Відвідаю Україну з візитом "в найближчі тижні", - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не відмовився від намірів приїхати в Україну й зробить це найближчим часом.
Про це він заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі 16 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Макрон сказав, що приїде до України "до середини березня" й буде "пліч-о-пліч із українським президентом".
"Можете чекати мене в найближчі тижні. Це точно", – додав він.
Топ коментарі
+4 133133
показати весь коментар16.02.2024 23:22
+3 Валентин Коваль 7c749467
показати весь коментар16.02.2024 23:25
+2 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар16.02.2024 23:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Их очень ждут.....
Партнери готові передати F-16 Україні, але потрібно підготувати інфраструктуру та інженерів, - Ігнат. ВIДЕО
Країни-партнери вже готові передати перші винищувачі F-16, проте Україна має завершити підготовчі роботи.
Як інформує із посиланням на https://www.ukrinform.ua/ Укрінформ , про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Джерело:
і бритись не треба
Українські повари приготують делікатеси.
А сам же, дурень дурнем, і наляканий, аж до діареї, добре розуміючи, що він з кодлом, натворили в Україні!
Наслідки кривав будуть, не тільки для його сім'ї та оточення, але і для млн Українців!!