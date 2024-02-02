УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5014 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
263 0
війна (56827) обстріл (21351) Херсонщина (4349)

Рашисти двічі вдарили по селу Інгулець на Херсонщині: Постраждали 2 особи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

артилерія,росіяни,рашисти,артилеріярф,окупанти.

Російські окупаційні війська завдали двох ударів по селу Інгулець на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"В обід внаслідок ворожого обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.

Пізніше ворог знову вкрив вогнем населений пункт. Поранено 37-річного чоловіка. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги його доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти обстріляли з артилерії та "Градів" Білозерку на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 