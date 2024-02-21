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Новини Боротьба з корупцією
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НАБУ розслідує понад 60 справ щодо зловживань у сфері оборони, - Кривонос

кривонос

Національне антикорупційне бюро України НАБУ розслідує 60 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів у сфері оборони.

Про це на брифінгу повідомив директор бюро Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо розслідування злочинів в оборонній сфері, у сфері оборонних закупівель... розкрадання в армії в цей час - це надзвичайно страшний злочин. Розслідування в цій сфері - один із найголовніших пріоритетів розслідувань НАБУ", - зазначив Кривонос.

Він повідомив: "Наразі детективи НАБУ здійснюють розслідування у більше ніж 60 провадженнях, які стосуються тих чи інших зловживань у сфері оборони. З них ми виокремили найбільш пріоритетні - ті, які стосуються закупівлі озброєння, бронетехніки, харчування, одягу в період 2022-2023 років".

Директор НАБУ наголосив, що важливим завданням для антикорупційних органів є якісне документування злочинної діяльності в оборонній сфері та збирання достатньої кількості доказів провини причетних осіб, щоб суд згодом міг ухвалити обвинувальний вирок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупівлі продуктів Міноборони: НАБУ виявило передумови корупційних зловживань. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

НАБУ (5068) оборона (4781) закупівлі (3379) Кривонос Семен (43)


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Топ коментарі
+7
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
16 год
Порошенко: "Якщо в 2014-му голова ОДА не справлявся з будівництвом укріплень - він ішов у відставку або у в'язницю"

П'ятий президент повідомив про купівлю 15-ти екскаваторів для фронту за останні 10 днів..

Зеленський купив 0 (нуль) екскаваторів і дав 0 (нуль) грн на ЗСУ
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21.02.2024 16:47
+5
Де вони ці морди беруть???

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21.02.2024 16:50
+4
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21.02.2024 16:41
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21.02.2024 16:41 Відповісти
Ну навіщо так? Крали у МО а міністр Резніков тут ні до чого. Він взагалі білий та пухнастий
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21.02.2024 16:44 Відповісти
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21.02.2024 16:48 Відповісти
То яка ціна на яйца?
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21.02.2024 16:41 Відповісти
Коли вже буде -- передали до суду
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21.02.2024 16:42 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
16 год
Порошенко: "Якщо в 2014-му голова ОДА не справлявся з будівництвом укріплень - він ішов у відставку або у в'язницю"

П'ятий президент повідомив про купівлю 15-ти екскаваторів для фронту за останні 10 днів..

Зеленський купив 0 (нуль) екскаваторів і дав 0 (нуль) грн на ЗСУ
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21.02.2024 16:47 Відповісти
Де вони ці морди беруть???

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21.02.2024 16:50 Відповісти
Нову буцигарню потрібно будувати - 60 потенційних "клієнтів" зайдуть скоро в хату?
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21.02.2024 16:51 Відповісти
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21.02.2024 16:55 Відповісти
От ми розслідували- розслідували. 10 років розслідували, зарплати отримували, АЛЄ ні на кого так і не вийшли, ПРАПОРА з мішком картоплі знайшли А ДЄРЬМАКА з ТАТАРОВИМ - НЄ НАШЛІІІ((. КАРЮПЦІЯ- НЄ мішлю((((
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21.02.2024 17:36 Відповісти
10 років розслідували, зарплати отримували,

МОЖЕ пора вже зарплати у бюджет повертати ?
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21.02.2024 17:55 Відповісти
Ця морда(новоє ліцо)назначений ОПг без конкурсу нагадує "патріота" стерню-бувшого "правосека" з одеси.Потім россікав по мирному Києву(суддю КС терорізіровав -назначений янеком).Як почалась повномаштабна війна -сдриснув і блогером став.Не у Києві,а ні одесі його не бачили.Підірвали тачку з з хлопцем з УДА-жодного слова не сказав.Зато збирає "донати","моче" порешенко і "ухилянтів".Тіки чим він відрізняєтся від них.Покрасаватись у новій формі з автоматом на площі у києві у березні 2022року і звалить піліть блоги.
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21.02.2024 17:38 Відповісти
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21.02.2024 17:53 Відповісти
Я так розумію він уже не слідчий ? Бо їх керівництво це бездоганно чесні люди
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21.02.2024 18:14 Відповісти
яка халява а не робота. Хлопці на війні гинуть, а вони бісконечно ведуть слідство в теплих кабінетах перекладаючи бумажки і шукаючи взятки і ще за це отримують не хіли зарплати
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21.02.2024 18:12 Відповісти
розслідує!!
в результаті:
зарплата,преміі,ордени та медалі..
А нам з того що!!!
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21.02.2024 18:40 Відповісти
все що потрібно знати про нього:в 2016р не став директором Одеського підрозділу НАБУ(не зміг пояснити походження десятків на землі,квартири,машини,хату).В 2023р.-директор НАЬУ Украіни.
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21.02.2024 19:19 Відповісти
 
 