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Зеленський (22411) допомога (7871) США (20980)

Сподіваюсь, безпекові угоди допоможуть розблокувати допомогу США, - Зеленський

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон

Президент України Володимир Зеленський вважає, що двосторонні угоди про безпекову співпрацю, які наразі укладає Україна, підштовхнуть США до рішення про подальшу допомогу Україні.

Про це він заявив 16 лютого на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами Зеленського, угоди про "гарантії безпеки" між Україною та Британією, Німеччиною і Францією "дають впевненості в нашому суспільстві, що Україна справді захищає наші спільні цінності".

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"Але я хотів би зазначити, що це не є альтернатива Сполученим Штатам. Ми всі разом, і цей союз США і Європи… нам дуже потрібен, щоб перемогти Російську Федерацію, яка справді прийшла до нас із абсолютно неспровокованою війною", – вважає голова держави.

"І я вірю, що ці угоди дадуть поштовх для того, щоб США в такий момент все ж таки віддали пріоритет допомозі Україні, аніж виборчому процесу. Я впевнений, що президент (Джо Байден. – Ред.), Білий дім – на нашому боці. Двопартійна підтримка – вона завжди з нами була, зараз є у них внутрішні питання, і дуже хочемо, щоб вони знайшли на них відповідь", – додав він.

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Топ коментарі
+18
Потужно разблокувати чи незламно розблокувати?

Как могут те пустые бумажки что-то разблокировать? Борьба с воровством денег - может, посадки своих друзей Резникова или Баканова - могут, выдача Бени в США тоже может. Но это не о этой власти барыг.
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17.02.2024 00:04
+10
Він навіть не доганяє, що сильні світу цього допомагають тільки тим, хто здатен сам собі допомогти; або, принаймі, не буде діяти на шкоду власній державі. А це - до ЄрЗе жодним боком. Ворують же, як не в себе...
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17.02.2024 00:05
+10
"Дурне - поїхало в турне"
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17.02.2024 00:06
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А ти що робиш, убоге?
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17.02.2024 00:02 Відповісти
"Дурне - поїхало в турне"
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17.02.2024 00:06 Відповісти
Поки Зеленський катається по Європі команди на вихід з Авдіївки не буде, бо це ж вдарить по його іміджу. А потім поки він вернеться, зберуть Ставку, *********, щось порішають буде вже безнадійно пізно
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17.02.2024 00:11 Відповісти
Він лижи мастить тікати, бо йому відкриття дверей путіну в Україну, що призвело до трагедій в Бучі та Маріуполі не пробачуть
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17.02.2024 00:25 Відповісти
??? Досить хню нести, давай їдь в авдіївку мудило і там відповідай за свої слова та вчинки.
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17.02.2024 00:04 Відповісти
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17.02.2024 08:22 Відповісти
Потужно разблокувати чи незламно розблокувати?

Как могут те пустые бумажки что-то разблокировать? Борьба с воровством денег - может, посадки своих друзей Резникова или Баканова - могут, выдача Бени в США тоже может. Но это не о этой власти барыг.
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17.02.2024 00:04 Відповісти
Він навіть не доганяє, що сильні світу цього допомагають тільки тим, хто здатен сам собі допомогти; або, принаймі, не буде діяти на шкоду власній державі. А це - до ЄрЗе жодним боком. Ворують же, як не в себе...
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17.02.2024 00:05 Відповісти
Привет, свежевылупившейся. С днем рождения и пока.
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17.02.2024 00:16 Відповісти
Воно зелененьке путинятко-няша
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17.02.2024 00:27 Відповісти
Ага з такими потужними угодами можуть хіба що Ze-лохі сподіватись

Ось цитата з угоди з ФР таке саме і з ВБ

Ця Угода може бути припинена одним з Учасників шляхом письмового повідомлення іншого Учасника про свій намір припинити дію Угоди. Ця Угода припинить свою дію через шість місяців з дати отримання такого повідомлення. Джерело:
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17.02.2024 00:08 Відповісти
Вони вважають всіх українців лохами... і мають на те підстави - їм же майже 5 років дозволялося майже все!
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17.02.2024 00:09 Відповісти
Бо вони всі 73% президенти
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17.02.2024 00:13 Відповісти
А хоть один из этих договоров будет ратифицирован депутатами Украины и других стран? Без этого это просто бумажка для пиара... Хотя и с ратификацией, тоже толку никакого, учитывая текст "договоров".
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17.02.2024 00:10 Відповісти
Саме так! Далі воно буде нелігітимне! І запитають ВСІ - чому оте звільнило Залужного, Героя України, яке само ж йому і вручило?! Воно навіть не зрозуміло, що Героїв не звільняють, а підвищують бо вони ГЕРОЇ УКРАЇНИ!!!
Українці (справжні, а не по-приколу!) це розуміють, а воно ЗеОПококошнік й не розуміє досі прості речі!
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17.02.2024 00:22 Відповісти
Нардепа з Голосу Романа Костенка вчора також не випустили за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію. Його зупинили біля поїзда. Це той Костенко, котрий заявив, про політичну смерть Зеленського. Президент вирішив конкретними діями підтвердити прогноз нардепа
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17.02.2024 00:14 Відповісти
Відео бійців 3-ї ОШБр з підвалів коксохіму в Авдіївці. ВIДЕО
https://videos.cnscdn.com/video/3/koksoxim.mp4
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17.02.2024 00:17 Відповісти
СРАТЬєх з КВНщиків в Ставці, навітдь лобика наморщив, силкуючи себе, хоч якось подати на ЗМІ, мислителем ….

А сам же, дурень дурнем, і наляканий, аж до діареї, добре розуміючи, що він з кодлом, натворили в Україні!

Наслідки будуть, не тільки для його сім'ї та оточення, але і для млн Українців!!
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17.02.2024 00:30 Відповісти
Перестаньте красти та обманювати. США це дуже добре розуміє та відмовляє у допомоги шахраям.
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17.02.2024 01:34 Відповісти
Яким чином?
От якби ЗЄ виграв конкурс на найдальший плювок лайном - це допомогло б.
Але це не точно. Треба пробувати.

Головкома Залужного, який користувався у Госдепу авторитетом, звільнив - не допомогло.
Порошенка, якого поважає американський естеблішмент, не випустив - не допомогло.
Брехав та кидав 4 роки адміністрацію Байдена - не допомогло.

Треба щось більш радикальне - або конкурс, або відсмоктати у Трампа.
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17.02.2024 01:43 Відповісти
Україна сподівається на овердоз.
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17.02.2024 03:23 Відповісти
Провансаль.
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17.02.2024 03:41 Відповісти
На яких дебілів розрахована ця назва -- «безпекові угоди»?
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17.02.2024 06:21 Відповісти
Яке марення ! Їнші країни йдуть на це щоб неповноцінного заспокоїти !
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17.02.2024 07:21 Відповісти
А де власне безпекові угоди? 🤔 Я бачу угоди про військову співпрацю. І то радше не угоди, а меморандуми.
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17.02.2024 07:30 Відповісти
Сподівайся... Дурень думкою багатіє. Краще би ти взагалі не народився
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17.02.2024 09:05 Відповісти
 
 