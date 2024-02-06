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Новини
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Україна націоналізувала нафтогазові активи російського олігарха Худайнатова на пів мільярда гривень, - СБУ

едуард,худайнатов

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного олігарха з РФ Едуарда Худайнатова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що оцінюється у майже пів мільярда гривень.

За даними слідства, Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. Таким чином він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення РФ, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Втім, співробітники СБУ ідентифікували особу реального бенефіціарного власника.

Також слідство встановило, що Худайнатов є однією із довірених осіб путіна, очолює російську нафтогазову компанію "ННК-Груп" і входив до ради директорів "роснафти".

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Ці два підприємства - одні з найбільших "спонсорів" війни проти України. Вони регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань Росії.

Також обидві компанії щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету країни-агресора.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для притягнення російського олігарха до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

Мін’юст (1590) СБУ (12797)


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Топ коментарі
+3
Що це за активи на півміліярда грн ?! В Україні це мін. сума хабаря !!
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06.02.2024 12:31
+1
Походу у них там каждый второй олигарх.
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06.02.2024 12:28
+1
На третьому році війни.
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06.02.2024 12:32
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Де вони в його призвіщі "відкопали" букви "да"? - щоб не соромно було друкувати:?
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06.02.2024 12:26 Відповісти
я навіть зустрічав прізвище "Ху Сні Мухаметов"....
там теж однієї букви не вистачало - дехто добавляв.....
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06.02.2024 12:33 Відповісти
Походу у них там каждый второй олигарх.
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06.02.2024 12:28 Відповісти
Що це за активи на півміліярда грн ?! В Україні це мін. сума хабаря !!
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06.02.2024 12:31 Відповісти
На третьому році війни.
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06.02.2024 12:32 Відповісти
Пів мільярда гривень...🤔

Десь 13 мільйонів доларів...

А він точно олігарх?
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06.02.2024 12:50 Відповісти
У зеленых что олигарх, что миллионер - это одно и тоже.
Логика бомжей.
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06.02.2024 13:04 Відповісти
І на всі.закупили дронів...
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06.02.2024 12:59 Відповісти
А почему не после захвата Крыма?
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06.02.2024 13:02 Відповісти
І хто з орбіти ОП став бенефіціаром цієї "нацоналізації"?
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06.02.2024 13:09 Відповісти
Каламойші треба гроші, невже не очолить???
Переховуючись у СБУ, працює, не покладаючи рук…
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06.02.2024 13:12 Відповісти
 
 