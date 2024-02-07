Комітет Ради у справах ветеранів підтримав відставку Лапутіної з посади міністра

Члени комітету одноголосно рекомендували Верховній Раді підтримати відставку міністерки у справах ветеранів.

Про це повідомили на сайті комітету, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет одноголосно погодив звільнення Лапутіної Юлії Анатоліївни з посади Міністра за поданою нею заявою та рекомендував Верховній Раді України прийняти відставку Міністра у справах ветеранів України", - йдеться у повідомленні.

Відставка Лапутіної

Нагадаємо, 5 лютого до Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів. Її розглянуть на найближчому засіданні ради.

Того ж вечора президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що потрібне перезавантаження державної політики щодо ветеранів. "За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері", - сказав Зеленський.

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Лапутіна обіймає посаду міністра у справах ветеранів із грудня 2020 року.