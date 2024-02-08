Вночі 8 лютого в Одесі лунають вибухи
В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Сил оборони півдня України та голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.
Військові заявили про бойову робота по областях, де фіксується рух ударних дронів противника. Зокрема в Одеській області, де майже опівночі зазвучали сигнали тривоги.
У місцевих пабліках писали про звуки вибухів у районі міста, які пролунали близько 00:18.
В ОВА закликали жителів міста та області залишатися в укриттях до відміни повітряної тривоги. В мерії розповіли про роботу ППО в місті через атаку "Шахедів".
В Командуванні Повітряних сил ЗСУ також закликали жителів Одеси перебувати в укриттях.
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Там досвідчені «кадри» залягли на потоках…
Мабуть, за 2 роки в Одесі, як і в інших містах, містечках і навіть в селах тих укриттів набудували, що все населення сховатися може.
Можна навіть тип укриття на свій смак вибрати - з овочерізками чи з барабанами...
Пора Грин ПИС на рашку натравити
Он бредёт по городу со своим котом.
Горе-горе-горюшко нынче нарасхват.
Человек - заплаканный. Кот - подслеповат.
С неба крупкой сеется дождевой нектар.
Кот желает на руки. Он устал и стар.
Обнял кот хозяина, словно тёплый плед.
Каждому из парочки - по тринадцать лет.
Смесью гари с ужасом полон материк,
в самом центре коего - мальчик и старик.
Двое - в полутемени муторного сна.
Близких всех на радугу увела война.
И плывут по городу сквозь туман и дым
двое тихих выживших, ставшие одним.
Кто бы охранил тебя от земных невзгод,
коточеловеческий человекокот...
Алекс Габриэль
В Одессе всё ещё решают, сносить памятники всяким сруцьким или нет.