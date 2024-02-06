Росія проведе спільні військово-морські навчання з Іраном та Китаєм, - ЗМІ
Найближчими тижнями Росія, Іран та Китай збираються провести спільні військово-морські навчання.
Про це заявив командувач ВМС Ірану Шахрам Ірані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на іранське напівофіційне Tasnim.
Ірані заявив, що навчання мають пройти до 19 березня.
За його словами, до участі у спільних навчаннях також запрошено низку інших країн.
Військові навчання пройдуть з метою забезпечення "регіональної безпеки та реалізації спільних інтересів", додав командувач ВМС Ірану.
Спільні навчання Росії, Ірану та Китаю
У березні 2023 року військово-морські сили Ірану, Китаю та Росії провели військові навчання "Пояс морської безпеки 2023" у північній частині Індійського океану. Це були четверті спільні навчання за останні роки.
Топ коментарі
+9 Pavel Bortsevych
показати весь коментар06.02.2024 13:43
+6 Ukr1648
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+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар06.02.2024 13:52
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Так спільны інтереси у них протирічать безпеці і навпаки - полягають у роздмухуванні конфліктів по всій землі.
Далі американці (англійці, ізраїльтяни, французи - по барабану хто) можуть спокійно запустити безпілотні катери-камікадзе і потопити якесь кацапське корито. Скажемо, що то ми, а ми маємо право топити кацапів по всій земній кулі.
навіть не сракою
А чому ******* не долучили? Це ж теж вже ядрьона країна, ***** допомогло.
Підтверження- і де зараз Чорномоський флот рашки?