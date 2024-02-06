"Двоє придністровців відкрили вогонь. Один з них загинув у перестрілці", - посол Шевченко про інцидент зі стріляниною на кордоні з Придністров’ям
Посол України в Молдові Марко Шевченко підтвердив інцидент зі стріляниною на кордоні України та невизнаного Придністров’я, що відбувся на початку січня. Він заявив, що в перестрілці з українськими прикордонниками загинув один придністровець.
Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.
Шевченко розповів, що на початку січня двоє придністровців, один із яких був працівником місцевого "міністерства держбезпеки", "перетнули український кордон, щоб щось обговорити з українським прикордонником".
"На них чекали українські правоохоронні органи, тому що ці двоє придністровців, за наявною інформацією, займалися незаконним трафіком", - зазначив він.
За його словами, далі один із жителів невизнаної ПМР "дістав пістолет і почав стріляти в бік українських прикордонників, які відкрили вогонь у відповідь".
"Одного з придністровців було вбито, ще одного поранено, і зараз він перебуває в лікарні", - повідомив дипломат
Також він додав, що "українські правоохоронні органи діяли на нашій території, і їхня реакція була жорсткою, тому що було порушено закон щодо перетину кордону і незаконного трафіку".
Стрілянина на кордоні з так званим Придністров'ям
На початку січня "міністерство державної безпеки" невизнаного Придністров’я заявило, що на кордоні з Україною відбувся "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї". Тоді речник Державної прикордонної служби Руслан Демченко спростував цю інформацію. Після чого Кишинів також спростував заяву Тирасполя про інцидент на кордоні з Україною.
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послушал их уродские рассуждения о войне в Украине:
по менталитету - это натуральные свинособаки, ещё хуже, чем свинособачьи орки из какого-нибудь Димитровграда Ульяновской области...
Почти такая же редкая как "cannabis carrier"
А ті, що закликають когось там "придавити", "заблокувати", "ізолювати" ... кого ізолювати? Українців від України? Дибіли, ***...
Лівобережжя - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Повернення т.з. Придністрянщини до складу Батьківщини України - то лише питання часу.
Розмусолювати з порушниками, НЕПРИПУСТИМО!
Бо буде криваве горе, або продовження, як із суддею Чаусовим!
Виходить, речник Держприкордонслужби тоді нап%%%ів.
"На них чекали українські правоохоронні органи, тому що ці двоє придністровців, за наявною інформацією, займалися незаконним трафіком", - зазначив він.
За його словами, далі один із жителів невизнаної ПМР "дістав пістолет і почав стріляти в бік українських прикордонників, які відкрили вогонь у відповідь".
Хтось щось зрозумів з цього "пояснення"???
посол Шевченко винайшов чи відкрив світу нову національність/націю/нарід, що носить назву "придністровці".