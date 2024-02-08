НАБУ розслідує ще одну справу, в якій фігурує Насіров

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідує ймовірну легалізацію коштів колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим, які він нібито отримав як неправомірну вигоду від олігарха Олега Бахматюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Олег Новіков

"Детективи НАБУ і прокурори САП розслідують факт імовірної легалізації коштів колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим, одержаних як неправомірну вигоду від олігарха Олега Бахматюка. Як відомо, Насірова обвинувачують в одержанні 5,6 млн доларів та 21,01 млн євро неправомірної вигоди від Бахматюка за те, щоб його компанії отримали відшкодування ПДВ", - йдеться в повідомленні.

На думку НАБУ та САП, надалі ці кошти були легалізовані в Україні шляхом придбання майнових прав на квартири в Києві. Зокрема, як встановило слідство, ТОВ "Скайпроджект" набуло у власність нерухомість в Києві за адресою вул. Велика Васильківська, 91-93, де пізніше побудовано багатофункціональний комплекс "Метрополь". Детективи вважають, що ТОВ "Скайпроджект" стало власником об'єкту внаслідок операцій з коштами, отриманими ймовірно злочинним шляхом як неправомірна вигода від Бахматюка Насірову. Власниками ТОВ "Скайпроджект" є тесть Насірова Олександр Глімбовський та його син Станіслав. Надалі власником нерухомості став закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АМТЕЛ", бенефіціаром якого донедавна був тесть ексголови ДФС, а згодом – ним став Глімбовський-молодший.

У межах цієї справи детективи НАБУ і прокурори САП добились арешту 76 квартир в житловому комплексі Terracotta та інших будинках, власником яких є фонд "АМТЕЛ". Житло заарештували в забезпечення ймовірної спеціальної конфіскації майна.

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Справа Насірова

2 березня 2017 року співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові ДФС Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення. Затримання Насірова відбувалося в лікарні "Феофанія". Лікарі Феофанії спершу не дозволяли правоохоронцям вручити підозру Насірову. У голови ДФС нібито діагностували інфаркт. Як наслідок, прокурора САП не допустили в лікарняну палату до Насірова. За словами Холодницького, рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій у цій справі було ухвалено, оскільки правоохоронцям стало відомо про можливий виїзд Насірова за кордон, а також через імовірність знищення доказів.

Насірова підозрюють у завданні державі 2 млрд грн збитків. Слідство вважає, що Насіров ухвалював необґрунтовані рішення про відстрочення рентної плати за видобуток корисних копалин. Це допомогло народному депутату Олександру Онищенку втілити в життя корупційні схеми, які йому інкримінують.

Крім того, у жовтні 2022 року Насірову та його колишньому раднику повідомили про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро хабара за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.