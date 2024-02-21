НАБУ розслідує понад 60 справ щодо зловживань у сфері оборони, - Кривонос
Національне антикорупційне бюро України НАБУ розслідує 60 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів у сфері оборони.
Про це на брифінгу повідомив директор бюро Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо розслідування злочинів в оборонній сфері, у сфері оборонних закупівель... розкрадання в армії в цей час - це надзвичайно страшний злочин. Розслідування в цій сфері - один із найголовніших пріоритетів розслідувань НАБУ", - зазначив Кривонос.
Він повідомив: "Наразі детективи НАБУ здійснюють розслідування у більше ніж 60 провадженнях, які стосуються тих чи інших зловживань у сфері оборони. З них ми виокремили найбільш пріоритетні - ті, які стосуються закупівлі озброєння, бронетехніки, харчування, одягу в період 2022-2023 років".
Директор НАБУ наголосив, що важливим завданням для антикорупційних органів є якісне документування злочинної діяльності в оборонній сфері та збирання достатньої кількості доказів провини причетних осіб, щоб суд згодом міг ухвалити обвинувальний вирок.
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@RomanMoskal70
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16 год
Порошенко: "Якщо в 2014-му голова ОДА не справлявся з будівництвом укріплень - він ішов у відставку або у в'язницю"
П'ятий президент повідомив про купівлю 15-ти екскаваторів для фронту за останні 10 днів..
Зеленський купив 0 (нуль) екскаваторів і дав 0 (нуль) грн на ЗСУ
МОЖЕ пора вже зарплати у бюджет повертати ?
в результаті:
зарплата,преміі,ордени та медалі..
А нам з того що!!!