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Комітет Ради у справах ветеранів підтримав відставку Лапутіної з посади міністра

юлия,лапутина

Члени комітету одноголосно рекомендували Верховній Раді підтримати відставку міністерки у справах ветеранів.

Про це повідомили на сайті комітету, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет одноголосно погодив звільнення Лапутіної Юлії Анатоліївни з посади Міністра за поданою нею заявою та рекомендував Верховній Раді України прийняти відставку Міністра у справах ветеранів України", - йдеться у повідомленні.

Відставка Лапутіної

Нагадаємо, 5 лютого до Верховної Ради України надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів. Її розглянуть на найближчому засіданні ради.

Того ж вечора президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що потрібне перезавантаження державної політики щодо ветеранів. "За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері", - сказав Зеленський.

Дивіться: Потрібне перезавантаження державної політики щодо ветеранів, - Зеленський. ВIДЕО

Лапутіна обіймає посаду міністра у справах ветеранів із грудня 2020 року.

Автор: 

ВР (14961) відставка (1462) Лапутіна Юлія (65)


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Хто взамін? Ім"я????
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07.02.2024 12:40 Відповісти
Круто... А шо там з відставкою блазня буби криворогого? Слабо?
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07.02.2024 12:40 Відповісти
Без ЗВІТУ та з аплодисментами, як і резнікова!

Усьо, згідно з Регламентом ВРУ….
Стефанчук з корнієнком тільки очима затягнуті ЖИРОМ лупають….
Вони знають, що ГАДЯТЬ, прямо під себе, але ж зупинитися не можуть….
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07.02.2024 12:44 Відповісти
"Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері", - сказав Зеленський. " - то цей підор нарешті йде?
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07.02.2024 12:48 Відповісти
В нас вже є один свіжий ппп-лідор. Вірніше був. Бо вже обіср**ся та засмердівся -пора в каналізацію спустити!
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07.02.2024 13:01 Відповісти
Має сенс. Міністeрка на посаді міністра? Звучить не так.
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07.02.2024 14:22 Відповісти
 
 