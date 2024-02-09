Норвегія планує поставити Україні додаткові системи ППО NASAMS

Норвегія планує передати Україні 10 пускових установок і 4 центри управління вогнем систем ППО NASAMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уряд Норвегії у пресрелізі.

Зазначається, що інвестиції замовлення сягнуть 3,45 млрд норвезьких крон – понад 300 млн євро.

"Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України", - наголосив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Водночас міністр занепокоєний тим, щоб Норвегія якнайшвидше придбала засоби ППО для власної оборони.

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"Норвегія надасть Україні більше ЗРК NASAMS. Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS", - йдеться у повідомленні міністерства оборони Норвегії.