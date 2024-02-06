УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11760 відвідувачів онлайн
Новини
2 743 24

Росія проведе спільні військово-морські навчання з Іраном та Китаєм, - ЗМІ

флот,навчання,іран,військово-морські

Найближчими тижнями Росія, Іран та Китай збираються провести спільні військово-морські навчання.

Про це заявив командувач ВМС Ірану Шахрам Ірані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на іранське напівофіційне Tasnim.

Ірані заявив, що навчання мають пройти до 19 березня.

За його словами, до участі у спільних навчаннях також запрошено низку інших країн.

Військові навчання пройдуть з метою забезпечення "регіональної безпеки та реалізації спільних інтересів", додав командувач ВМС Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сеулі відбулися військові навчання, які імітували напад Північної Кореї

Спільні навчання Росії, Ірану та Китаю 

У березні 2023 року військово-морські сили Ірану, Китаю та Росії провели військові навчання "Пояс морської безпеки 2023" у північній частині Індійського океану.  Це були четверті спільні навчання за останні роки.

Автор: 

Іран (2023) Китай (4566) росія (65052) військові навчання (2775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
А чего эта кодла забыла о корейском хомяке? Обидится
показати весь коментар
06.02.2024 13:43
+6
Бачив відео, де наші ГУР в Судані їбашать вагнерів. Значить є можливість ********** в Червоному морі а значить і в Індійському океані. Отже легенда є.
Далі американці (англійці, ізраїльтяни, французи - по барабану хто) можуть спокійно запустити безпілотні катери-камікадзе і потопити якесь кацапське корито. Скажемо, що то ми, а ми маємо право топити кацапів по всій земній кулі.
показати весь коментар
06.02.2024 13:47
+6
Є вирогідність, що якесь корито потоне...на жаль, там не буде "Адмірала Кузнєцова", тому паРашкінських підводних літаків не буде..
показати весь коментар
06.02.2024 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Чорному та Балтійському морях?
показати весь коментар
06.02.2024 13:43 Відповісти
Тут задрочка кацапов. Если в Каспийском---как туда Китаю. Если на Д востоке---как туда Ирану? Может на байдарках?
показати весь коментар
06.02.2024 20:03 Відповісти
А чего эта кодла забыла о корейском хомяке? Обидится
показати весь коментар
06.02.2024 13:43 Відповісти
Його гребці на галерах такого не витримають...
показати весь коментар
06.02.2024 13:53 Відповісти
А бульбофюрера "бортанули"?! У нього ж є гумовий човен!
показати весь коментар
06.02.2024 14:24 Відповісти
Мы ещё море не выкопали, Псаки тогда поторопилась, когда собиралась 6 флот к берегам Беларуси отправить. Лопат Китай мало поставил да хреновые они гнутся
показати весь коментар
06.02.2024 15:39 Відповісти
"з метою забезпечення "регіональної безпеки та реалізації спільних інтересів" "

Так спільны інтереси у них протирічать безпеці і навпаки - полягають у роздмухуванні конфліктів по всій землі.
показати весь коментар
06.02.2024 13:44 Відповісти
Бачив відео, де наші ГУР в Судані їбашать вагнерів. Значить є можливість ********** в Червоному морі а значить і в Індійському океані. Отже легенда є.
Далі американці (англійці, ізраїльтяни, французи - по барабану хто) можуть спокійно запустити безпілотні катери-камікадзе і потопити якесь кацапське корито. Скажемо, що то ми, а ми маємо право топити кацапів по всій земній кулі.
показати весь коментар
06.02.2024 13:47 Відповісти
Краіни яким ніхто не указ
показати весь коментар
06.02.2024 13:48 Відповісти
О, а ми там проведемо навчання операторів дронів... А може і не навчання...
показати весь коментар
06.02.2024 13:52 Відповісти
Є вирогідність, що якесь корито потоне...на жаль, там не буде "Адмірала Кузнєцова", тому паРашкінських підводних літаків не буде..
показати весь коментар
06.02.2024 13:52 Відповісти
Не буде бо НЕ МОЖЕ, тому вважайте що це ФАНТОМНІ літаки, що не гірше за підводні!
показати весь коментар
06.02.2024 13:59 Відповісти
Все що треба знати світу про "мирні прагнення" Китаю!
показати весь коментар
06.02.2024 13:55 Відповісти
Нечистоти завжди стікають в вигрібну яму
показати весь коментар
06.02.2024 13:55 Відповісти
Як вірно вказано у статті це вже далеко не перші спільні навчання цієї трійці. Тож пильнуймо за цим союзом зла й надалі!
показати весь коментар
06.02.2024 13:57 Відповісти
невідомо чим думав Захід, коли поставив на Китай як на світову фабрику
навіть не сракою
показати весь коментар
06.02.2024 13:59 Відповісти
Дело крейсера маацква живет... маацква-дело будет жить... Каароч, взвейтесь кострами синие ночи. Мы пионеры - дети могочи(могоча, эвенкийский яз. - бугристая местность , кочки)... лье-энин.
показати весь коментар
06.02.2024 14:00 Відповісти
Вісь зла спільно навчається, в цей час у США один з одним сперечаються
показати весь коментар
06.02.2024 14:13 Відповісти
кончені террористи підарюги навіть вже не шифруються, західний світ повинен максимально швидко виводити виробництва і перестати інвестувати в Китай
показати весь коментар
06.02.2024 14:13 Відповісти
Та вже , але ж це вже запізно дитятко викормили
показати весь коментар
06.02.2024 14:52 Відповісти
Там в каців вже й ескадра нехіла вимальовуєцца - Мацква, Саратаф, Растовнадану, Новачеркаськ, Аленегосркі гарняк, Ванька Голубец, Иванавец, Вася Бех, Серна.. Може шось і пропустив..
показати весь коментар
06.02.2024 14:23 Відповісти
Диктатури готуються до захоплення світу.

А чому ******* не долучили? Це ж теж вже ядрьона країна, ***** допомогло.
показати весь коментар
06.02.2024 15:01 Відповісти
Буде як у тому анекдоті. "Остані навчання радянськоі арміі повністью розвіяли міф про іі могутність".

Підтверження- і де зараз Чорномоський флот рашки?
показати весь коментар
06.02.2024 15:32 Відповісти
Чурбани,Орда і її Китайський хазяїн.Нова компашка світових засранців
показати весь коментар
06.02.2024 19:43 Відповісти
 
 