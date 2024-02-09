Норвегія планує поставити Україні додаткові системи ППО NASAMS
Норвегія планує передати Україні 10 пускових установок і 4 центри управління вогнем систем ППО NASAMS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уряд Норвегії у пресрелізі.
Зазначається, що інвестиції замовлення сягнуть 3,45 млрд норвезьких крон – понад 300 млн євро.
"Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки є широкомасштабними та жорстокими, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України", - наголосив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
Водночас міністр занепокоєний тим, щоб Норвегія якнайшвидше придбала засоби ППО для власної оборони.
"Норвегія надасть Україні більше ЗРК NASAMS. Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS", - йдеться у повідомленні міністерства оборони Норвегії.
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