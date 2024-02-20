Євросоюз виділив €75 млн на гуманітарні потреби в Україні

Європейська Комісія оголосила про виділення 75 мільйонів євро гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілеспрямовані атаки Росії на ключові об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури України, такі як лікарні, школи та електромережі, серйозно ускладнюють доступ людей до основних послуг. З кожним новим обстрілом все більше українців залишаються без даху над головою і потребують допомоги та притулку в холодних умовах. Зважаючи на те, що в Україні гуманітарної допомоги потребують приблизно 14,6 мільйона людей, це нове фінансування надходить у критичний час", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 75 мільйонів євро з пакета передбачені на гуманітарні проєкти із забезпечення даху над головою, питної води, підтримку закладів освіти та охорони здоров’я.

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"Гуманітарна стратегія ЄС зосереджена передусім на захисті людей, які відчувають наслідки війни, особливо у прифронтових районах", - зазначили у пресслужбі ЄК.

Ще 8 мільйонів євро виділяють на гуманітарні проєкти на території Молдови.

З урахуванням нового фінансування Єврокомісія виділила загалом 926 млн євро на програми гуманітарної підтримки цивільного населення України, яке постраждало від російського вторгнення.

З цієї суми 860 млн євро виділено на гуманітарні програми в Україні та 66 млн євро на підтримку українців, які виїхали через війну до сусідньої Молдови.

"Війна залишила майже 40% українців залежними від гуманітарної допомоги. Ми продовжимо уважно стежити за змінами потреб на місцях, щоб реагувати на найнагальніші гуманітарні проблеми", - зазначив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

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