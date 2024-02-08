За ненадані комунальні послуги буде перерахунок, - Кабмін
Українцям перераховуватимуть вартість комунальних послуг за період їх ненадання, надання в неповному обсязі або невідповідної якості.
Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Йдеться про послуги з постачання теплоенергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.
Перерахунок буде здійснюватися в разі, якщо параметри послуг відхиляються від установлених законодавством та договорами. Наприклад, якщо батареї холодні або тиск у них низький, якщо в квартирі холодно, якщо через страйки або ремонт в наданні послуг була перерва.
За документом, виконавець самостійно здійснюватиме перерахунок протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, а також має сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.
Також в Мінвідновлення підкреслюють, що перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості — в оплату майбутніх платежів.
Ці норми не будуть застосовуватися на тимчасово окупованих територіях та територіях, на яких ведуться (велися) бойові активні дії.
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А шоб провести перерахунок треба потрапити на прийом до обленерго, з приймальними годинами 15:49-15:55 по понеділках і 11:17-11:23 по середах. І де пєнси займають чєргу з восьми вечора попереднього дня.
А якшо ти туди прорвався, то треба надати довідки з ЖЕКа, військомата, нотаріально завірені фотки лічільників і аналіз шо в тебе достатній рівень еритроцитів в крові.
Пробуйте заспокійливе вживати, бережіть себе.
А то шо я вище написав - це мій досвід спілкування з обленерго, бо вони постійно неправильні рахунки виставляли, потім відміняли, потім перераховували шось, але вимагали шоб все було заплочено. Може звичайно шось помінялося, бо ж бариг погнали і у руля тепер професіонали...