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військовослужбовці (3949) лікування (560) Мельничук Тарас (42)

Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців, - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Події

моз,лікування

Українські військові можуть перебувати на лікуванні за кордоном щонайбільше 12 місяців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у ВР Тарас Мельничук.

Як зазначається, відповідні зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 N 411 "Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон" були ухвалені на засіданні уряду.

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За програмою медевакуації за кордон на лікування відправлено понад 4 тис. українців

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Так давайте ще постанову кабміну, що забороняє хворобам і пораненням вимагати довшого за рік лікування!
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02.02.2024 18:04
+12
Їх всіх безугла покусала?? Чи третякова??

Чи у всіх медичні освіти? Кабздець, штирить недопарламент..нехай ще накажуть кінцівкам відрости, а загиблим воскреснути..
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02.02.2024 18:07
+10
а протезування?
а надскладні операції?
Які ж вони недолугі боневтіки......
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02.02.2024 18:08
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Так давайте ще постанову кабміну, що забороняє хворобам і пораненням вимагати довшого за рік лікування!
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02.02.2024 18:04 Відповісти
довбні, ви бачили Шумея? І його не списали, бо він не дойшов до ТЦК...
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02.02.2024 18:06 Відповісти
Їх всіх безугла покусала?? Чи третякова??

Чи у всіх медичні освіти? Кабздець, штирить недопарламент..нехай ще накажуть кінцівкам відрости, а загиблим воскреснути..
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02.02.2024 18:07 Відповісти
а протезування?
а надскладні операції?
Які ж вони недолугі боневтіки......
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02.02.2024 18:08 Відповісти
Дебіли ***
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02.02.2024 18:10 Відповісти
Невиліковно хворий на голову кабмін!
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02.02.2024 18:10 Відповісти
я вважав, що це лікарі мають вирішувати. а довжину статевого акта вже також режим зеленського встановлює?
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02.02.2024 18:15 Відповісти
..на счет довжины еще не решили, а вот колличество участников в сексе уже тревожит партию и правительство. Вчера менты повязали участников групповухи.. Добро пожаловать в совок.. противно..
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02.02.2024 18:39 Відповісти
Насправді взяли тільки організаторів.
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02.02.2024 19:07 Відповісти
Зелених наркоманів плющить.
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02.02.2024 18:21 Відповісти
.... якщо вжЕ поранений Герой вжЕ лікується дО 12 місяців, то який у ньому сенс (без образ, це - життя яке вже є) у порівнянні з чуваками - кров з молоком та інших розжирілих лисих-пікалових, як і їхня мадам ніяка Зєльда і пдри які й досі "палять покришки" люксових авто перед дешевими хвойдами - "які вони круті".. нехай закон буде для усіх однаковий - не згодні - втрачаєте права повноцінного Громадянина на повноцінні права, які регламентуються окремо... с.ки зелені..
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02.02.2024 18:28 Відповісти
Зачем и кому нужна такая норма?
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02.02.2024 18:32 Відповісти
Для розвідника Арестовича зробимо виключеня.
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02.02.2024 18:33 Відповісти
Абдристович невиліковно хворий на відсутність совісті і честі. Для таких кабмін робить виключення спеціаьною постановою.
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02.02.2024 19:05 Відповісти
Чума зелена вже п'ять років Україну без будь-яких обмежень обкрадають! Може і на зелених крадіїв пора обмеження ввести!
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02.02.2024 18:46 Відповісти
Ем, чому не може?
Що за ідіотизм?
Кабмін ідіотів і шмигаль це не прізвище - це діагноз.
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02.02.2024 19:02 Відповісти
У тебе тварюка ногу ті руку відтяло, я би побачив як ти за рік вилікуєшся.
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02.02.2024 19:21 Відповісти
Є люди з нетрадиційною орієнтацією, а є підораси то ця зебільна ж...шобла і є підо...як земля і українці іх терплять...
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02.02.2024 19:46 Відповісти
А скільки часу Арестовичу дозволено бути за кордоном?
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02.02.2024 20:44 Відповісти
А может быть это должны решать врачи ,? Вам не кажется ,,? Или вы уже настолько пода@ели от своей безнаказанности , что земли под ногами не чуете
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03.02.2024 07:11 Відповісти
Может кабмина отменит снег зимой и солнце летом?)
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03.02.2024 07:52 Відповісти
 
 