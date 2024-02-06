Міжнародна доставка водійських посвідчень стала доступною у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії, - МВС

Міжнародна доставка посвідчення водія доступна вже у 22 країнах, від сьогодні послуга поширилася на Словенію, Хорватію, Чорногорію, Бельгію та Швейцарію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у телеграмі.

Як зазначається, замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія.



"Міжнародну доставку водійських посвідчень ми запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%.



Продовжуємо дбати про якість та комфорт. Наші сервіси стають ще доступнішими", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже у 17 країнах Європи українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія, - МВС