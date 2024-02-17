Ракету Х-59 знищено на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"

На Дніпропетровщині знищено ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили в ПК "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

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