрія Холодова, який розслідував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий в Москві в 1994 році.

"Цілком ймовірно, що корупція суттєво підриває ефективність російської армії. Існує лише незначний шанс, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції", – йдеться в огляді.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
Як добре, що в Україні немає корупції!
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02.02.2024 11:55
+5
До перемоги сказав мовчати!
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02.02.2024 11:59
+3
В українській звичайно ж не так.
Лозунг британської розвідки: тут віжу, тут нє віжу!
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02.02.2024 11:57
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Як добре, що в Україні немає корупції!
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02.02.2024 11:55 Відповісти
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02.02.2024 11:56 Відповісти
Спитати верещучку або янетряпку, то так і є .
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02.02.2024 12:00 Відповісти
Як добре, що в Україні немає корупції! Дуже дуже дякуємо вам за це Володимир Олександровичу! Тільки Вам вдалося побороти цю гідру корупційну за 30 років! Осанна! Авва! Амінь!
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02.02.2024 12:20 Відповісти
👍
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02.02.2024 13:11 Відповісти
В українській звичайно ж не так.
Лозунг британської розвідки: тут віжу, тут нє віжу!
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02.02.2024 11:57 Відповісти
Гасло "британської розвідки" - "допоможемо російській армії викрити та ліквідувати всі недоліки!"
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02.02.2024 12:18 Відповісти
А корупція в Україні? ні?
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02.02.2024 11:57 Відповісти
До перемоги сказав мовчати!
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02.02.2024 11:59 Відповісти
та вы шо
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02.02.2024 13:22 Відповісти
Це добре що орки мають такі проблеми , але і корупція в Україні ні чим не краща .Зешобла розкрутила корупцію , хабарництво , злодійництво до дуже високих "градусів" .
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02.02.2024 11:58 Відповісти
А в ЗСУ наверное повышает?
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02.02.2024 11:59 Відповісти
Кацапська поку#, а от нашу корупція зʼїсть
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02.02.2024 12:01 Відповісти
В той самий час корупція допомагає російській армії.
Імпорт. Дав хабаря - отримав через посередника електроніку або інші потрібні компоненти зброї.
БПЛА. Дав команду "бєспілотнікам - бить, любой цєной" - от вам і безперешкодний імпорт звідусіль, на відміну від нашої забюрократизованості.
Корупція - це не тільки знизу нагору. Це ще й згори вниз. Коли наказ начальника вищий за закон.
Тому КНДР швидко надає росії мільйон снарядів, поки американці вже який місяць фінансування узгодити не можуть.
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02.02.2024 12:02 Відповісти
Хтось тут проти корупції в рашке? Це називається саботаж, я повністю піддтримую корупцію в росії
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02.02.2024 12:09 Відповісти
Це корисна для світу корупція.
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02.02.2024 12:14 Відповісти
а в украине только сплачивает и становятся ряды больше и мощнее
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02.02.2024 13:11 Відповісти
Коррупция уничтожает Украину. МОжет британская разведка что-то сделает с Эрмаком. Компроматом зальет, я не знаю... Яйценосного схватит и посадит за воровство?

Вот это была бы помощь, наверное покруче ракет.
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02.02.2024 13:23 Відповісти
 
 