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Новини
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Алієв вп’яте переміг на президентських виборах в Азербайджані

алієв,ільхам

7 лютого в Азербайджані відбулися позачергові президентські вибори. За даними екзитполу, на них переміг чинний президент країни Ільхам Алієв. Він отримав понад 92% голосів виборців.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан", передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦВК Азербайджану, Ільхам Алієв набрав 92,4% голосів виборців.

"Захід Орудж набирає 2,2%, Фазиль Мустафа – 2%, Гудрят Гасангулієв – 1,6%, Ельшад Мусаєв – 0,8%, Разі Нуруллаєв – 0,6%, Фуад Алієв – 0,4%", - такі дані надав екзитпол.

Ільхам Алієв є президентом Азербайджану з 2003 року. На цьому посту він змінив свого батька Гейдара Алієва.

Зараз в країні президента обирають на 7 років, а кількість президентських термінів не обмежена. Для Алієва це вже пʼяті вибори поспіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Азербайджан визнає територіальну цілісність Вірменії, - Алієв

Автор: 

Азербайджан (855) Алієв Ільхам (152) вибори (6689) Президент (815)


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Топ коментарі
+8
Как неожиданно..
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08.02.2024 10:39
+7
Алієву 62 роки (як пише вікіпєдія). Він ще далеко не труп. В Європах навіть на пенсію в такому віці не йдуть. Подивимось шо далі буде. Там мабудь син підросте.
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08.02.2024 10:53
+5
Лучшие друзья украинцев. Это же не армяне.
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08.02.2024 10:41
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"У нэго нос красиви!! (с)
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08.02.2024 10:38 Відповісти
Красава,победитель и освободитель.
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08.02.2024 10:38 Відповісти
Nadeius eta bil sarkazm ? 🤔
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08.02.2024 10:57 Відповісти
Как неожиданно..
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08.02.2024 10:39 Відповісти
у світі набирає обертів ера трупів-управлінців...
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08.02.2024 10:40 Відповісти
Алієву 62 роки (як пише вікіпєдія). Він ще далеко не труп. В Європах навіть на пенсію в такому віці не йдуть. Подивимось шо далі буде. Там мабудь син підросте.
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08.02.2024 10:53 Відповісти
далі буде ябатька .
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08.02.2024 11:48 Відповісти
Алієв старший встиг підготувати і передати владу Алієву молодшому. Чому ви думаєте, що Алієв молодший не встигне підготувати і передати владу Алієву наймолодшому?
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08.02.2024 11:53 Відповісти
Коленьке ? треба ще з автоматом фотосесію ! я просто не знав що в Азербайджані монархія .
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08.02.2024 11:58 Відповісти
Ну чо ви одразу . Може просто так співпало
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08.02.2024 12:01 Відповісти
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08.02.2024 12:27 Відповісти
Азія, ..ять!
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08.02.2024 10:41 Відповісти
Лучшие друзья украинцев. Это же не армяне.
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08.02.2024 10:41 Відповісти
- Азербайджанцы лучше, чем армяне.
- Чем лучше?
- Чем армяне.
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08.02.2024 12:18 Відповісти
Ну, а чого? Повернув свої території, послав расєю на#єр, молодець
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08.02.2024 10:43 Відповісти
якраз все зворотньо,з мордором в добрих стосунках
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08.02.2024 11:33 Відповісти
Скажемо так, ніде крім України та Балтії в колишніх республіках срср виборна демократія не прижилась.
Шкода
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08.02.2024 10:45 Відповісти
Бо ******* "дєрьмократія " це не демократія греків . А охлократія - тиранія натовпу . Коли алкоголіки , наркомани і неплатники аліментів -мають такий самий голос - як професура, бізнесмени і офіцери.
А охлосу завжди більше .
Тому ми і бачимо занепад "дєрьмократій " в світі . На зміну тираніям юрби - приходять
одноосібні тирани.
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08.02.2024 10:53 Відповісти
виросте пріємнік - кірюша зелёний, й теж буде перемагати на всих виборах, як папа. і дерьмака успадкоємить, щоб все було як при папівові.
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08.02.2024 10:45 Відповісти
Не буде цього, русня не дозволить.
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08.02.2024 10:51 Відповісти
в принципі, таки так.
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08.02.2024 10:53 Відповісти
Всі хто топить за диктаторів - довбо*оби!!!
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08.02.2024 10:46 Відповісти
Бач, як воно - створював армію, купував зброю, дочекався моменту і...... Впевнений, що це "чистий" результат, на основі успіхів у відновленні територіальної цілісності.
А от у нас, маю підозру, хтось розвалював армію, прос**в підготовку до масштабної війни, втратив території, загубив купу життів і далі .... вилізуть на наступних виборах 73% та переоберуть знову.
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08.02.2024 10:48 Відповісти
Зермаки про таке мріють.
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08.02.2024 10:50 Відповісти
Блакитна мрія зе, правити вічно.
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08.02.2024 10:51 Відповісти
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08.02.2024 10:52 Відповісти
Складно щось про це казати, якщо ти не азербайджанець і не в курсі шо там робиться. З того, що видно ззовні, чувак досить нормальний. Країна розвивається, маленьку побідоносну войнушку провів, в зашкварах не помічений. То чому б і ні?
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08.02.2024 10:56 Відповісти
Не потрібно дивитися з середини
Диктатор - лайно
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08.02.2024 11:27 Відповісти
Диктатор (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. dictator від dicto - диктую, наказую) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD термін , який залежно від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 контексту може означати:
Особу, жорсткий, авторитарний керівник. Людина, наділена необмеженою владою у сфері управління чи економіки. Раніше слово «тиран» тепер використовується приблизно так само, як термін «диктатор».

Алієв не є диктатором тому, що:
1) він є законно обраним керівником на виборах, які визнаються світом. (це основне)
2) його влада обмежена іншими інституціями, як-то місцевий парламент.
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08.02.2024 13:05 Відповісти
Фантазуй.... не зупиняйся...., зебіл
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08.02.2024 20:47 Відповісти
Іди *****
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09.02.2024 09:58 Відповісти
Ieshcho adin ***** , toka kakoi nomer 2 3 4 ....slishkom mnoga v glave stran takova gavna
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08.02.2024 10:59 Відповісти
Кажуть від довгого перебування при владі криша їде...
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08.02.2024 11:04 Відповісти
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08.02.2024 11:19 Відповісти
Спадок передасть сине.21 століття епоха диктаторів.
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08.02.2024 11:31 Відповісти
Мусульманські країни можуть існувати тільки в диктатурі. Це закладено в Корані який є компіляцією ряду джерел рабовласницької епохи. Ніяка інша форма правління там недієздатна. Населення продовбане ісламом має низький, але стабільний IQ - 85 одиниць. Цього їм досить для щастя якщо є нафта і ще якась сировина на продаж щоб купувати тупих жінок, гаджети, автомобілі та інші блага цивілізованого світу які вони самі не спроможні виробляти. Якщо ресурсів у них нема, то мусульмани стають агресивними і їх доводиться винищувати. Єдине що мотивує зараз поодиноких мусульман до вивчення ряду інженерних та технічних професій фанатичне прагнення знищити Ізраїль.
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08.02.2024 11:32 Відповісти
Мусульманство молодше за християнство на 6 століть - а теперка пригадайте шо 6 століть тому творили християни прикриваючись релігією ( індіанці не люди зовсім бо про них немає згадки в Біблії ).
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08.02.2024 11:45 Відповісти
Що тут казати... Досить згадати що християни "подарували" жінкам душу тільки в 13 столітті. Мусульмани до цього часу вважають що у жінок душі немає. Так само як і у "невірних". Тому вбивство жінки, невірного, собаки, кота нічим від розбиття цеглини на дорозі не відрізняється...
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08.02.2024 11:51 Відповісти
А проблема швидше всього в тому шо писання люди трактують як їм хочеться і ті уривки які їм вигідно . Як приклад наведу вам шо я не розумів чого Авель був скотарем а Каїн землеробом - а відгадка проста , просто в Межиріччі можна було знімати по три врожаї за рік і проблем з водою не було - а ось скотарям потрібно було кочувати в напівпустельних землях де води було не так вже і багато , такшо виживання скотарів було набагато складнішим .
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08.02.2024 12:09 Відповісти
Тупость. Мир не живет в вакууме.
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08.02.2024 12:21 Відповісти
Якшо під словом світ ви маєте на увазі Землю то - то ми якраз і живемо в вакуумі ( на 99,999999999 % Всесвіт являє собою вакуум ).
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08.02.2024 12:25 Відповісти
Я имею ввиду что ислам не развивается в вакууме. Также как христианство стало жертвой того что наука открыла кучу всего. Люди поняли что куча вещей были заблуждения. А арабы до сих пор верят вместо науки в чудеса. Даже такие просвещенные как иранцы верят в джиннов.
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08.02.2024 12:29 Відповісти
Оттого никаких шесть столетий не имеет значения. Важно восприимчивость к окружающему знанию. Если её нет, то она не появится.
Мало того, современный ислам основан на течении которое возникло в конце 18го века и которое является разновидностью пуританства, которое доминировало в Европе и которое Европа принесла во время колониализма. Отсюда все эти желания держать женщин дома и носить бурку. Иначе говор, ислам не задерживается шесть веков до христианства, а перенял у него течение мысли, которому всего два века. Но Европа отказалась от пуританства в 20 веке.
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08.02.2024 12:32 Відповісти
Вообще современные обозреватели замечают что христианский и исламский фундаментализм близнецы-братья, но корень не в их религиозности, а в том что они берут свое начало в одном месте. От сект 18го века, которые проповедовали духовную чистоту на фоне стремительного прогресса, который их пугал.
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08.02.2024 12:34 Відповісти
Назвіть його падішахом та заспокойтесь вже з тими виборами!
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08.02.2024 12:01 Відповісти
Свій Путін потрібен не тільки кацапам.
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08.02.2024 13:49 Відповісти
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25.05.2024 13:47 Відповісти
 
 