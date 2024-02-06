Україна націоналізувала нафтогазові активи російського олігарха Худайнатова на пів мільярда гривень, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного олігарха з РФ Едуарда Худайнатова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що оцінюється у майже пів мільярда гривень.

За даними слідства, Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. Таким чином він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення РФ, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Втім, співробітники СБУ ідентифікували особу реального бенефіціарного власника.

Також слідство встановило, що Худайнатов є однією із довірених осіб путіна, очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Груп" і входив до ради директорів "роснафти".

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Ці два підприємства - одні з найбільших "спонсорів" війни проти України. Вони регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань Росії.

Також обидві компанії щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету країни-агресора.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для притягнення російського олігарха до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.