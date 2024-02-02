Україна та Канада - на фінішній прямій щодо гарантій безпеки, - глава МЗС Жолі

Україна та Канада домовляються про гарантії безпеки для нашої країни. Відповідний договів на фінішній прямій.

Про це очільниця МЗС Канади Мелоні Жолі повідомила на спільному брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом як Росія, тому Канада мусить і надалі надавати допомогу, яка буде постійною, надійною. Ця допомога буде включати наші зобов'язання щодо довготермінових безпекових зобов'язань", - сказала Жолі.

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Міністр зазначила, всі країни G7 укладуть окремі, але співзвучні договори з Україною щодо гарантій безпеки. Договір між Україною та Канадою на фінішній прямій.

"На саміті НАТО було вирішено, що кожна країна "Великої сімки" обговорить окремі безпекові договори з Україною, але вони будуть співзвучними. Ми сподіваємось, що наш договір вийшов на фінішну пряму", - підкреслила глава МЗС Канади.

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Мелоні Жолі прибула до Києва з робочим візитом 2 лютого.