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Новини Війна
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Погляди українців, що вважати перемогою України у війні розділились, 38% - за відновлення кордонів до 2014 року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

прапор,україна,перемога,мати

85% українців вірять, що Україна переможе у війні з російськими загарбниками. Однак вони розділились у поглядах, що саме вважати перемогою над Росією. 38% опитаних вважають, що це вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Такі результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 до 25 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, серед тих, хто вірить у перемогу, 27% українців вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

Крім того, 13% з-поміж опитаних вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 4% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).


Опитування Центру Разумкова

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 88% українців вірять у перемогу у війні з РФ, 58% вважають, що це станеться за 1-2 роки, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Загалом, 85% з-поміж опитаних вірять у перемогу України у цій війні (від 78% жителів сходу країни до 88,5% жителів західного регіону), а не вірять — 8,5% (від 5,5% на заході до 13% на сході країни).

Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими. Так, за даними останнього опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 20% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому - березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.

40% вважають, що вона настане через 1–2 роки (у лютому - березні 2023 р. - 26%). Що для цього знадобиться від 3 до 5 років - відповідно 14% і 7%, більш ніж 5 років - відповідно 3% і 1%, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" - відповідно 1% і 0,4%. Більше стало також тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 22% і 15%)

Опитування Центру Разумкова

Читайте на "Цензор.НЕТ": 87,3% українців під час війни довіряють ЗСУ, Президенту України - понад 60%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1936) перемога (488) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+22
Лупити кацапську нечисть потрібно,а не думати що нам потрібно,чого не потрібно.Рано чи пізно посиплеться проклятий мордор,от тоді і про кордони можна буде говорити.А він посиплеться.Всі колоси мають глиняні ноги
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21.02.2024 17:14
+21
Мгм...
Виришили обережненько "потикати паличкою" в українців: чи вже дозріли? А коли дозріли, то до чого саме?
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21.02.2024 17:16
+18
Ну ти диви, день замовних "опитувань".
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21.02.2024 17:15
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Лупити кацапську нечисть потрібно,а не думати що нам потрібно,чого не потрібно.Рано чи пізно посиплеться проклятий мордор,от тоді і про кордони можна буде говорити.А він посиплеться.Всі колоси мають глиняні ноги
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21.02.2024 17:14 Відповісти
Ті опитувачі за зразок узяли героїв Носова, з дитинства їм в'їлося, :

"На следующее утро мы раньше всех примчались на огород и стали копать. Потом Мишка выпросил у Вити рулетку и принялся землю мерять, сколько у нас на участке вскопано да сколько осталось. Покопает немного и снова меряет. И все ему кажется мало.

Я говорю:

- Конечно, будет мало, если я один копаю, а ты только меряешь!"
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21.02.2024 17:40 Відповісти
у нас немає зайвої землі для кацапів !

Перемога це повне відновлення території України станом на 1 грудня 1991 р. !
як мінімум...
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21.02.2024 18:55 Відповісти
День проверок сегодня от АП . Мы будем работать пока всех кровожадных ублюдков не уничтожим
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21.02.2024 19:07 Відповісти
Ну ти диви, день замовних "опитувань".
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21.02.2024 17:15 Відповісти
росії терміново потрібна "перерва" аби відновити сили, запаси техніки, що вже вичерпуються, ракет, снарядів - тому "зе-оманським" дали термінове завдання готувати "дагаваріца пасєрєдінє" під соусом "великої перемоги".
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21.02.2024 17:42 Відповісти
чому росії потрібна перерва зараз, коли:

- саме в нас дефіцит всього (арти, ппо, дронів) , за новий контрнаступ вже й мови нема ; провалена мобілізація, новий закон затягують ,

- саме зараз знято всю верхівку ЗСУ ,

- сша самоусуваються від допомоги на невизначений термін ;

- росіяни майже на всіх напрямках потроху просуваються ;
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21.02.2024 18:35 Відповісти
...із замовними процентами "правильних" відповідей...
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21.02.2024 17:57 Відповісти
Мгм...
Виришили обережненько "потикати паличкою" в українців: чи вже дозріли? А коли дозріли, то до чого саме?
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21.02.2024 17:16 Відповісти
Спеціально шукав ваш комент, щоб вподобайкати. Той, хто займається зондуванням суспільства, на яку недоперемогу воно погодиться, працює на ворога і є державний зрадник. Чому я написав "недоперемогу"?, - бо перемога у війні це повний розгром армії супротивника і примушення його до виплати репарацій, для нас бажаний результат, але мабуть нереальний. Тому єдино можливий результат війни, який ми можемо називати перемогою є повернення всіх територій до кордонів 2013-року і максимально стягнути з допомогою партнерів репарації у любому вигляді - майно, нерухомість, кошти, акції, як державної власності агресора, так і власність приватних компаній та пересічних громадян рашки. Всі інші трактування перемоги є маніпуляцією на користь ворога.
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21.02.2024 19:10 Відповісти
опитування з питань, що суперечать Конституції України (тобто щодо територіальної цілісності країни), є протиправними та потребують негайного реагування правоохоронних органів
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21.02.2024 17:21 Відповісти
пОПа зондує.
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21.02.2024 17:23 Відповісти
При тому, що жодних кордонів України станом на січень 2014 року не існує!
Усіх цих прокацапських разумківців, кмісовців потрібно притягувати до кримінальної відповідальності за виправдовування московицької агресії проти України та замах на порушення територіальної цілісності держави разом з їхніми привладними державними зрадниками замовниками.
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22.02.2024 01:41 Відповісти
Дерьма4к з-за куліс строчить. Зняв командування і ********** капітуляцію, по їхньому мир. Нейметься падлі.
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21.02.2024 17:21 Відповісти
Думаю рашисти сприймають капітуляцію - як їхній парад у Києві. Ніяки взагалі існуючі кордони України їх не влаштують. І на компроміс вони йти не здатні, думаю треба поглянути на історію і зробити відповідні висновки.
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21.02.2024 17:39 Відповісти
Погано не знати історії. Перемогою України може бути лише розвал кацапії на кавалки. Війна кацапії проти України-Руси почалася ще в часи, коли угро-фіни, чудь і інща мещера Андрія Боголюбського розоряли Київ. І тут, як і у фільмах про Дункана МакЛауда - повинен залишитись лише один - Україна-Русь, чи орда. До речі, кацапи це усвідомлюють на відміну від більшості українців.
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21.02.2024 17:25 Відповісти
Тут я згоден. Але самим неможливо розвалити кацапів. Баланс сил не на нашу користь. Можна сказати що як рашка кричить, що воює у нас з усім НАТО, так і ми фактично воюємо тут з усією "віссю зла" у складі рашки, Китаю, КНДР, Ірану та співчуваючих їм країн. Тільки на відміну від НАТО вони допомагають рашці реально (думаю вже скоро на собі відчуємо 400 чи більше іранських балістичних ракет).
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21.02.2024 17:37 Відповісти
Це все - технологічний аспект. Ми ж говоримо про світоглядний. УПА зі стрілецькою зброєю, часто з обмеженою кількістю *********** не дозволила кацапській потужній військовій машині, на яку працювало 15 союзних республік і сотня підкорених народів знищити українську ідентичність, позбавивши україніів їх коріння - пам'яті, мови, Батьківщини. Без цього опору більшість українців повторила б шлях кримських татар, яких депортували саме в той час, коли УПА боролася. До УПА був Холодний Яр, до того - гайдамаки....Вони утримались і щонайменше не програли Україну. Можливо саме тепер прийшов час перейти від збереженгя України до руйнування кацапстану? Адже у нашого покоління для цього далеко більше можливостей, ніж у наших предків.
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21.02.2024 18:27 Відповісти
Спросите у этих поцев прОцентов, кто из них читал Конституцию Украины.
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21.02.2024 17:30 Відповісти
З відновленням кордонів до 2014 все вірно. До січня 2014 року був статус-кво, а після пішла втрата територій.
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21.02.2024 17:31 Відповісти
Все простіше!
Зараз побільшало диванніх патріотів котрі хотіли щоб за них воював хтось інший, а вони писали патріотичні гасла з теплого дивана!
А коли їм кажуть, все, друже, прийшла твоя черга йти на фронт, вони починають плакати і казати що їм не за кого воювати. Вот і вся гірка правда...
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21.02.2024 17:31 Відповісти
Ну от ти- на передку. А де ти візьмеш набої, якщо хтось тобі їх не привезе? Що ти їстимеш, питимеш? А як збирати ті ж дрони, що закуповуються по деталях, бо так вони не обкладаються додатковими податками? Навіть, хто буде охороняти ті ж зони з полоненими? Відпустити тих, що наловили ВСУ чи розстріляти? І так можна до нескунчення... Черга чергою, але як усі воюють, може й переможно та недовго.
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21.02.2024 17:52 Відповісти
Сирожа, а що особисто зробив ти? Б/к привіз? Їжу? Воду? Може полонених п**рів охороняєш? Що конкретно ти робиш такого, щоб мати броню?

Ти поясни - все зрозумію. Хоч максимально паскудно дивлюся в сторону ухилянтів, але дорослий, тому все можу зрозуміти.
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21.02.2024 18:22 Відповісти
Тобі це якось допоможе? В мене- немає броні)) Тількі вік. 56 років- це або м'ясом без спорядження, бо я його не дотягну, але ніхто мене на собі в атаки тягати не буде, або десь подалі)) Хоча- так, тут ти вгадав, охороняю. Саме на стрілецько- спостережній вежі, зі зброєю. І до того ж плювати на обстріли чи шахеди- щоб не трапилося а сиди й спостерігай. Тількі й бачу як ПВО працює, наживо, наочно...
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21.02.2024 18:45 Відповісти
Я в війну 24.02.22. зайшов в віці 52 роки. Звільнився за станом здоров'я в 53,5. З купою контузій, з пораненням, з ніженьками, що сказали остаточне "до побачення".

Норм. Все розумію. Але й ти не спіши захищати "маминих бубочок". Тобі вже можна бути вдома. Їм - ні.
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21.02.2024 18:49 Відповісти
Я- не захищаю, я пишу те, що як не крути, але без того що я перелічив ніяк також. І це обов'язково треба враховувати. Воював- тобі за те особиста подяка, але ти також не діли світ на чорне та біле. Так- не буває. Навіть й те, що хтось до всрачки боїться війська але возить вантажі під обстрілами, це теж має місце. Психологічно- каже дома мені не страшно померти. Смішно? Не думаю...
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21.02.2024 19:01 Відповісти
До війни я був фінансовим менеджером. Та й зараз буду. Але так склалося.

Щодо психологічного вибору місця смерті - знаєш, Серж, от повернувся. Нібито класно, так? Ми вже в віці. Помирати дома таке собі задоволення й мені, й близьким.
Я б не звільнився, але колін вже нема, кардіо, те-інше. А при штабі чи в тилу працювати не хочу. Перед звільненням посидів трохи, допоміг все переробити, облегшив трохи штабним роботу.
Щодня тримаю зв'язок з побратимами, сміємося - ще місяць, і мене після війни згадають як... (тут мій позивний), що був писарем при штабі. Але ж я зайшов як бойовий і вийшов як бойовий. так склалося.
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21.02.2024 19:20 Відповісти
Все, ти побіг? Ну добре, піду теж, помиюся та спати- завтра зранку якраз на зміну. Вибач, як тебе засмутив, та бажаю щоб надалі все складалося як набої у магазин)) Гадаю, ще перестрінемося, хоча б і тут) Тож- до зустрічі))
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21.02.2024 19:56 Відповісти
До зустрічі. Але ж ти все одно потім прочитаєш. А мені закортілося поклацати по клавішам ))

Знаєш, здається, бачив вже все. По темі. Серед моїх побратимів:

65 років. Ще в Вірнопіллі, коли нас з добровільців переводили в ЗСУ. Офігенний боєць, класна людина. Але здуру якось ляпнув вголос, що на війну прийшов щоб достойно загинути. Більше на позиції не ходив. В усіх є якісь забобони. Нафіга тобі під боком людина, що таким макаром хоче учудити суїцид? В глибині душі ми все прекрасно розуміємо, й самі такі, але... Просто не треба було говорити то вголос.

=====

Такий самий італьянець. Один в один. Як й любий італьянець - імпульсивний, не дивлячись на вік. Чудив на позиції. Знімав бронік, вилазив під чорну хмару, вночі підсвічував ліхтариком. Вигнали нафіг.

===

Одесит. 60 років. ЗСУ. Досить серйозно поранило (рука). Повернувся. Тут 60 років. Просив. Уважили. Через штаб СВ ЗСУ організували контракт ще на 5 років.
(якщо чесно, я б вважав себе старим пердуном, але ось він - реальний приклад. Ми з ним безліч раз разом тряслися в тих камазах, та на броні бех. Поки я дуже акуратно злазив - він стрибав))) )

====================

Серж, скільки таких як ми загинуло.. Моїх найближчих друзів. На війні не друзі - брати. Як раз 45-60 років. А скільки молодих..

Маю завдання - зараз трохи потеплішає, їду по усій Україні до своїх. Сам тільки помітив. В мене в телефоні сотні фоток. Але так склалося, що більшість з них - вже Небесні.
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21.02.2024 20:32 Відповісти
У нас что , пленные сидят в каждом городе , где есть зоны ? Неужели !?
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21.02.2024 18:40 Відповісти
А ти в тому що я написав, тількі зони й побачив? Все іньше так, фуфло?
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21.02.2024 18:47 Відповісти
Снаряды военные из тыла привозят. Это ещё увидел.
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22.02.2024 07:53 Відповісти
Коли на чолі держави стоять мародери, зрадники і саботажники, мета яких не перемога, а в тупу знищити якомога більше українців загалом та цінних військових і цивільних спеціалістів зокрема (необхідних економіці та війську саме для перемоги), то народжуються саме такі наративи, які ви й поширююєте. саботажники і зрадники якраз і поширюють їх через вас, аби вкинути в суспільстві розкол, та приховати свій саботаж.
Бо коли гребуть без розбору, "на м'ясо", влаштовують терор і "бєзпрєдєл", розкрадають гроші на "великому крадівництві" і "яйцях" - замість вкладати ті гроші у критичне виробництво, навчання та повноцінне забезпечення військових та цивільних спеціалістів (робота котрих необхідна саме для перемоги), к, оли "кошмарять" економіку і підприємців, замість їх стимулювати", коли купа людей в тилу у військовій формі (за "мзду") виловлюють і "пакують" цивільних, та відправляють замість себе на фронт інвалідів, хворих - то це система, яка працює явно не на перемогу, а на здачу ворогові. І ніякої "справедливості" за такої "системи", за влади зрадників, саботажників і мародерів - не буде ніколи. Вони і далі будуть цинічно винищувати під будь-якими приводами українців та знищувати в державі все, що тільки зможуть на догоду ворогові.
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21.02.2024 18:02 Відповісти
Мало написав. Давай, поклацай по клавіатурі ще. Поясни, будь-ласка, свою аргументацію, чому конкретно ти не хочеш конкретно мене замінити. Тільки придумай ще шось, бо те, що ти вище накорябав - якесь недолуге.
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21.02.2024 18:25 Відповісти
Ну і нащо ти пишеш свідомо- маніпулятивну херню? Людина не пише "не хочу" тобто ти збрехав, Андрюся...
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21.02.2024 18:56 Відповісти
Але ти подиви, що воно пише. Серж, нахєра захищаєш?

Ок. Хочеш собі такого зятя?

Мені пох на усіх тих "слуг народу". Є моє. Крапка. Не знаю, друже, де ти саме живеш і де та твоя стрілецько-спостережна вежа, але просто повір на слово. Так життя склалося, що ти зі своєю вежею та хатою теж в периметрі охорони. Допоможеш зі своїм карамультуком - значить разом. Все 4.5.0.

Але, друже, будь-ласка. Не захищай їх. Мене від цієї нарвано-агресивної наволочі тіпає.

(Згадай, коли було АТО, такої агресії зі сторони чмошників не було. А тут - начебто повний кабздєц, не когось там на Донбасі, а конкретно тебе з сім'єю прийшли вбивати - і вистачає хамства не просто ховатися під жінчиною спідницею, але ще й відгавкуватися).

І, мля, давай я тебе не буду називати Сирожею, а ти мене андрюсєю )))))))
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21.02.2024 19:12 Відповісти
Ну давай)) Я- людина, тому мені притаманні людські вади та пороки. От як- стібанутися у відповідь)) Даруй, як зачепило, знову людське- спочатку напишеш, потім думаєш... Те, що ти пишеш, все вірно, та не все просто. Так- прийшли вбивати, так- повно зрадників, і так само повно прихованих ворогів. Але яка користь з тих, хто дійсно боїться відкрито воювати, чи якщо людина принесе більше користі саме де він зараз є- нащо його на фронт? Ти бачиш агресію навіть там, де її немає, мені тяжко тебе за це винити, но воно все ж таки так... Війна- вона підла штука.
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21.02.2024 19:27 Відповісти
Обнюхалися, друже. Свої. Нормально. Твій позивний запам'ятав.

(якась фігня з цим Цензором. В Гугглі давно змінив своє ім'я на українську, написав листа на Цензор, щоб видалили аккаунт. Думав, по новому перереєструюсь. Кеш видалив, звісно. А ніфіга. І новий не хоче. От й доводитися, бути в рашистській транскрипції. Щось придумаю. Поки що вибачайте ))) )
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21.02.2024 20:09 Відповісти
Що він проти тебе написав? Ти ж себе не асоціюєш із мародерами, зрадниками і саботажниками, які стоять на чолі держави, яких він критикував? Якщо це так, то ти забрехався.
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22.02.2024 01:54 Відповісти
Дивно. Чого нема варіанта станом на 24.08.1991 р.?
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21.02.2024 17:32 Відповісти
Я зараз тут напишу дуже не популярну думку. Але, нажаль, реалістичну, виходячи з того, яка ситуація в світі є зараз. Нажаль, нам можна забути про кордони 2014 і тим більше 1991 року. В реальному світі добро не завжди перемагає зло (((( 2024 рік для України буде надзвичайно важким. Виходячи з балансу сил, дій нашої зрадницької влади, дій наших "союзників" (чому в лапках, думаю не треба пояснювати), я думаю що нас чекає ще втрати територій та людей. Причому, нажаль значні. Для нас перемога буде - це взагалі, якимось чином зберегти хоча б залишки держави і незалежності. Треба поменше слухати телемарафон і дивитись на реальні речі. А реальність дуже сумна....
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21.02.2024 17:35 Відповісти
Ваша "непопулярна думка" "спонсорована" і просувається "ОПою", котра системно саботує всі критично важливі процеси в Україні, функціонування котрих, необхідне як для виживання України, так і для забезпечення її перемоги.
Зараз саме росії необхідна "перерва" у бойових діях для відновлення сил, запасів техніки (що вже вичерпуються), запасів ракет, снарядів - тому, власне, через таких як ви і "просувається" ця "непопулярна думка".
Під що, якраз, схоже, "ОПа", зняла й Головкома, тут же організувала здачі територій, та ********** неадекватний законопроект щодо мобілізації. А замість пожвавлення реального виробництва дронів, ракет, ***********, побудови адекватних фортифікаційних споруд- суцільна емітація, аби "прикрити" величезні розкрадання коштів та саботаж. Замість нормальної броні для спеціалістів в критично важливих галузях, замість заходів стимулювання економіки, спрощення фінансування ЗСУ тими ж таки місцевими бюджетами - нуль. Від'ємний результат. Все, аби дезорганізувати та деморалізувати українців.
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21.02.2024 18:18 Відповісти
Ворог має своїх проплачених тролів скрізь, навіть на Цензорі Бутусова, які розповсюджують капітуляційні наративи агресора як "пора сдавацца", "вас нєкому поддєрживать", щоб не втатити все решта і т.п.
Найбільший ворог Україні не так кацап, як ця зрадницька кліка, що захопила владу і знищує Україну зсередини руками своїх агентів і зрадників українців за паспортом.
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22.02.2024 02:08 Відповісти
Вам би НЕШАНОВНИЙ хотілося б і ЗАБУТИ про ТЕ ГНИДОВЛАДДЯ , яке призвело до сьогоднішнього стану. Зараз ПИ№діти про якісь здобутки?? Мемуари " Як я проЛЮбив Україну" - будуть писати і КУЧМИ і ЮЩЕНКИ І ПОРОШЕНКИ і навіть для ШІСТКИ ЩОСЬ напишуть. Але має бути ВОЛЯ набити за ОЦЕ ВСЕ лице і не тільки ПРЕпи№дентам - а і їх ГАМАНЦЯМ, УСІх тих хто ШІСТОК приводив до влади, УСІХ тих хто соромливо СКУПОВУЄ ЧОРНОЗЕМ, на якому МОГЛИ б жити етнічні Українці. Натомість ми маємо ГЕНОЦИД перш за все сільського (щирих етнічних українців) - і НІ один з ПРЕПИ№ДЕНТІВ не хоче брати відповідальність за те що відбувається. Ляльководів треба ПЕРЕСЛІДУВАТИ ДЕ б ВОНИ не були і до якої національності вони не відносились. У них одна національність і статус - ГНИДИ.
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21.02.2024 18:27 Відповісти
Луценко : "наразі устрій в країні - естрадно-циркова монархія"
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21.02.2024 17:36 Відповісти
Битися до останнього касапа з такою підтримкою як останні місяці - рівносильно самогубству.. тут якби до літа до Києва не дійшли, а ми утопієй займаємся..
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21.02.2024 17:39 Відповісти
Ти брав до рук зброю? Вже готовий капітулювати навіть не намагаючись виконати свій конституційний обов'язок по захисту держави? Що ти пропонуєш, здатися і піти на всі умови кацапів? Щоб вони мали змогу накопити ресурси і піти знову на Київ?
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21.02.2024 17:46 Відповісти
А ти пропонуєш взяти палицю в руки і піти всім лягти?? Треба білий світ напрягати і відкрити їм очі.. Нам потрібна їх допомога, я про це кажу..
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21.02.2024 17:55 Відповісти
Я пропоную перестати скулити і дезморалити. Ти не відповів на мое питання чи брав до рук зброю, а отже - очевидно що ти диванний писака який пропонує не чинити опіру окупанту. Чи ти думаєш що якщо заключити зараз з рашкою "перемир'я", то вона накопивши ресурсів не піде з часом на Київ? Ти ідіот?
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21.02.2024 19:18 Відповісти
Баран, це ти третій раз кажеш за "перемир'є", а я кажу що раССєю треба з лиця Землі стерти..різницю відчуваєш..?? і скромнішим будь в своїх дуповисловлюваннях..
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21.02.2024 19:22 Відповісти
Баран це ти - ось твої слова вище: "Битися до останнього касапа з такою підтримкою як останні місяці - рівносильно самогубству".То не треба битися? Йолоп. Зброю до рук брав чи нє?
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21.02.2024 21:19 Відповісти
Та зрозуміло, дивлюсь в книгу - бачу фігу.. читай по написаному, а не фантазуй..
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21.02.2024 21:39 Відповісти
Ясно все з тобою.
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21.02.2024 22:09 Відповісти
З агітками - на ноль. Там вам місце
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21.02.2024 18:29 Відповісти
Васілій сінітса, а ти з ноля пишеш? До рук зброю брав, чи бздиш?
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21.02.2024 19:13 Відповісти
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21.02.2024 17:45 Відповісти
Нехай вірять. Вони в 2019 році вірили. що треба подивитись в очі Путіну, а війна продовжується, тому, що на ній заробляє Порошенко. Вони і зараз вірять.
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21.02.2024 17:51 Відповісти
Зелємарафон, за участю дивних осіб з ОПУ, спотворює реальність, як серіали «скоти» та «говнобородько»… акакаяразніца … хотьпаржом …

21.‎02.‎2024 728 доба війни

41 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Дуже хотілось би знати (і ми дізнаємось) скільки мільйонів списали в кабінеті Шмигаля на це жалюгіддя, яке вони називають "новими позиціями українських військ". Ще більше хотілось би, щоб в них посидів Шмигаль і Стефанчук під час обстрілу. Щоб зовсім було "потужно" бажано прихопити Зеленського.
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21.02.2024 18:06 Відповісти
Це маячня... зайдіть у наймасовіші Телеграм-канали, де сотні тисяч, мільйони підписників, почитайте коментарі людей... Більшість вже готова на заморозку, лиш би не стріляли...
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21.02.2024 18:23 Відповісти
проблема в том, что русские не готовы на заморозку
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22.02.2024 01:36 Відповісти
Готує влада нарід до капітуляції на умовах пуйла і звичайно, витрачає так необхідні гроші із бюджету, які можна було спрямувати на снаряди і дрони для ЗСУ.
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21.02.2024 18:24 Відповісти
Думаю, вже і готувати не треба... народ здебільшого вже "готовий".
Хіба окрім тих, хто сидить зараз "по закордонах" і не відчуває на собі щоденні обстріли, щоденну загрозу самому опинитися на "передку" без необхідного спорядження чи втратити чоловіка, брата, батька на війні, не відчуває на собі, що економіка країни тріщить по швах, і до реального масового зубожіння не так і далеко... не відчуває, що перспективи досить туманні.
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21.02.2024 18:29 Відповісти
чому всі "нафронтніки" досі не на фронті, а строчать коменти в інтернетах? чому ви не в чергах біля военкоматів? вам, треба то ідіть.
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21.02.2024 18:37 Відповісти
Виходить що усі жертви українців даремні? Це просто якійсь шлак.
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21.02.2024 18:41 Відповісти
Вони не недарнмні, вони неминучі.
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21.02.2024 18:57 Відповісти
Цікаво, який би був результат цього опитування, якби воно проводилось в присутності працівника ТЦК з пачкою повісток в руці, які б він відразу вручав всім бажаючим вийти на кордони 91-го?
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21.02.2024 19:30 Відповісти
А веде нас Зе-влада зовсім до інакшого пункту. Визнання захоплених територій кацапськими.
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21.02.2024 21:19 Відповісти
 
 