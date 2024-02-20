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Завдяки Україні Росія сьогодні не атакує Молдову, - прем’єр Речан

речан,дорін

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що зараз Росія не може атакувати його країну, і це завдяки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Росія сьогодні не може атакувати нас військовим шляхом, і це завдяки Україні", – сказав прем’єр Молдови.

Водночас Речан переконаний, що Молдова стикається з іншими проблемами, пов'язаними з гібридною війною з боку Росії.

За його словами, РФ веде таку війну за допомогою дезінформації, кібератак, але "також і через фінансування злочинних угруповань, таких як "Шор", які намагаються підкупити виборців, щоб створити дестабілізацію".

Також читайте: Молдова не має радарів, здатних виявляти "Шахеди", - прем’єр Речан

Автор: 

Молдова (2071) росія (65191) Речан Дорін (14)


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Топ коментарі
+5
маете шанс розібратись із тим прокацапським анклавом " придністровье"
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20.02.2024 19:58
+2
Завдяки Україні Россія не атакує і Польщу. Бачимо дяку.
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20.02.2024 20:18
+1
Це зрозуміло що кацапи хотять відновити СРСР
Коли СРСР розвалився то радість від звільнення отримали колишні республіки,але не Росія бо по іншому жити не можуть,і 30 років намагалися різними методами повернути СРСР але зрозуміли що все марно то пішли війною
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20.02.2024 20:21
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маете шанс розібратись із тим прокацапським анклавом " придністровье"
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20.02.2024 19:58 Відповісти
Яким саме чином "розібратися"? У Тирасполя збройних сил удвічі більше, не кажучи вже про наявніть техніки. Що би ти знав У Молдови взагалі, крім старих Ос, і вантажівок взагалі немає боєздатної техніки.
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20.02.2024 22:09 Відповісти
такий шанс на 100 років...- у Молдови спільний кордон із Румуніею / так іменовані анклави ДНР -ЛНР мали із кацапстаном/...- країною НАТО ..., при потребі загнати туди озброення не проблема... А яким чином "придністровье" буде отримувати поставки всього..., того що е вистачить на 2-4 тижні.... я про "шанс" для Молдови..., поки кацапи завязані у нас
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21.02.2024 18:34 Відповісти
Твоє прізвище не Андерсен часом, чи просто погулять вийшов ?
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21.02.2024 19:14 Відповісти
а розкажи нам не Андерсонам що може перешкодити такому сценарію про який я ...- як і чим зможе кацапія домомогти своїм зсланим козачкам із ОГРВ ПРРМ / колишня 14-та.../...патрони /снаряди та ГСМ + гарматне мясо швидко закінчуеться якщо його не поповнювати...
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23.02.2024 22:29 Відповісти
Порада- сядь, випий пива, закури Біломорканал, почухай у носі, може хтось леве підгонить .
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23.02.2024 22:52 Відповісти
повір - все те що ти вчиняеш на собі..., багатьом гомосапіенсам видаеться надто примітивним та смішним..., але якщо тобі все те перераховане допомагае...))), і при цьому ти своїм тим не завдаеш шкоди та клопоту іншим...)))- то "угадуй"
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24.02.2024 15:43 Відповісти
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24.02.2024 16:46 Відповісти
---Яка армія в Молдови ?
---6 тисяч...
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20.02.2024 20:05 Відповісти
Это же фейк. К чему вы это?
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20.02.2024 20:19 Відповісти
Завдяки Україні Россія не атакує і Польщу. Бачимо дяку.
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20.02.2024 20:18 Відповісти
Ви там особо не розслабляйтесь місяців паро і буде і в вас парад по Кишеневу кацапів. С такими партнерами воювати палками проти танків.
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20.02.2024 20:19 Відповісти
Це зрозуміло що кацапи хотять відновити СРСР
Коли СРСР розвалився то радість від звільнення отримали колишні республіки,але не Росія бо по іншому жити не можуть,і 30 років намагалися різними методами повернути СРСР але зрозуміли що все марно то пішли війною
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20.02.2024 20:21 Відповісти
Якщо кацапи пообіцяють Молдові повноцінний вихід до моря за рахунок української території, то,можливо, Кишинів змінить свою думку щодо ставлення до росії. Бажаючих цілуватись взасос з кацапами у молдаван достатньо.
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20.02.2024 22:22 Відповісти
Чим більше буде подібних розмов, тим швидше до влади прийде Додон. І тоді твої мрії збудуться.
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21.02.2024 19:16 Відповісти
 
 