Міжнародна доставка водійських посвідчень стала доступною у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії, - МВС
Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 22 країнах, від сьогодні послуга поширилася на Словенію, Хорватію, Чорногорію, Бельгію та Швейцарію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у телеграмі.
Як зазначається, замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія.
"Міжнародну доставку водійських посвідчень ми запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%.
Продовжуємо дбати про якість та комфорт. Наші сервіси стають ще доступнішими", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.
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Николай К
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MrStepanovM
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Storm UA
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