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"Двоє придністровців відкрили вогонь. Один з них загинув у перестрілці", - посол Шевченко про інцидент зі стріляниною на кордоні з Придністров’ям

Посол України в Молдові Марко Шевченко

Посол України в Молдові Марко Шевченко підтвердив інцидент зі стріляниною на кордоні України та невизнаного Придністров’я, що відбувся на початку січня. Він заявив, що в перестрілці з українськими прикордонниками загинув один придністровець.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Шевченко розповів, що на початку січня двоє придністровців, один із яких був працівником місцевого "міністерства держбезпеки", "перетнули український кордон, щоб щось обговорити з українським прикордонником".

"На них чекали українські правоохоронні органи, тому що ці двоє придністровців, за наявною інформацією, займалися незаконним трафіком", - зазначив він.

За його словами, далі один із жителів невизнаної ПМР "дістав пістолет і почав стріляти в бік українських прикордонників, які відкрили вогонь у відповідь".

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"Одного з придністровців було вбито, ще одного поранено, і зараз він перебуває в лікарні", - повідомив дипломат

Також він додав, що "українські правоохоронні органи діяли на нашій території, і їхня реакція була жорсткою, тому що було порушено закон щодо перетину кордону і незаконного трафіку".

Стрілянина на кордоні з так званим Придністров'ям

На початку січня "міністерство державної безпеки" невизнаного Придністров’я заявило, що на кордоні з Україною відбувся "інцидент із застосуванням вогнепальної зброї". Тоді речник Державної прикордонної служби Руслан Демченко спростував цю інформацію. Після чого Кишинів також спростував заяву Тирасполя про інцидент на кордоні з Україною.

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Автор: 

кордон (4757) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+57
Валить приднестровских свинособак надо так же, как их парашных собратьев.
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06.02.2024 17:46
+33
Пристрелили хмыря с непонятным статусом, пора молдаванам набраться храбрости и попросить ВСУ прихлопнуть это коммуняцкое гетто.
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06.02.2024 17:56
+31
Там контрабас ніколи не зупиниться...
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06.02.2024 17:48
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06.02.2024 17:45 Відповісти
Валить приднестровских свинособак надо так же, как их парашных собратьев.
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06.02.2024 17:46 Відповісти
Або най видохнуть у тій резервації
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06.02.2024 17:48 Відповісти
ніхто там не виздихає...вони всі мають паспорти Молдови з "безвізом" і вільно пересуваються, окрім вищрго керівництва цього емірата
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06.02.2024 18:32 Відповісти
Это который поц Красносельский с биометрическим загранпаспортом Украины?
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06.02.2024 18:43 Відповісти
Красносєльскій фунт...справжній хазяїн емірата це "Шериф"(Вітя Гушан)... там всі з нашими, або з молдовськими, або з тими і іншими і расєйськими. Навіть перемовини з Молдовою веде чорт з українським паспортом, його нещодавно СБУ на допит викликало навіть
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06.02.2024 18:46 Відповісти
****...все запущено
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06.02.2024 19:40 Відповісти
А это дача поца Гушана в Вилково. Такой он, "бедный невыездной".
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06.02.2024 18:45 Відповісти
ну, ти сам це знаєш))
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06.02.2024 18:47 Відповісти
Причём очень давно...
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06.02.2024 18:48 Відповісти
трохи не дорахував аусвайсів. родич мій там. создавав то пмр. ну порахуй. паспорти- Молдова Румунія Україна ну ще ерефія і то пмр. зараз в США як український біженець.
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06.02.2024 19:28 Відповісти
Биканули ?
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06.02.2024 17:48 Відповісти
мож орков кидонули и они возмущаццо...
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06.02.2024 17:53 Відповісти
Там контрабас ніколи не зупиниться...
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06.02.2024 17:48 Відповісти
І це падло лікувати..краще б вже добивали.
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06.02.2024 17:53 Відповісти
Пристрелили хмыря с непонятным статусом, пора молдаванам набраться храбрости и попросить ВСУ прихлопнуть это коммуняцкое гетто.
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06.02.2024 17:56 Відповісти
В прошлом году был в Молдове, в Бельцах : случайно оказался в парке на концерте рядом с супружеской парой из Тирасполя, которые приехали в Бельцы к родственникам:

послушал их уродские рассуждения о войне в Украине:

по менталитету - это натуральные свинособаки, ещё хуже, чем свинособачьи орки из какого-нибудь Димитровграда Ульяновской области...
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07.02.2024 10:06 Відповісти
то просто разборки контрабандистов
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06.02.2024 18:30 Відповісти
Чому гігантський склад зі зброєю в НРП Україна не захопить? Це б убило відразу двох зайців путлєра. По перше ліквідована сама сєпарська республіка, По друге - ось вам і зброя!
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06.02.2024 18:32 Відповісти
Придністров'є це територія суверенної Молдови, тому ніхто на них нападати не буде. Крім того військові склади заміновані, якщо рвоне, то пів Молдови, та частини України не буде@
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06.02.2024 18:43 Відповісти
по перше -так саме придністров'я заявля, що вони не територія молдови. по друге - нам не потрібна територія придністров'я, ми заберем зброю, а територію як раз молдова і забере. по третє - є спецслужби, щоб грамотно створити привід, та уникнути наслідків.
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06.02.2024 18:51 Відповісти
Підірвуть
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06.02.2024 19:28 Відповісти
Це малоймовірно. Та якщо і так - це теж в інтересах України. У путлєра буде набагато менше впливу в молдові, та і в наслідках звинуватять саме його
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06.02.2024 19:51 Відповісти
Да чего вы спорите? В любом случае нужно согласие властей Молдовы на совместную операцию на их территории, поскольку Украина уважает суверенитет стран. Что касается подрыва - есть разные способы его пресечь, была бы воля. Да и сам взрыв же не ядерный, там скорее просто минные заграждения.
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06.02.2024 20:00 Відповісти
привід вже є-он завалили придністровця чи як вони себе називають.
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06.02.2024 20:13 Відповісти
Чому там так сильно вибухати? Ну а як вибухне той радянський мотлох на складах - не буде його у рашки, і з цього боку не буде загрози, що вже плюс.
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06.02.2024 19:52 Відповісти
кацапчики к этому складу не имеют никакого доступа
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06.02.2024 23:22 Відповісти
ЩЕ раз повторю - захоплення складу зброї в придністров'ї - це дуже б допомогло Україні. Сєпари звідти розбіжатся, при першому пострілі. Молдова там відновить контроль. А пуйло програ і вже не вийде в нього похід до придністров'я через Одесу, як він планує!!! Це потрібно було зробити ще в 2022р.
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06.02.2024 20:35 Відповісти
Там вже нічого немає, окрім якоїсь певної кількості застарілих непридатних ***********. Все давно спи*дили й вивезли. Величезні склади зі зброєю у Ковбасній - старий міф.
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07.02.2024 07:24 Відповісти
на 2022р зброї було стільки, що щоб її вивезти потрібно було 5 років кожен день по ЖД составу відправлять.
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07.02.2024 09:33 Відповісти
Досить ліпити стару дурню. Всі, хто в курсі, вже давно сказали, що нічого цінного там немає.
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07.02.2024 11:23 Відповісти
Зараз на складі за різними оцінками можуть перебувати від 19 тисяч до 21,5 тисячі тонн ***********: снаряди, авіабомби, міни, гранати, патрони. Всі, хто в курсі, пиз діли, що захід нас завалюватиме зброєю. Та виявилось це брехня - і зброї катастрофічно не вистача. Тіж патрони та гранати завжди бистро закінчуються, а брати їх вже нема де, і виробництва в нас нема. так що
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07.02.2024 11:31 Відповісти
Очень редкая национальность - "приднестровец"
Почти такая же редкая как "cannabis carrier"
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06.02.2024 18:34 Відповісти
ппр vulgaris
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06.02.2024 19:21 Відповісти
Це українці, котрі споконвіків живуть на своїх споконвічних землях. Молдаванів там, попри те, що і раніше майже не було, - уже немає, вони звідти повтікали. Т.з. "русскіє" - то змосковщені місцеві українці.
А ті, що закликають когось там "придавити", "заблокувати", "ізолювати" ... кого ізолювати? Українців від України? Дибіли, ***...
Лівобережжя - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Повернення т.з. Придністрянщини до складу Батьківщини України - то лише питання часу.
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06.02.2024 21:21 Відповісти
та нам хоч би кордони 1991р повернути!
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07.02.2024 04:37 Відповісти
это как у нас лугандонец или дынырышник
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07.02.2024 06:23 Відповісти
Це ******** *****. Українці Придністрянщини на відміну від луга-дон-гандонів не мають ненависті і ніколи не піднімуть зброю проти своєї Батьківщини України. Вони об"єднані якраз загрозою румунізації, куди вперто хилить Санду: з того все і почалося в 1992р. Тому повернення Лівобережжжя до складу України то лише справа часу і не довгого.
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07.02.2024 08:09 Відповісти
Реакція Very good але чого залишати пораненим орка ?
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06.02.2024 18:38 Відповісти
Мабуть було багато свідків...походу наші киданули..ті вирішили розвбраьись..але обставини вже не ті та лавка закрилася
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06.02.2024 18:56 Відповісти
Да стріляйте їх навіть на тій клоаці , вже соромитись немає чого, а от молдавани це позор століття. В такий момент і так сцяти орків
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06.02.2024 19:16 Відповісти
мали вийти тільки наші прикордонники і тихо домовитись про трафік на суходолі, бо через Ліман зараз стремно, а вийшли СБУ та власна безпека, тому МГБ ох.ло від такої підстави та почали стріляти.Думаю спірт,цигарки та курячі четвертинки в Кучурганах подорожчают.
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06.02.2024 19:30 Відповісти
Перетину кордону України орками *****, може протистояти, ТІЛЬКИ миттєва та ЗБРОЙНА ВІДСІЧ!!
Розмусолювати з порушниками, НЕПРИПУСТИМО!
Бо буде криваве горе, або продовження, як із суддею Чаусовим!
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06.02.2024 19:36 Відповісти
У молдован с румынами сейчас самое лучшее время ликвидировать эту вонючую кацапскую клоаку.
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06.02.2024 19:57 Відповісти
> Тоді речник Державної прикордонної служби Руслан Демченко спростував цю інформацію.

Виходить, речник Держприкордонслужби тоді нап%%%ів.
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06.02.2024 20:44 Відповісти
Якщо посол справді молов язиком про "придністровців"... гм , в мене немає слів.
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06.02.2024 21:08 Відповісти
то ми вже визнали придністров'я?
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06.02.2024 22:02 Відповісти
Шевченко розповів, що на початку січня двоє придністровців, один із яких був працівником місцевого "міністерства держбезпеки", "перетнули український кордон, щоб щось обговорити з українським прикордонником".
"На них чекали українські правоохоронні органи, тому що ці двоє придністровців, за наявною інформацією, займалися незаконним трафіком", - зазначив він.
За його словами, далі один із жителів невизнаної ПМР "дістав пістолет і почав стріляти в бік українських прикордонників, які відкрили вогонь у відповідь".

Хтось щось зрозумів з цього "пояснення"???
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06.02.2024 22:27 Відповісти
а що не ясно?
посол Шевченко винайшов чи відкрив світу нову національність/націю/нарід, що носить назву "придністровці".
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07.02.2024 04:43 Відповісти
а хто це такі "предныстровци"? Держава видно є така?
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06.02.2024 22:34 Відповісти
давно надо этот гадюшник разворошить. А заодно и пограничников взбодрить ротациями: полгода граница с Молдавией или там Словакией , полгода Сумская или Харьковская область.
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06.02.2024 23:57 Відповісти
розумна думка!
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07.02.2024 05:40 Відповісти
 
 