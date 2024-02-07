Росіяни протягом 6 лютого двічі безуспішно намагалися штурмувати наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 6 лютого 2024 року.
Про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.
Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ".
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Просто ваше "безуспішно штурмували" сприймається людьми далекими від війни як ніби росіяни це імперські штурмовики з Зоряних війн, які не можуть нікого вбити і тільки стрілять в порожнечу, коли це зовсім не так.