УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11550 відвідувачів онлайн
Новини
625 2

Влада РФ впевнена, що усунула будь-яку потенційну загрозу з боку ПВК "Вагнер", - британська розвідка

вагнер

Російська влада не бачить загрози від ПВК "Вагнер", оскільки підпорядкували цих найманців росгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Новий командир ПВК Вагнера Антон Єлізаров зробив перше відеозвернення після загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в серпні 2023 року, де детально описав розташування нової штаб-квартири бойовиків, ймовірно, в Ростові-на-Дону.

Новий командир "вагнерівців" зазначив, що на новій базі також розміститься Добровольчий корпус росгвардії. У розвідці заявляють, що це підтверджує підпорядкування вагнерівців росгвардії.

"Російська держава, швидше за все, дозволила будівництво нової бази ПВК Вагнера і, ймовірно, вважає, що, підпорядкувавши вагнерівців росгвардії, вона усунула будь-яку потенційну загрозу, яку бойовики можуть становити для безпеки російського режиму", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі перебувають менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", вони навчають білоруських військових

Автор: 

Велика Британія (5569) зовнішня розвідка (465) ПВК Вагнер (1540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
усунула опять же руками украинцев в африке(первый с левой стороны говорит по русски)
показати весь коментар
07.02.2024 13:30 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2024 13:32 Відповісти
 
 