Алієв вп’яте переміг на президентських виборах в Азербайджані

7 лютого в Азербайджані відбулися позачергові президентські вибори. За даними екзитполу, на них переміг чинний президент країни Ільхам Алієв. Він отримав понад 92% голосів виборців.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан", передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦВК Азербайджану, Ільхам Алієв набрав 92,4% голосів виборців.

"Захід Орудж набирає 2,2%, Фазиль Мустафа – 2%, Гудрят Гасангулієв – 1,6%, Ельшад Мусаєв – 0,8%, Разі Нуруллаєв – 0,6%, Фуад Алієв – 0,4%", - такі дані надав екзитпол.

Ільхам Алієв є президентом Азербайджану з 2003 року. На цьому посту він змінив свого батька Гейдара Алієва.

Зараз в країні президента обирають на 7 років, а кількість президентських термінів не обмежена. Для Алієва це вже пʼяті вибори поспіль.

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