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Новини Допомога Україні
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Норвегія планує поставити Україні додаткові системи ППО NASAMS

nasams

Норвегія планує передати Україні 10 пускових установок і 4 центри управління вогнем систем ППО NASAMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уряд Норвегії у пресрелізі

Зазначається, що інвестиції замовлення сягнуть 3,45 млрд норвезьких крон – понад 300 млн євро.

"Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України", - наголосив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Водночас міністр занепокоєний тим, щоб Норвегія якнайшвидше придбала засоби ППО для власної оборони.

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"Норвегія надасть Україні більше ЗРК NASAMS. Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS", - йдеться у повідомленні міністерства оборони Норвегії.

Автор: 

Норвегія (766) ППО (3185) NASAMS (41)


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Топ коментарі
+10
Норвегія дуже допомагає Україні за що дякуємо ,ця країна має великі фінансові ресурси ,але на жаль в цій країні як і дружній нам Великобританії немає українського посла ,нічого сказати дуже "продуктивно" працює Єрмак і МЗС.
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09.02.2024 14:53
+5
Гарна новина!
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09.02.2024 14:50
+3
невелика країна без корупції з важким кліматом може жити дуже небідно й допомагати іншим. інші приклади - Фінляндія, Ісландія, Естонія. А в України з прекрасними землями, чудовим географічним положенням і м'яким кліматом ніяк не виходить вже 400 років (((
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09.02.2024 15:27
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Гарна новина!
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09.02.2024 14:50 Відповісти
Норвегія дуже допомагає Україні за що дякуємо ,ця країна має великі фінансові ресурси ,але на жаль в цій країні як і дружній нам Великобританії немає українського посла ,нічого сказати дуже "продуктивно" працює Єрмак і МЗС.
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09.02.2024 14:53 Відповісти
Ось тільки писали що в нас з ракетами проблеми..
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09.02.2024 14:53 Відповісти
Планує, планує, планує....., а кндр мовчки передає і не гавкає про це!!!
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09.02.2024 15:07 Відповісти
невелика країна без корупції з важким кліматом може жити дуже небідно й допомагати іншим. інші приклади - Фінляндія, Ісландія, Естонія. А в України з прекрасними землями, чудовим географічним положенням і м'яким кліматом ніяк не виходить вже 400 років (((
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09.02.2024 15:27 Відповісти
Сильно вже їх не прибідняйте - вони на провідних позиціях із видобутку нафти і газу
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09.02.2024 17:18 Відповісти
Треба пояснювати ЕС, що допомога Україні це не допомога, а інвестиція в безпеку своєї країни, того що, якщо Україна більше знищить їхньої техніки, тим спокійніше буде життя в їхній країні, і ще Україні на цей час потрібно запропонувати родовища західним корпораціям на окупованих територіях, тоді фінансування прискориться в рази.
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09.02.2024 15:40 Відповісти
 
 