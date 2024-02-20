Завдяки Україні Росія сьогодні не атакує Молдову, - прем’єр Речан
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що зараз Росія не може атакувати його країну, і це завдяки Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Росія сьогодні не може атакувати нас військовим шляхом, і це завдяки Україні", – сказав прем’єр Молдови.
Водночас Речан переконаний, що Молдова стикається з іншими проблемами, пов'язаними з гібридною війною з боку Росії.
За його словами, РФ веде таку війну за допомогою дезінформації, кібератак, але "також і через фінансування злочинних угруповань, таких як "Шор", які намагаються підкупити виборців, щоб створити дестабілізацію".
Топ коментарі
+5 я гражданин Украины
показати весь коментар20.02.2024 19:58
+2 Erica Si
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+1 Роман Марушка #565801
показати весь коментар20.02.2024 20:21
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---6 тисяч...
Коли СРСР розвалився то радість від звільнення отримали колишні республіки,але не Росія бо по іншому жити не можуть,і 30 років намагалися різними методами повернути СРСР але зрозуміли що все марно то пішли війною