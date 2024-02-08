Вночі 8 лютого в Одесі лунають вибухи

В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Сил оборони півдня України та голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Військові заявили про бойову робота по областях, де фіксується рух ударних дронів противника. Зокрема в Одеській області, де майже опівночі зазвучали сигнали тривоги.

У місцевих пабліках писали про звуки вибухів у районі міста, які пролунали близько 00:18.

В ОВА закликали жителів міста та області залишатися в укриттях до відміни повітряної тривоги. В мерії розповіли про роботу ППО в місті через атаку "Шахедів".

В Командуванні Повітряних сил ЗСУ також закликали жителів Одеси перебувати в укриттях.

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