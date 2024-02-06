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Міжнародна доставка водійських посвідчень стала доступною у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії, - МВС

права

Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 22 країнах, від сьогодні послуга поширилася на Словенію, Хорватію, Чорногорію, Бельгію та Швейцарію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у телеграмі.

Як зазначається, замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія. 

"Міжнародну доставку водійських посвідчень ми запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%.

Продовжуємо дбати про якість та комфорт. Наші сервіси стають ще доступнішими", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже у 17 країнах Європи українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія, - МВС

Автор: 

Європа (1801) посвідчення водія (228) Клименко Ігор (483)


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Шото я не понимаю, их будут отбирать у уклонистов, или наоборот, раздавать?
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06.02.2024 16:04 Відповісти
сначала раздавать, потом отбирать, но єто не точно
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06.02.2024 18:49 Відповісти
Надо срочно переплыть Тысу, что бы воспользоваться такой прекрасной услугой
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06.02.2024 17:08 Відповісти
не заморачивайся, в Украине тож можно єтой услугой воспользоваться)))
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06.02.2024 18:50 Відповісти
Раз там открыли, значит нам туда.
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07.02.2024 03:06 Відповісти
 
 