Рашисти тричі скинули вибухівку з дрона на Берислав: Поранено жінку
Російські окупаційні війська атакували з дрона Берислав на Херсонщині. Внаслідок цього поранено жінку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Окупаційні війська тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу постраждала 55-річна жінка, у неї вибухова травма, поранення рук та ніг.
Наразі жінку доставили до медзакладу, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
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Голос Держави
показати весь коментар06.02.2024 11:38 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар06.02.2024 13:00 Відповісти Мені подобається 1
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