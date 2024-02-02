89% українських сіл не мають аптек, - МОЗ

Переважна більшість сіл в Україні не мають стаціонарних аптек.

Про це в ефірі Українського радіо розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпеченість селищ, сіл стаціонарними аптечними пунктами становить від 2 до 58% залежно від області. Якщо говорити про середній показник по Україні, то приблизно в 11% невеликих населених пунктів є стаціонарні аптеки або аптечні пункти", - сказав представник МОЗ.

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Вирішити цю проблему має проєкт мобільних аптечних пунктів. Це спеціально обладнаний автомобіль, який може доставляти ліки у населені пункти, де немає стаціонарних аптек.

"Глибоко переконаний, що процес активно піде далі, в інші регіони. Хочу подякувати ліцензіатам, які беруть участь у цьому проєкті і забезпечують доступність лікарських засобів для населення у невеличких селах, селищах, населених пунктах. А таких сіл в Україні 89%, які не мають стаціонарних аптек", - заявив перший заступник міністра.

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Зараз перша мобільна аптека працює на Харківщині. Вона має охопити 80 населених пунктів.

"Звісно, мережа буде поширюватись по всій території нашої країни, в тому числі на прифронтових територіях, а також у зонах надзвичайних ситуацій, зонах активних бойових дій або ймовірних бойових дій", - додав Дубров.

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Він зауважив, що мобільні аптечні пункти в селах будуть відпускати й лікарські засоби, які входять до переліку ліків, що реімбурсуються, тобто відшкодовуються за програмою медичних гарантій від НСЗУ "Доступні ліки".

Посадовець додав, що зараз очікується отримання ліцензії від Держлікслужби для Укрпошти щодо можливості відпускати лікарські засоби. Таким чином запрацює й інший проєкт, в рамках якого ліки можна буде замовити поштою та отримати у відділеннях поштового оператора.