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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни протягом 6 лютого двічі безуспішно намагалися штурмувати наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 6 лютого 2024 року.

Про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 лютого росіяни двічі безуспішно штурмували плацдарми на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) Дніпро (3264) плацдарм (81)


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Перестаньте молоти маячню, а краще допомагайте тим мужнім людям побільше.

Просто ваше "безуспішно штурмували" сприймається людьми далекими від війни як ніби росіяни це імперські штурмовики з Зоряних війн, які не можуть нікого вбити і тільки стрілять в порожнечу, коли це зовсім не так.
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07.02.2024 00:50 Відповісти
 
 