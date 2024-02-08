Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан найближчим часом, - президент Сербії Вучич

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Україна найближчим часом проведе саміт із країнами Західних Балкан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сербську службу "Радіо Свобода".

"Ми не ставимо під загрозу співпрацю з Україною, я буду присутній на саміті Західних Балкан і України, який відбудеться найближчим часом. У нас дуже коректні відносини з українським керівництвом", - заявив Вучич під час спільного брифінгу із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Вучич не повідомив інших деталей майбутнього саміту.

За інформацією ЗМІ, йдеться про саміт Україна – Південно-Східна Європа, який відбудеться 28 лютого у столиці Албанії Тирані.

Співорганізаторами саміту будуть і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, і президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що від їхнього імені розсилають запрошення лідерам європейських країн.

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