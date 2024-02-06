Рашисти вдарили по підстанції "Укренерго" на Сході, пошкоджено обладнання

В східному регіоні Росія завдала артилерійського удару по одній з підстанцій "Укренерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, через негоду є знеструмлення в 5 областях.

"На сході, в прифронтовій зоні, ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій "Укренерго". Персонал не постраждав, пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових.

Попри це пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту", - йдеться у повідомленні.

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Знеструмлення у регіонах

Через погодні умови на ранок знеструмлено 50 населених пунктів в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Хмельницькій областях.

З технічних причин є знеструмлення в Київській області.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 352 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Харківської областей.

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Споживання електроенергії

Вчора, у понеділок 5 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 11:30. Його рівень був на 1% нижче, ніж у попередній робочий день 2 лютого.

Сьогодні станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 1,2% вищий за відповідний показник понеділка, 5 лютого. Причини – невелике, але все ж похолодання на сході на півночі країни.

"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Протягом доби на теплових електростанціях в поточний ремонт виведено 2 енергоблоки", - наголошують в "Укренерго".

Експорт та імпорт електроенергії

Експорт сьогодні здійснюється в нічні години в Молдову. Загальний обсяг 355 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 70МВт.

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Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 6 703 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 154 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.