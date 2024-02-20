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Новини Допомога Україні
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Євросоюз виділив €75 млн на гуманітарні потреби в Україні

єс,євросоюз,євроінтеграція

Європейська Комісія оголосила про виділення 75 мільйонів євро гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілеспрямовані атаки Росії на ключові об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури України, такі як лікарні, школи та електромережі, серйозно ускладнюють доступ людей до основних послуг. З кожним новим обстрілом все більше українців залишаються без даху над головою і потребують допомоги та притулку в холодних умовах. Зважаючи на те, що в Україні гуманітарної допомоги потребують приблизно 14,6 мільйона людей, це нове фінансування надходить у критичний час", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 75 мільйонів євро з пакета передбачені на гуманітарні проєкти із забезпечення даху над головою, питної води, підтримку закладів освіти та охорони здоров’я.

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"Гуманітарна стратегія ЄС зосереджена передусім на захисті людей, які відчувають наслідки війни, особливо у прифронтових районах", - зазначили у пресслужбі ЄК.

Ще 8 мільйонів євро виділяють на гуманітарні проєкти на території Молдови.

З урахуванням нового фінансування Єврокомісія виділила загалом 926 млн євро на програми гуманітарної підтримки цивільного населення України, яке постраждало від російського вторгнення.

З цієї суми 860 млн євро виділено на гуманітарні програми в Україні та 66 млн євро на підтримку українців, які виїхали через війну до сусідньої Молдови.

"Війна залишила майже 40% українців залежними від гуманітарної допомоги. Ми продовжимо уважно стежити за змінами потреб на місцях, щоб реагувати на найнагальніші гуманітарні проблеми", - зазначив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

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Автор: 

Євросоюз (13408) гуманітарна допомога (991)


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Скільки з цього піде на утримання жОПи та самого найвЯлічайшаго? 18 міліардів 800 міл. то смішна сума, один бабрбер шо шодено робить огидну пику неголеною тягне огогого скількі, не враховуючи мівіни та парфюмів з кальсонами коляру олива.
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20.02.2024 15:22 Відповісти
На утримання жОПи піде небагато. ECHO роздасть гроші різним неурядовим організаціям, ті витратять 45-55% на власне утримання, а на решту грошей відремонтують комусь пошкоджене житло, інфраструктурні обʼєкти, роздадуть людям якісь товари і організують психологічну та юридичну допомогу. жОПа зможе відкусити хіба що з податків, які будуть сплачені в бюджет при закупівлі отих всіх товарів, робіт та послуг, та з зарплат співробітників неурядових організацій.
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20.02.2024 15:32 Відповісти
Ееееее, шановний, мабуть погано знаєте шо таке жОПа, ЗЕлена така жОПа. Там такі хліборізки, шо не шматочок від буханці відкусять, а весь буханець ковтнуть, цілком. Хліборізку дЕрьмака бачили? Отож.
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20.02.2024 16:28 Відповісти
я думаю на 5-6 яхт "ефективим менеджерам" жОПи вистачить....
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20.02.2024 15:40 Відповісти
Як ці гроші попадуть постраждалим в Україні?

Наприклад, тим хто втратив житло?
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20.02.2024 15:28 Відповісти
От тільки вище розписав, правда відповідаючи на зовсім інше питання
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20.02.2024 15:33 Відповісти
Чудово. Скільки у кишенях зелайна лишеться? Ленкина скумбрія подешевшає? відосиків побільшае?
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20.02.2024 17:12 Відповісти
От саме поганого і багато, я хочу мамі римі і папі гавновкидачу. Щом, здохнувши, дригали кінцівками до судного дня. Суки!
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20.02.2024 17:13 Відповісти
 
 