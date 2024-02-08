Алієв вп’яте переміг на президентських виборах в Азербайджані
7 лютого в Азербайджані відбулися позачергові президентські вибори. За даними екзитполу, на них переміг чинний президент країни Ільхам Алієв. Він отримав понад 92% голосів виборців.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан", передає Цензор.НЕТ.
За даними ЦВК Азербайджану, Ільхам Алієв набрав 92,4% голосів виборців.
"Захід Орудж набирає 2,2%, Фазиль Мустафа – 2%, Гудрят Гасангулієв – 1,6%, Ельшад Мусаєв – 0,8%, Разі Нуруллаєв – 0,6%, Фуад Алієв – 0,4%", - такі дані надав екзитпол.
Ільхам Алієв є президентом Азербайджану з 2003 року. На цьому посту він змінив свого батька Гейдара Алієва.
Зараз в країні президента обирають на 7 років, а кількість президентських термінів не обмежена. Для Алієва це вже пʼяті вибори поспіль.
Топ коментарі
+8 govtva
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+7 Зэлэный_Змий
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+5 Nika Niko
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Шкода
А охлосу завжди більше .
Тому ми і бачимо занепад "дєрьмократій " в світі . На зміну тираніям юрби - приходять
одноосібні тирани.
А от у нас, маю підозру, хтось розвалював армію, прос**в підготовку до масштабної війни, втратив території, загубив купу життів і далі .... вилізуть на наступних виборах 73% та переоберуть знову.
Диктатор - лайно
Особу, жорсткий, авторитарний керівник. Людина, наділена необмеженою владою у сфері управління чи економіки. Раніше слово «тиран» тепер використовується приблизно так само, як термін «диктатор».
Алієв не є диктатором тому, що:
1) він є законно обраним керівником на виборах, які визнаються світом. (це основне)
2) його влада обмежена іншими інституціями, як-то місцевий парламент.
Мало того, современный ислам основан на течении которое возникло в конце 18го века и которое является разновидностью пуританства, которое доминировало в Европе и которое Европа принесла во время колониализма. Отсюда все эти желания держать женщин дома и носить бурку. Иначе говор, ислам не задерживается шесть веков до христианства, а перенял у него течение мысли, которому всего два века. Но Европа отказалась от пуританства в 20 веке.