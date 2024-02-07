Росіяни протягом 6 лютого двічі безуспішно намагалися штурмувати наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 6 лютого 2024 року.

Про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 лютого росіяни двічі безуспішно штурмували плацдарми на лівому березі Дніпра, - Генштаб