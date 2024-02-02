30% території України залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами

Понад 174 тисячі квадратних кілометрів України залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це розповів на брифінгу речник Державної спеціальної служби транспорту полковник Віталій Кирилов.

"З початку повномасштабного вторгнення вже виявлено, вилучено і знешкоджено 103 067 вибухонебезпечних предметів. Розміновано (перевірено) територію площею 57273.36 гектарів. Окрім того, спеціалістами розміновано та перевірено 818,76 км. Автомобільних доріг, 2293,68 км залізничних колій, 37,1 км газогонів та 435,87 км ліній електромереж", - йдеться в повідомленні.

Кирилов зазначив, що щоденно на деокупованих та інших забруднених ділянках працює понад 200 груп розмінування різного складу

Найбільше вибухонебезпечних предметів виявили у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

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