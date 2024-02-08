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За ненадані комунальні послуги буде перерахунок, - Кабмін

комунальні,комуналка,платіжки

Українцям перераховуватимуть вартість комунальних послуг за період їх ненадання, надання в неповному обсязі або невідповідної якості.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Йдеться про послуги з постачання теплоенергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

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Перерахунок буде здійснюватися в разі, якщо параметри послуг відхиляються від установлених законодавством та договорами. Наприклад, якщо батареї холодні або тиск у них низький, якщо в квартирі холодно, якщо через страйки або ремонт в наданні послуг була перерва.

За документом, виконавець самостійно здійснюватиме перерахунок протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, а також має сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Дивіться: Росіяни розганяють фейк про відключення в Рівному від комунальних послуг за неявку до ТЦК. В ОДА спростували. ФОТО

Також в Мінвідновлення підкреслюють, що перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості — в оплату майбутніх платежів.

Ці норми не будуть застосовуватися на тимчасово окупованих територіях та територіях, на яких ведуться (велися) бойові активні дії.

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Автор: 

Кабмін (14087) комунальні послуги (570) Мінрегіонрозвитку (751)


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Топ коментарі
+2
А коли будуть прижучувати тих, хто не сплачує?
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08.02.2024 10:53
+2
Бггг, розказуйте .
А шоб провести перерахунок треба потрапити на прийом до обленерго, з приймальними годинами 15:49-15:55 по понеділках і 11:17-11:23 по середах. І де пєнси займають чєргу з восьми вечора попереднього дня.
А якшо ти туди прорвався, то треба надати довідки з ЖЕКа, військомата, нотаріально завірені фотки лічільників і аналіз шо в тебе достатній рівень еритроцитів в крові.
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08.02.2024 11:12
+2
Мені не треба заспокійливе. Я живу в Нідерландах. В минулому році приходить лист від місцевого горісполкома. І там написано шось по їхньому "блаблабла, вивіз мусора, 2019 рік, 200 євро". Я їм звоню, кажу - шо за фігня, я за все заплатив, я всі квітанціі в папочку підшиваю, зберігаю їх 10 років і можу показати. А вони мені кажуть - нє, то ми зробили перерахунок і повертаємо вам 200 євро. І через два тижні повернули на картку.
А то шо я вище написав - це мій досвід спілкування з обленерго, бо вони постійно неправильні рахунки виставляли, потім відміняли, потім перераховували шось, але вимагали шоб все було заплочено. Може звичайно шось помінялося, бо ж бариг погнали і у руля тепер професіонали...
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08.02.2024 11:34
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А коли будуть прижучувати тих, хто не сплачує?
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08.02.2024 10:53 Відповісти
Работники газовых контор идут нах!
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08.02.2024 11:29 Відповісти
Все это обман...чтобы доказать факт не предоставления услуг некачественные неполные услуги должен быть составлен Претензионный Акт с фиксацией факта не предоставления услуги,неполной некачественной услуги представителем того кто эти услуги предоставляет вы не сможете их заставить немедленно и составить сами на себя такой Акт..нет отопления они пройдут к вам после того как отопление дали а если параметры не отвечают погоде и в доме есть тепловой пункт обвинят управляющую компанию ЖЭК,ОСМД/ ЖСК в том что кто то прикрутил вентиля подачи пара воды в систему...если бы КМУ и Рада обязала бы Госпотреб/ НКРЕКП см оставлять акты такие дело бы пошло куда лучше...
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08.02.2024 11:37 Відповісти
Бггг, розказуйте .
А шоб провести перерахунок треба потрапити на прийом до обленерго, з приймальними годинами 15:49-15:55 по понеділках і 11:17-11:23 по середах. І де пєнси займають чєргу з восьми вечора попереднього дня.
А якшо ти туди прорвався, то треба надати довідки з ЖЕКа, військомата, нотаріально завірені фотки лічільників і аналіз шо в тебе достатній рівень еритроцитів в крові.
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08.02.2024 11:12 Відповісти
Вам би, казки писати для дітей…
Пробуйте заспокійливе вживати, бережіть себе.
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08.02.2024 11:25 Відповісти
Мені не треба заспокійливе. Я живу в Нідерландах. В минулому році приходить лист від місцевого горісполкома. І там написано шось по їхньому "блаблабла, вивіз мусора, 2019 рік, 200 євро". Я їм звоню, кажу - шо за фігня, я за все заплатив, я всі квітанціі в папочку підшиваю, зберігаю їх 10 років і можу показати. А вони мені кажуть - нє, то ми зробили перерахунок і повертаємо вам 200 євро. І через два тижні повернули на картку.
А то шо я вище написав - це мій досвід спілкування з обленерго, бо вони постійно неправильні рахунки виставляли, потім відміняли, потім перераховували шось, але вимагали шоб все було заплочено. Може звичайно шось помінялося, бо ж бариг погнали і у руля тепер професіонали...
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08.02.2024 11:34 Відповісти
перерахують в більшу сторону? інакше до чого це все
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08.02.2024 11:20 Відповісти
З калаМойскага, гончарук-шмигаль, списали млрд грн боргу, тож і Українцям допоможу, податки ж,з них збирають.
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08.02.2024 11:23 Відповісти
яка смішна *****! Нагадаю що в травні 2022 було прийнято рішення про перехід з Облгазів на"постачальника останньої надії" НАФТОГАЗ. Дочекались строку сплати за послуги травня - 20 червня і 22 червня оголосили про це. А людям треба було самостійно маятись з поверненням грошей з облгазів які сплатили за травень! Підори!!!!
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08.02.2024 13:52 Відповісти
О, а ще прикольно скільки в Миколаєві коштує болото що тече по водопровідних трубах
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08.02.2024 13:55 Відповісти
 
 