Влада РФ впевнена, що усунула будь-яку потенційну загрозу з боку ПВК "Вагнер", - британська розвідка

Російська влада не бачить загрози від ПВК "Вагнер", оскільки підпорядкували цих найманців росгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Новий командир ПВК Вагнера Антон Єлізаров зробив перше відеозвернення після загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в серпні 2023 року, де детально описав розташування нової штаб-квартири бойовиків, ймовірно, в Ростові-на-Дону.

Новий командир "вагнерівців" зазначив, що на новій базі також розміститься Добровольчий корпус росгвардії. У розвідці заявляють, що це підтверджує підпорядкування вагнерівців росгвардії.

"Російська держава, швидше за все, дозволила будівництво нової бази ПВК Вагнера і, ймовірно, вважає, що, підпорядкувавши вагнерівців росгвардії, вона усунула будь-яку потенційну загрозу, яку бойовики можуть становити для безпеки російського режиму", - йдеться у повідомленні.

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