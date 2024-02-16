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візит (1489) Франція (2902) Макрон Емманюель (1323)

Відвідаю Україну з візитом "в найближчі тижні", - Макрон

макрон,зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не відмовився від намірів приїхати в Україну й зробить це найближчим часом.

Про це він заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі 16 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Макрон сказав, що приїде до України "до середини березня" й буде "пліч-о-пліч із українським президентом".

"Можете чекати мене в найближчі тижні. Це точно", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон із міркувань безпеки відклав візит до України, - Challenges

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Топ коментарі
+4
в світері походить и в піжамі ?

і бритись не треба
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16.02.2024 23:22
+3
Хаи іде із Скальпами -- бо Зеля з турне привезе мабуть 2 мішки бумаги
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16.02.2024 23:25
+2
Месье Макрон была такая информация что вы под этот визит самолеты Мираж готовите......
Их очень ждут.....
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16.02.2024 23:22
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Месье Макрон была такая информация что вы под этот визит самолеты Мираж готовите......
Их очень ждут.....
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16.02.2024 23:22 Відповісти
в Авдіївці вчора
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16.02.2024 23:23 Відповісти
И что это изменит сейчас? Нам уже были готовы поставить F-16. Игнат признал 20 дней назад что это мы еще не готовы их принять.

Партнери готові передати F-16 Україні, але потрібно підготувати інфраструктуру та інженерів, - Ігнат. ВIДЕО


Країни-партнери вже готові передати перші винищувачі F-16, проте Україна має завершити підготовчі роботи.

Як інформує із посиланням на https://www.ukrinform.ua/ Укрінформ , про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Джерело:
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16.02.2024 23:33 Відповісти
в світері походить и в піжамі ?

і бритись не треба
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16.02.2024 23:22 Відповісти
Хаи іде із Скальпами -- бо Зеля з турне привезе мабуть 2 мішки бумаги
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16.02.2024 23:25 Відповісти
Якщо притягнеш хоч тисяч 30 снарядів, чекаємо. Ні - сиди вдома, тут дуже небезпечно
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16.02.2024 23:28 Відповісти
Чекаємо.
Українські повари приготують делікатеси.

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16.02.2024 23:30 Відповісти
Приїхав би Макрон, привітався із Залужним і одразу назад - ото б в ОПі корчі почалися, а в Зельца грець, як мінімум.
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16.02.2024 23:30 Відповісти
СРАТЬєх з КВНщиків в Ставці, навітдь лобика наморщив, силкуючи себе, хоч якось подати на ЗМІ, мислителем ….

А сам же, дурень дурнем, і наляканий, аж до діареї, добре розуміючи, що він з кодлом, натворили в Україні!

Наслідки кривав будуть, не тільки для його сім'ї та оточення, але і для млн Українців!!
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17.02.2024 00:34 Відповісти
https://chasdiy.org/in-the-world/u-nimechchyni-vykryly-bilshe-tysiachi-rumuniv-iaki-vydavaly-sebe-za-ukraintsiv-shchob-otrymaty-zhytlo-i-hroshi.html#:~:text=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D1%97%D1%85%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.%C2%A0 Десятки румунів видавали себе за українців у Німеччині, отримували гроші та житло, але їх врешті видало незнання української мови.
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17.02.2024 01:41 Відповісти
 
 