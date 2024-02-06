Європарламент та Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо €50 млрд для України

Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України, зокрема створення Українського фонду у розмірі 50 мільярдів євро упродовж наступних 4 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомили у Раді ЄС.

Підтримка від ЄС

Український фонд у розмірі 50 млрд євро об'єднає бюджетну підтримку України з боку ЄС в один єдиний інструмент, що забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку на період 2024-2027 років.

"Український фонд дозволить нам спрямувати послідовну та передбачувану підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених загарбницькою війною Росії.

Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати реформи та модернізацію, необхідні для просування на шляху до майбутнього членства в ЄС", - заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем. Бельгія зараз головує у Раді ЄС.

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Структура програми для України

Вона складається з трьох компонентів.

Компонент I: Уряд України підготує "Український план", який визначить наміри щодо відновлення, відбудови й модернізації країни, а також міститиме плани реформ в рамках процесу входження до ЄС.

Компонент II: В рамках інвестиційної програми ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ.

Компонент III: Допомога у вступі до ЄС та інші заходи підтримки, які допоможуть Україні адаптуватися до законодавства ЄС та впровадити структурні реформи на шляху до майбутнього членства.

Україна може запросити, в рамках "Українського плану", попередній платіж у розмірі до 7% від суми програми.

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Інші передумови для допомоги України

Як зазначається, передумовою для підтримки України з використанням ресурсів Українського фонду буде продовження Україною реформ та повага до ефективних демократичних механізмів, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права, гарантії поваги до прав людини, включаючи права персон, що належать до меншин.

З метою оцінки ефективності імплементації плану, регуляторні правила вбиратимуть конкретні показники, які спростять процедуру моніторингу різних якісних та кількісних дій, включаючи огляд виконання соціальних, економічних та екологічних елементів Українського плану.

Попередня угода має пройти через розгляд у Раді ЄС та у Європейському Парламенті, перш ніж текст буде винесений на процедуру ухвалення. Після цього угода буде оприлюднена в Офіційному журналі ЄС, та набуде чинності наступного дня. Регламент застосовуватиметься одразу після набуття ним чинності.

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