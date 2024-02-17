Ракету Х-59 знищено на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"
На Дніпропетровщині знищено ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили в ПК "Схід", передає Цензор.НЕТ.
"У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
alexandr shamov
показати весь коментар17.02.2024 16:46 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...