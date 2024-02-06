Росія проведе спільні військово-морські навчання з Іраном та Китаєм, - ЗМІ

Найближчими тижнями Росія, Іран та Китай збираються провести спільні військово-морські навчання.

Про це заявив командувач ВМС Ірану Шахрам Ірані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на іранське напівофіційне Tasnim.

Ірані заявив, що навчання мають пройти до 19 березня.

За його словами, до участі у спільних навчаннях також запрошено низку інших країн.

Військові навчання пройдуть з метою забезпечення "регіональної безпеки та реалізації спільних інтересів", додав командувач ВМС Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сеулі відбулися військові навчання, які імітували напад Північної Кореї

Спільні навчання Росії, Ірану та Китаю

У березні 2023 року військово-морські сили Ірану, Китаю та Росії провели військові навчання "Пояс морської безпеки 2023" у північній частині Індійського океану. Це були четверті спільні навчання за останні роки.