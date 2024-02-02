Час перебування військовослужбовця на лікуванні за кордоном не може перевищувати 12 місяців, - Кабмін

Українські військові можуть перебувати на лікуванні за кордоном щонайбільше 12 місяців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у ВР Тарас Мельничук.

Як зазначається, відповідні зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 N 411 "Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон" були ухвалені на засіданні уряду.

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", - йдеться в повідомленні.

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