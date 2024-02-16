Сподіваюсь, безпекові угоди допоможуть розблокувати допомогу США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що двосторонні угоди про безпекову співпрацю, які наразі укладає Україна, підштовхнуть США до рішення про подальшу допомогу Україні.

Про це він заявив 16 лютого на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами Зеленського, угоди про "гарантії безпеки" між Україною та Британією, Німеччиною і Францією "дають впевненості в нашому суспільстві, що Україна справді захищає наші спільні цінності".

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"Але я хотів би зазначити, що це не є альтернатива Сполученим Штатам. Ми всі разом, і цей союз США і Європи… нам дуже потрібен, щоб перемогти Російську Федерацію, яка справді прийшла до нас із абсолютно неспровокованою війною", – вважає голова держави.

"І я вірю, що ці угоди дадуть поштовх для того, щоб США в такий момент все ж таки віддали пріоритет допомозі Україні, аніж виборчому процесу. Я впевнений, що президент (Джо Байден. – Ред.), Білий дім – на нашому боці. Двопартійна підтримка – вона завжди з нами була, зараз є у них внутрішні питання, і дуже хочемо, щоб вони знайшли на них відповідь", – додав він.

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