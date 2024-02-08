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Вночі 8 лютого в Одесі лунають вибухи

одеса

В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Сил оборони півдня України та голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Військові заявили про бойову робота по областях, де фіксується рух ударних дронів противника. Зокрема в Одеській області, де майже опівночі зазвучали сигнали тривоги.

У місцевих пабліках писали про звуки вибухів у районі міста, які пролунали близько 00:18.

В ОВА закликали жителів міста та області залишатися в укриттях до відміни повітряної тривоги. В мерії розповіли про роботу ППО в місті через атаку "Шахедів".

В Командуванні Повітряних сил ЗСУ також закликали жителів Одеси перебувати в укриттях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки "шахедів" на Одесу: Постраждали 6 осіб, пошкоджено будинки та авто. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28365) Одеса (5447)


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Топ коментарі
+10
Чути вибухи . Дружина з коридору запитує мене , чому у нас немає своїх ракет , щоб влупити по москві . Відповідь проста - 73% тупорилих довбойобів обрали до влади ворогів та агентів російських спец.служб , які у 2019-2020 р.р. закрили УСІ! ракетні програми . Висновку не буде .
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08.02.2024 01:16
+6
Шоб кацапи здохли . Усі.
Пора Грин ПИС на рашку натравити
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08.02.2024 01:25
+4
ЗСУ, давайте відповідь по кацапськім місцям. Смерть кацапам!
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08.02.2024 01:15
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свинособаки лютують..
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08.02.2024 01:08 Відповісти
Місцева влада, завчасно готувалася до таких подій, ще з 2014 року!
Там досвідчені «кадри» залягли на потоках…
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08.02.2024 01:08 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1755317874506252630 у бєлгороді сьогодня працювало пєвєо
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08.02.2024 01:13 Відповісти
ЗСУ, давайте відповідь по кацапськім місцям. Смерть кацапам!
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08.02.2024 01:15 Відповісти
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08.02.2024 01:21 Відповісти
Чути вибухи . Дружина з коридору запитує мене , чому у нас немає своїх ракет , щоб влупити по москві . Відповідь проста - 73% тупорилих довбойобів обрали до влади ворогів та агентів російських спец.служб , які у 2019-2020 р.р. закрили УСІ! ракетні програми . Висновку не буде .
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08.02.2024 01:16 Відповісти
Свята правда про те , що зелена шобла зупинила випуск ракет в нашій країні 😠
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08.02.2024 01:42 Відповісти
"В ОВА закликали жителів міста та області залишатися в укриттях до відміни..." Джерело:
Мабуть, за 2 роки в Одесі, як і в інших містах, містечках і навіть в селах тих укриттів набудували, що все населення сховатися може.
Можна навіть тип укриття на свій смак вибрати - з овочерізками чи з барабанами...
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08.02.2024 01:25 Відповісти
Шоб кацапи здохли . Усі.
Пора Грин ПИС на рашку натравити
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08.02.2024 01:25 Відповісти
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08.02.2024 01:43 Відповісти
Человеку вдребезги разбомбили дом.
Он бредёт по городу со своим котом.
Горе-горе-горюшко нынче нарасхват.
Человек - заплаканный. Кот - подслеповат.

С неба крупкой сеется дождевой нектар.
Кот желает на руки. Он устал и стар.
Обнял кот хозяина, словно тёплый плед.
Каждому из парочки - по тринадцать лет.

Смесью гари с ужасом полон материк,
в самом центре коего - мальчик и старик.
Двое - в полутемени муторного сна.
Близких всех на радугу увела война.

И плывут по городу сквозь туман и дым
двое тихих выживших, ставшие одним.
Кто бы охранил тебя от земных невзгод,
коточеловеческий человекокот...

Алекс Габриэль
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08.02.2024 03:09 Відповісти
А зато какие шикарные дороги.
В Одессе всё ещё решают, сносить памятники всяким сруцьким или нет.
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08.02.2024 06:35 Відповісти
 
 