Росія є найбільшою загрозою для Швеції, - Служба безпеки

Росія є головною загрозою міжнародній безпеці для Швеції. Зовнішні вороги країни можуть скористатися підвищеним ризиком екстремістського насильства з боку ісламістів і ультраправих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила в середу шведська служба безпеки.

"Ми всі повинні навчитися жити з серйозною ситуацією з безпекою", - заявила глава служби безпеки Шарлотта фон Ессен.

У середу, 21 лютого, служба безпеки Швеції оприлюднила щорічний звіт про загрози, з якими стискається країна.

"Перш за все, Росія, а також Китай та Іран продовжують становити найбільшу загрозу для Швеції, і вони працюють, і до певної міри також працюють разом, щоб змінити нинішню систему безпеки", – наголосила фон Ессен.

У серпні 2023 року служба безпеки Швеції підвищило рівень терористичної загрози до 4 за 5-бальною шкалою після кількох інцидентів, коли у Швеції та сусідніх країнах спалювали Коран, що викликало обурення мусульман і спровокувало джихадистські погрози. У заяві, що супроводжує доповідь, служба безпеки зазначила, що загрози з боку ультраправих та ісламістських груп можуть бути розпалені або використані ворогами Швеції за кордоном.

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"Іноземні держави можуть використовувати насильницьких екстремістів та інші види організацій і осіб як довірених осіб для здійснення загрозливої для безпеки діяльності", – йдеться в заяві.

Керівник оперативного відділу Служби безпеки Фредрік Халлстром заявив на пресконференції, що у зв'язку з тим, що все більше російських шпигунів було вислано із Заходу, Москва змінює свою тактику і "використовує більш опортуністичні методи".