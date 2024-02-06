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Новини Війна
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Рашисти тричі скинули вибухівку з дрона на Берислав: Поранено жінку

дронрф

Російські окупаційні війська атакували з дрона Берислав на Херсонщині. Внаслідок цього поранено жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Окупаційні війська тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждала 55-річна жінка, у неї вибухова травма, поранення рук та ніг.

Наразі жінку доставили до медзакладу, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція викликає російського посла через загибель волонтерів у Бериславі, - BFMTV

Автор: 

обстріл (28365) Берислав (185) Херсонська область (5728)


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вЯличні на жінок полюють?? Це по касапськи...для них це нормально..
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06.02.2024 11:38 Відповісти
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06.02.2024 13:00 Відповісти
 
 