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Новини За кордоном
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візит (1307) Канада (1508) Жолі Мелані (60)

Україна та Канада - на фінішній прямій щодо гарантій безпеки, - глава МЗС Жолі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

жолі

Україна та Канада домовляються про гарантії безпеки для нашої країни. Відповідний договів на фінішній прямій.

Про це очільниця МЗС Канади Мелоні Жолі повідомила на спільному брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом як Росія, тому Канада мусить і надалі надавати допомогу, яка буде постійною, надійною. Ця допомога буде включати наші зобов'язання щодо довготермінових безпекових зобов'язань", - сказала Жолі.

Читайте: Глава МЗС Канади Жолі прибула із візитом до України

Міністр зазначила, всі країни G7 укладуть окремі, але співзвучні договори з Україною щодо гарантій безпеки. Договір між Україною та Канадою на фінішній прямій.

"На саміті НАТО було вирішено, що кожна країна "Великої сімки" обговорить окремі безпекові договори з Україною, але вони будуть співзвучними. Ми сподіваємось, що наш договір вийшов на фінішну пряму", - підкреслила глава МЗС Канади.

Також читайте: Між Україною та Канадою відбувся черговий раунд переговорів щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії, - МЗС

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Мелоні Жолі прибула до Києва з робочим візитом 2 лютого.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Якщо у договорі не йдеться про гарантоване втручання канадійської армії-це Будапешт -2!
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02.02.2024 12:59
+5
поясніть людям, що за гарантії ви підписуєте? коли за нас ніхто не збирається заступатись! бо може вийти так, що українців тягатимуть воювати на всі конфлікти на планеті!
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02.02.2024 13:00
+2
Зачем промывать людям мозги? Армия Канады НЕ БУДЕТ воевать за Украину. Все эти бумажные гарантии НИЧЕГО НЕ СТОЯТ. а гроши которые государство тратит на делегации и их перелеты, лучше потратить на покупку оружия.
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02.02.2024 13:32
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Мабуть, забули приклеїти і фото єрмака… Він же літав аж до США, не за дарма, ДУС фінансував, бо як же без ….
Мзс Кулеби, мовчки сьорбає носом..
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02.02.2024 12:58 Відповісти
Мелони Жоли : редкое совпадение говорящей фамилии и внешнего облика обладателя фамилии:

Жоли - по-французски дословно означает "Симпатичная, Красивая."
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02.02.2024 17:01 Відповісти
Якщо у договорі не йдеться про гарантоване втручання канадійської армії-це Будапешт -2!
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02.02.2024 12:59 Відповісти
Зелені мабуть готують якийсь договорняк з орками, тому і їздять по світу та шукають нам "гарантів безпеки",от тільки всі "гаранти" "гарантують" нам безпеку виключно після закінчення війни.Незрозуміло тільки,чому ці гарантії не вступлять в силу ,наприклад, з 1.03.2024?Фількіна грамота.
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02.02.2024 13:45 Відповісти
Вы вобще понимаете как функционирует армия? Если во главе армии Канады не будет генерал ЗСУ-никакого ГАРАНИТРОВАННОГО втручааня по защиты Украины не будет. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Сколько можно жить слушая СКАЗКИ? только СВОЯ армия ,СВОЕ оружие включая ядерное-только это единственная гарантия безопасности. Хмельницкий получил гарантии от Московского царя,Кравчук получил гарантии от Англии США и Рашки-и что-помогли вам эти гарантии? Сколько можно наступать на грабли? Украине не нужны гарантии,Украине нужно оружие!
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02.02.2024 21:31 Відповісти
поясніть людям, що за гарантії ви підписуєте? коли за нас ніхто не збирається заступатись! бо може вийти так, що українців тягатимуть воювати на всі конфлікти на планеті!
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02.02.2024 13:00 Відповісти
саме так. Вони нам мотлох військовий, ми їм обіцяємо вписуватися на захист
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02.02.2024 13:22 Відповісти
Був один великий "Будапештський мумурандум". Тепер буде багато маленьких...
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02.02.2024 13:04 Відповісти
Меморандуми імені Зеленського !
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02.02.2024 13:14 Відповісти
Скільки танків надала Канада?
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02.02.2024 13:06 Відповісти
Це марення нашої влади з початку до кінця. А НАТО їм не потрібне !
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02.02.2024 13:13 Відповісти
Зачем промывать людям мозги? Армия Канады НЕ БУДЕТ воевать за Украину. Все эти бумажные гарантии НИЧЕГО НЕ СТОЯТ. а гроши которые государство тратит на делегации и их перелеты, лучше потратить на покупку оружия.
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02.02.2024 13:32 Відповісти
Немає ніяких гарантій -- жодного слова такого в документах, які підписуються з усіма країнами.

опзє в черговий раз вважає всю країну ідіотами.
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02.02.2024 14:28 Відповісти
Жолі нагадала, що Канада надала Україні допомогу вже на 9,5 мільярда доларів, зокрема військову - на 2,4 мільярда. Крім того, з 2014 року канадські збройні сили підготували понад 40 тисяч українських військовослужбовців.

Канада співголовує в 4-му пункті української "формули миру" - щодо звільнення військовополонених і депортованих. Жолі запевнила, що працюватиме з тими країнами, які мають прямі відносини з Росією, щоби сприяти поверненню українців додому.
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02.02.2024 15:18 Відповісти
Для Канады 10 миллиардов это всеравно что я завтра дам 50 гривень бомжу и буду считать себя его спасителем. Очень плохо что Канада ,США и весь Запад разжирели и настолько морально деградировали что до сих пор не понимают что солдаты ВСУ воюют не только за свободу и жизнь свою и своих семей,но и за весь Запад,за ценности свободы и демократии. И Если проиграют солдаты ВСУ-у Запада совсем не будет шансов. Как было много раз в истории когда цивилизация проигрывала варварам.
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02.02.2024 21:23 Відповісти
Щось я з цими гарантіями взагалі нічого не розумію!!! Вони шо за нас воювати будуть? Сумніваюсь я чогось…. Вже ж були гаранти у 1994 році у Будапештському меморандумі. І шо? Там навіть фашистська ********* гарантом була, і шо? Ви краще зброю дайте і відійдіть, ми зараз самі собі гаранти і захисники !!! Слава ЗСУ і генералу Залужному!
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02.02.2024 21:05 Відповісти
Снова СКАЗКИ для лохов как Обама в 14 году-не сопротивляйтесь,подставьтк жопу и русские отымеют и успокоются.Отымели но не успокоились и даже наоборот-им понравилось Давайте нам оружие и финпомощ а не кормите байками. У Канады полно оружия-дайте его Украине для самообороны!
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02.02.2024 21:19 Відповісти
 
 