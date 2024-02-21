За минулу добу росіяни понад 500 разів обстріляли Запорізьку область
Окупанти 21 лютого з РСЗВ та артилерії обстріляли понад 10 населених пунктів Запорізької області, атакували з безпілотників, завдали 3 авіаудари.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
108 ворожих безпілотників атакували Біленьке, Новодарівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Роботине, Малі Щербаки й П'ятихатки. Також, рашисти здійснили 3 авіаудари та 28 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного.
377 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Червоного, Новоандріївки, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.
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