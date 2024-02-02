УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5033 відвідувача онлайн
Новини Здоров'я
1 764 71
ліки (729) МОЗ (3877) село (50) аптека (72)

89% українських сіл не мають аптек, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

аптека,рецепт

Переважна більшість сіл в Україні не мають стаціонарних аптек.

Про це в ефірі Українського радіо розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпеченість селищ, сіл стаціонарними аптечними пунктами становить від 2 до 58% залежно від області. Якщо говорити про середній показник по Україні, то приблизно в 11% невеликих населених пунктів є стаціонарні аптеки або аптечні пункти", - сказав представник МОЗ.

Читайте: "Укрпошта" продаватиме на визволених територіях ліки

Вирішити цю проблему має проєкт мобільних аптечних пунктів. Це спеціально обладнаний автомобіль, який може доставляти ліки у населені пункти, де немає стаціонарних аптек.

"Глибоко переконаний, що процес активно піде далі, в інші регіони. Хочу подякувати ліцензіатам, які беруть участь у цьому проєкті і забезпечують доступність лікарських засобів для населення у невеличких селах, селищах, населених пунктах. А таких сіл в Україні 89%, які не мають стаціонарних аптек", - заявив перший заступник міністра.

Дивіться: На Харківщині запрацювала перша в Україні мобільна аптека, - МОЗ. ФОТОрепортаж

Зараз перша мобільна аптека працює на Харківщині. Вона має охопити 80 населених пунктів.

"Звісно, мережа буде поширюватись по всій території нашої країни, в тому числі на прифронтових територіях, а також у зонах надзвичайних ситуацій, зонах активних бойових дій або ймовірних бойових дій", - додав Дубров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованій Запорізькій області не вистачає ліків, рецепти можна отримати лише з паспортом РФ

Він зауважив, що мобільні аптечні пункти в селах будуть відпускати й лікарські засоби, які входять до переліку ліків, що реімбурсуються, тобто відшкодовуються за програмою медичних гарантій від НСЗУ "Доступні ліки".

Посадовець додав, що зараз очікується отримання ліцензії від Держлікслужби для Укрпошти щодо можливості відпускати лікарські засоби. Таким чином запрацює й інший проєкт, в рамках якого ліки можна буде замовити поштою та отримати у відділеннях поштового оператора.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Проте завжди є круглопикий і хитруватий голова сільради )
показати весь коментар
02.02.2024 12:15
+6
там не те що аптек - там вже магазинів скоро не стане як і людей в тих селах... співпадіння?
показати весь коментар
02.02.2024 12:13
+5
ну той що!!
зато є "єдиний марафон"
та реклама ліків от гемороя...
Якщо не бажаєш на ділянці поратись
а сів дивитись подоляка
відразу геморой засвербить..
но рекламу подивишся й ве нормально
показати весь коментар
02.02.2024 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось яка здорова нація
показати весь коментар
02.02.2024 12:02 Відповісти
там не те що аптек - там вже магазинів скоро не стане як і людей в тих селах... співпадіння?
показати весь коментар
02.02.2024 12:13 Відповісти
Якщо рашисти будуть бити по магазинах та кафе у селах ракетами аби вбивати майже до 60 осіб місцевих мешканців потім розповідаючи що то були "націоналісти високих посад" зараховуючи туди не тільки цивільних чоловіків, а й стариків та дітей, то дійсно магазинів та кафе у селах не залишиться! Тож треба аби рашизм вмер назавжди, інакше буде зовсім не до цих питань!!!
показати весь коментар
02.02.2024 13:35 Відповісти
а коли зачиняли лікарні було нормально ? як це не сумно але лікарні спас корона вірус .
показати весь коментар
02.02.2024 12:05 Відповісти
де ви беретесь, бовдури скалічені кацапізмами?
показати весь коментар
02.02.2024 12:12 Відповісти
які ж пізнання у спаснутого, родинне?
показати весь коментар
02.02.2024 12:49 Відповісти
А в тих селах де є аптеки - ціни захмарні...
показати весь коментар
02.02.2024 12:07 Відповісти
ну той що!!
зато є "єдиний марафон"
та реклама ліків от гемороя...
Якщо не бажаєш на ділянці поратись
а сів дивитись подоляка
відразу геморой засвербить..
но рекламу подивишся й ве нормально
показати весь коментар
02.02.2024 12:11 Відповісти
А що, в Законі про лікарські засоби щось змінилося про заборону такого виду діяльності? Якби змінилося, то кожна аптека із задоволенням надавала б такі послуги, а не ваші "Хочу подякувати ліцензіатам, які беруть участь у цьому проєкті" Джерело: https://censor.net/ua/n3471207
показати весь коментар
02.02.2024 12:12 Відповісти
Це питання саме до МОЗ, бо зробити стаціонарні аптеки у селищах де прибуток буде менше найменшого окладу фармацевта, через малу кількість населення, а відповідно і попиту на ліки, можливо лише за державної підтримки. Тож не жалітися винні а СТВОРЮВАТИ!!!
показати весь коментар
02.02.2024 12:12 Відповісти
Так риХВорми ж.
показати весь коментар
02.02.2024 12:13 Відповісти
На жаль, недолугі можновладці часто плутають реформи з "оптимізацією" котру у свою чергу плутають зі звичайним СКОРОЧЕННЯ задля зменшення витрат з бюджету при цьому зовсім не зберігаючи, а погіршуючи ефективність медичної системи!!!
показати весь коментар
02.02.2024 12:27 Відповісти
Ефективність медичної системи після реформ нікого вже не цікавить. Лише прибуток. В тих реформ, навіть, девіз був: ГРОШІ ходять за пацієнтом. Гроші - ключове слово. Скорочення і "оптимізація". Про якість медичного обслуговування там не йшлося.
показати весь коментар
02.02.2024 12:33 Відповісти
"Fedor Fedorov", саме завдяки реформі зі словами "гроші ходять за пацієнтом" обслуговування та лікування стало набагато якіснішим!!! А твоя заява що це нібито була "оптимізація" повністю суперечать тому що було у дійсності і ти БРЕШЕШ!!! А от "слуги" скасували цю реформи не давши їй добігти повноцінного формування обливши брудом Супрун під гасла "доктор смерть" що дуже сподобалось українцям котрі падкі на гучні гасла і котрі обрали у 2019-му той непотріб що керує країною зараз!!! Тож НАВПАКИ, реформа ДО 2019-го таки проводилась і була цілком вірною, а от ЗАРАЗ відбуваються саме АНТИреформи через суцільне скорочення, причому ще з 2019-го, а не до того, і це ніяким чином не пов'язано з війною та не може бути нею "виправдано"!!!
показати весь коментар
02.02.2024 12:57 Відповісти
Хлопчику, я, на жаль, вже багато років постійний пацієнт різних лікарень. Тому казки про набагато якісніше обслуговування після реформ розповідай комусь іншому.
показати весь коментар
02.02.2024 13:08 Відповісти
А я тобі хлопчику відповім, що саме завдяки реформам проведеним з 2015 по 2018 роки мати нашого співробітника, котру в супермаркеті наздогнав інсульт, у 2018 році безоплатно лікували, а сам співробітник зміг знайти її швидко завдяки поліції хоча вона була не при пам'яті а документи та телефон залишились у камері схованки магазину. На його прохання лікарю взяти гроші та сповістити що треба купити отримав відповідь, що ані грошей, ані ліків чи чогось ще не потрібно, бо ВСЕ НЕОБХІДНЕ Є!!! Це було у Одесі в лікарні №1 де раніше для лікування сина у 2005-му я надавав хабаря та купував усе від ліків до перев'язувального матеріалу, та й у обласній лікарні коли лікування було потрібно мені у 2011-му було те саме!!! Може ЗАРАЗ все повернулось до попередніх часів, але у 2018-му було те що БУЛО!!! Але "нарід" обрав інший шлях!!!
показати весь коментар
02.02.2024 13:43 Відповісти
В чому ти мене намагаєшся переконати? Я тобі ще раз повторюю: я всі ці реформи відчув і зараз відчуваю на собі.
показати весь коментар
02.02.2024 13:49 Відповісти
Я? ПЕРЕКОНАТИ?! Та нізащо! Я КОНСТАТУЮ ФАКТИ що свідчать про твою брехливість "Fedor Fedorov"! А коментую твої коментарі зовсім не для тебе, чи то кремлівського тролля, чи то захворівшего маразмом "руССкого мира", бо "переконувати" тебе то сизифів труд і марнотратство часу, а для тих хто наши коментарі читає - аби вони САМІ подивились усі ЗА та ПРОТИ, і САМІ зробили висновки що воно і як. Бо якщо, як на Московії (т.з. "роССії") люди чують виключно брехню, подібну тій хо ти сповіщаєш, то починають вірити у неї не побачивши іншої точки зору та аргументів! Тож якщо не хочеш мати опонентів у коментарях просто НЕ БРЕШИ!!!
показати весь коментар
02.02.2024 13:58 Відповісти
Смішний ти. Тобі пора вже вилізти зі свого віртуального танку і озирнутись навкруг. Реальність відрізняється від твого збоченого світосприйняття. Дуже відрізняється.
показати весь коментар
02.02.2024 14:08 Відповісти
На подібний пост я вже відповідав, тому, аби не втрачати час, дубль: А як же, "вдома сиджу", на працю "не ходжу", ні з ким "не спілкуюсь", від публічності на сторінках Цензора та Корреспондента ПІД ВЛАСНИМ ІМ'ЯМ "ховаюсь"! )) І ще, як "кацап" самостійно пішов до ТЦК Суворівського району міста Одеса 21.03.2022 де пройшов комісію, і отримав повістку як хоч і обмежено, але придатний до мобілізації. Поки не мобілізували, але якщо покличуть то відмовок шукати не буду! Тож продовжуй "Fedor Fedorov" вигадувати будь що, писати аби зневірити українців, але ти марно втрачаєш час!
показати весь коментар
02.02.2024 14:34 Відповісти
Та нічого нема ні аптек , ні амбулаторій, фельшерів нема , правда є клуб і бібліотека , закриті роками .
показати весь коментар
02.02.2024 12:13 Відповісти
В більшості тих клубів і бібліотек вже і закривати нічого: ні вікон, ні дверей...
показати весь коментар
02.02.2024 12:29 Відповісти
ви давно не були в Україні . на ремонт клубів регулярно виділяють гроші . у нас в зоні можливих бойових дій в минулому році відремонтували два клуба ( Шосткинський р-н)
показати весь коментар
02.02.2024 12:39 Відповісти
Я в Україні живу весь час, все бачу. Все залежить від місцевої влади. Гроші так, виділяють. Але доходять вони за призначенням далеко не скрізь.
показати весь коментар
02.02.2024 12:44 Відповісти
ви точно не з України , бо не знаєте що таке відкат .
показати весь коментар
02.02.2024 12:57 Відповісти
Схоже, це ви не з України. Інакше б знали, що отримання відкату зовсім не означає, що роботи будуть насправді проведені чи товар буде дісно поставлений. Взяти, хоча б останній снарядний скандал. Думаєте, що там відкату не було? Впевнений на 100%, що був, без нього зараз жоден тендер не виграється. Гроші пішли, а снарядів так і нема. Те ж саме робиться і в ремонтах та будівництві. Десь хоч щось зроблять для відмазки, а десь тільки гроші розпиляють, а результату 0.
показати весь коментар
02.02.2024 13:30 Відповісти
з снарядами просто неудобно вийшло . сподівались що снаряди буде вже постачати нікому , а тут облом юа . ті хто просто краде не зробивши нічого дурні і швидко ловляться .
показати весь коментар
02.02.2024 13:43 Відповісти
Абсолютно згоден. Ловляться дурні, які думають, що дали відкат і вже все в ажурі. Ні, там ще й відповідним "контролюючим органам" треба щось кинути, щоб бачили те, що потрібно бачити, а не те, що є насправді. Ну і, звісно, хоча б щось зробити для окозамилювання.
показати весь коментар
02.02.2024 13:55 Відповісти
Взагалі то держава поклала ці питання на громади, котрих обранці 2019 року значно позбавили самостійності у вирішенні багатьох питань чим анулювали реформу децентралізації, а зараз позбавили й надходжень у місцеві бюджети грошей з видатків мобілізованих членів цих громад перенаправивши їх у державний бюджет. Саме так, крок за кроком, обрані під лозунгами "змін" та "Зробимо їх" слуги народу практично знищіли усі хоч трішки добрі надбання попередніх років незалежності України. Ми бачимо явний регрес, а зовсім не прогрес нашої країни у соціальних питаннях, у свободі слова, рівності прав громадян, вільності бізнесу та ЗМІ, а отримуємо суцільну узурпації влади котра не має меж у крадівництві та корупції!!! АЛЕ повинен зауважити що САМІ ГРОМАДЯНИ України у цьому винні зробивши свій вибір у 2019 році. Тож самі винні, самим і виправляти, і не сидіти мовчки сподіваючись що ХТОСЬ ІНШИЙ за нас це зробить. А починати кожному треба З СЕБЕ, подивившись у дзеркало і задавши собі питання - Чи підтримуєш ти корупцію даючи або беручи хабаря? Чи чесно платиш ти податки з доходів? Чи використовуєш ти особисті зв'язки заради вигоди для себе або для близьких? Чи робиш потрібне побачивши злочин аби покарати винного? Чи дотримуєшся ти законів України по будь яких питаннях?! Якщо хоч на якесь питання відповідь НІ, то або виправ це, або ЗАТКНИ ПЕЛЬКУ!!!
показати весь коментар
02.02.2024 12:41 Відповісти
Проте завжди є круглопикий і хитруватий голова сільради )
показати весь коментар
02.02.2024 12:15 Відповісти
Зараз вони старостами називаються. При тому їх призначають, а не обирають.
показати весь коментар
02.02.2024 12:20 Відповісти
Це все міняє )))
показати весь коментар
02.02.2024 12:24 Відповісти
Сільський голова - головна посадова особа територіальної громади села чи жителів кількох сіл. Він обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Тож не треба вигадувати КОГО ОБРАЛИ ТОГО Й МАЮТЬ!!!
показати весь коментар
02.02.2024 12:45 Відповісти
А я про що
показати весь коментар
02.02.2024 12:46 Відповісти
З твого коментаря НЕ ЗРОЗУМІЛО про що ти пишеш!!!
показати весь коментар
02.02.2024 13:24 Відповісти
Для цього потрібний відповідний рівень розвитку.
показати весь коментар
02.02.2024 20:44 Відповісти
банда Зеленського під час пандемії закрили всі аптеки Полтавафарм.а аптечні пункти були майже у всіх селах Полтавської області.під час пандемії повторюю - коли ліки були край необхідні тим більш в віддалених селах області.
показати весь коментар
02.02.2024 12:20 Відповісти
Може, селяни тому і здоровіші, що їм не тицяють під ніс антибіотики і пігулки на всі випадки.
Селянину в аптеці потрібен бинт, перекис, йод, а не всяка гидота на кшталт парацитамолу.
Є райцентри, що треба люди собі куплять.
показати весь коментар
02.02.2024 12:24 Відповісти
А звідки тобі "Colt" відомо що у селах люди "здоровіше"?! Дай но посилання на ТАКУ статистику, бо іншим це НЕ ВІДОМО!
показати весь коментар
02.02.2024 12:47 Відповісти
"Deodar Revolution", ти від комуністів-вітренківців навчився плутати "божий дар" з яєшнею?! В Україні "голодомор", "бачиш" трупи померлих з голоду на вулицях. До тебе приїхали додому і усе їстівне відібрали не даючи можливості виїхати з села???!!! От же довбані, чи то кремлядські, чи власні але не кращі!!!
показати весь коментар
02.02.2024 13:23 Відповісти
А чого ти ще не у бусику, чи я, або наші діти, якщо УСІХ пакують, і УСІХ відправили на фронт?! Не надто багато чоловіків віком 25 - 60 років на вулицях міст якщо є "правдою" те що ти брехливий "Fedor Fedorov" пишеш?! А от на ЛуганДонії дійсно кризис із чоловіками, навіть 250 студентів з окупованого Луганська на фронт відправили, та й на інших окупованих територіях намагаються максимально використати чоловіків задля війни проти власної країни!!! Тож щось в тебе надто кацапський акцент в коментах "Fedor Fedorov"!
показати весь коментар
02.02.2024 13:50 Відповісти
А як же, "вдома сиджу", на працю "не ходжу", ні з ким "не спілкуюсь", від публічності на сторінках Цензора та Корреспондента ПІД ВЛАСНИМ ІМ'ЯМ "ховаюсь"! )) І ще, як "кацап" самостійно пішов до ТЦК Суворівського району міста Одеса 21.03.2022 де пройшов комісію, і отримав повістку як хоч і обмежено, але придатний до мобілізації. Поки не мобілізували, але якщо покличуть то відмовок шукати не буду! Тож продовжуй "Fedor Fedorov" вигадувати будь що, писати аби зневірити українців, але ти марно втрачаєш час!
показати весь коментар
02.02.2024 14:14 Відповісти
Ну то й що? Майже в жодному селі Швейцарії нема аптек. Тільки в містечках і містах. Українці і так викидають стільки грошей на всякі непотрібні пігулки. Здорове харчування - овочі, фасоля, яйця, курка, риба, побільше рухатись, щоб тримати вагу під контролем, і 80% захворювань зникне.
показати весь коментар
02.02.2024 12:34 Відповісти
Тебе уже 60, 70? Пенсия позволяет "яйця, курка, риба"?
показати весь коментар
02.02.2024 12:56 Відповісти
Я, наприклад, ще не пенсіонер, але є тесть на пенсії, були батько із мамою, і усім з них вистачає та вистачало на усе перелічене. Повинен зауважити що у більшості тих хто весь час працював ЧЕСНО виплачуючи податки на протязі УСЬОГО трудового стажу проблем із розміром пенсії не має, а ті хто ОФІЦІЙНО отримували копійки левову частину отримуючи поза обкладанням видатками, або працювали приватно не сплачуючи податки, дійсно мають із цим проблему, АЛЕ Й ВОНИ ПІД ЧАС РОБОТИ НЕ ДОПОМОГАЛИ ДЕРЖАВІ УТРИМУВАТИ ПЕНСІОНЕРІВ. Тож за що боролись, на те й напоролись!!!
показати весь коментар
02.02.2024 13:04 Відповісти
38 р стажу і 3100гн пенсія. Шоб ти так працював як ти *******
показати весь коментар
02.02.2024 13:08 Відповісти
В мене 38,5 років страхового стажу, АЛЕ до пенсії ще 2,5 років, А за "*******" було б непогано аби ти відповів. А з огляду на те що ти вказав відношу тебе до тих хто НЕ ПЛАТИВ податків, або приховував прибутки від податків, як наприклад мій старший брат, що більшу частину свого життя відпрацював судновим механіком на суднах під іноземним прапором іноді заробляючи до 10 000 євро на місяць, але не сплатив ЖОДНОЇ КОПІЙКИ податків, і зараз живе на пенсію розміром у соціальну допомогу, а чи залишились в нього якійсь накопичення не знаю і знати не бажаю, бо через його колаборантську позицію ще давно розірвав із ним стосунки і відновлювати їх бажання не маю!!!
показати весь коментар
02.02.2024 13:20 Відповісти
Схоже, ти зовсім далекий від реальності. Я особисто знаю багатьох людей, які все життя, більше 40 років, пропрацювали в колгоспі і зараз отримують мінімалку. Якщо твої "батько з мамою" були бюджетниками, тобто все життя просиділи на шиї тих, хто дійсно працював і щось виробляв, та ще й тепер отримують непогану пенсію за їхній же, знову ж, рахунок, то це не значить, що всім так пощастило. Більше 40% українських пенсіонерів отримують мінімальну пенсію.
показати весь коментар
02.02.2024 13:44 Відповісти
Я не знаю що там у колгоспах, бо в Україні їх ПРАКТИЧНО НЕ МАЄ, а є фермерські господарства! А у часи СРСР в колгоспників пенсій практично не було, бо там все рахувалось "трудоднями". І, для прикладу, мати мого батька, вчителька, отримувала пенсію "АЖ" у 12 рублів, бо казали так - город є, то й прогодуєшся. А передовиця виробництва вагоно-будівельного заводу мати моєї мати отримувала пенсію "АЖ" 45 рублів, що дорівнювали стипендії студентів і з власного досвіду скажу - наїжу цього не вистачало!!! Дідів я не бачив, бо український помер рано після війни від отриманих бойових поранень, а роССійського (маминого) взагалі забрали у 1939 році по "закону о трьох колосках" і де та як помер він не дивлячись на запити НЕ ВІДОМО!!! А стосовно моїх батьків, то мати була простим бухгалтером, а батько інженером, тесть штурман, а теща викладачка ВУЗу, тож із "бюджетниками" мені не пощастило!!!
показати весь коментар
02.02.2024 14:08 Відповісти
Я перерахувала продукти по їх важливості. Рибу можете відкинути, курку також. Все одно решта - це дешеві продукти.
показати весь коментар
03.02.2024 09:45 Відповісти
У бабушкі єсть смартафон і пєнсія в 100500 у.е.. - замовить і привезуть. і на чай дасть.. хіба ні??
показати весь коментар
02.02.2024 12:49 Відповісти
А є країни де розмір пенсії у 100500 у.е. хоча б на рік?! І навіть якщо мова йде про 100 - 500 у.о. на місяць то вистачить і на поїсти, і на смартфон хоча б 1 раз на 3 роки разом із одежею завдяки наявності субсидій. АЛЕ це лише у випадку якщо за місцем проживання пенсіонера не зареєстровані дітки або онуки, котрі не бажають допомагати своїм батькам та дідусям а при розгляданні надання субсидій по ЖКГ їх доходи теж враховуються! До речі, пенсіонер, за потреби, може через суд вимагати фінансової допомоги від своїх дітей якщо ті не бажають допомагати самостійно!
показати весь коментар
02.02.2024 13:11 Відповісти
ви коментуєте точно мій коментар?
сарказм вам відомий?
показати весь коментар
02.02.2024 14:57 Відповісти
так в этих селах ни фуя нет - ни аптек, ни медпунктов, ни почты, ни банкоматов
показати весь коментар
02.02.2024 13:03 Відповісти
Ти з якого саме села це пишеш аби перевірити чи стосується це твого?!
показати весь коментар
02.02.2024 13:13 Відповісти
Це і є приклад ПОВНОЇ бездіяльності та некомпетентності, привладних з асфальту від Зеленського з 2019 року!!
Здивувалися….
показати весь коментар
02.02.2024 13:05 Відповісти
зато есть видео консультации...
показати весь коментар
02.02.2024 13:28 Відповісти
Бо податкова їх знищила. Раніше в кожній амбулаторії та фп продавались ліки бо був договір з комунальною аптекою. Так податківці забажали щоб аптека з якою договір оформляла лікарів та фельдшерів як своїх працівників що звісно з тим виторгом у селі не вигідно. Це просто державна політика на знищення села.
показати весь коментар
02.02.2024 13:57 Відповісти
Кількість аптек ніяким чином не впливає на здоров'я населення.
Поїдьте у ЄС ,там ви ніде не зустрінете аптеку у кожному домі, як у Києві чи іншому місті-мільйоннику України
показати весь коментар
02.02.2024 14:16 Відповісти
У мене стійке відчуття, що аптеки в кожному будинку наших великих міст, не для покращення здоров'я наших громадян. Це для членів гуртків юних і не дуже ,,хіміків,,
показати весь коментар
02.02.2024 14:37 Відповісти
Все логічно: навіщо в селах аптеки, якщо там вже всіх повигрібали на м'ясо?
показати весь коментар
02.02.2024 18:57 Відповісти
 
 