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Дніпропетровщина (3261) ракети (3926)

Ракету Х-59 знищено на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"

х-59

На Дніпропетровщині знищено ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили в ПК "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі на Сумщині знищено ворожу ракету Х-59, - ПК "Схід"

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Наконец-то начали толком защищать криворожские подступы. Еще бы Львов нормально прикрыли.
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17.02.2024 16:46 Відповісти
 
 