За ненадані комунальні послуги буде перерахунок, - Кабмін

Українцям перераховуватимуть вартість комунальних послуг за період їх ненадання, надання в неповному обсязі або невідповідної якості.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Йдеться про послуги з постачання теплоенергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

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Перерахунок буде здійснюватися в разі, якщо параметри послуг відхиляються від установлених законодавством та договорами. Наприклад, якщо батареї холодні або тиск у них низький, якщо в квартирі холодно, якщо через страйки або ремонт в наданні послуг була перерва.

За документом, виконавець самостійно здійснюватиме перерахунок протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, а також має сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

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Також в Мінвідновлення підкреслюють, що перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості — в оплату майбутніх платежів.

Ці норми не будуть застосовуватися на тимчасово окупованих територіях та територіях, на яких ведуться (велися) бойові активні дії.

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