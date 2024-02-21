Погляди українців, що вважати перемогою України у війні розділились, 38% - за відновлення кордонів до 2014 року, - опитування. ІНФОГРАФІКА
85% українців вірять, що Україна переможе у війні з російськими загарбниками. Однак вони розділились у поглядах, що саме вважати перемогою над Росією. 38% опитаних вважають, що це вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.
Такі результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 до 25 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Так, серед тих, хто вірить у перемогу, 27% українців вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.
Крім того, 13% з-поміж опитаних вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 4% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).
Загалом, 85% з-поміж опитаних вірять у перемогу України у цій війні (від 78% жителів сходу країни до 88,5% жителів західного регіону), а не вірять — 8,5% (від 5,5% на заході до 13% на сході країни).
Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими. Так, за даними останнього опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 20% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому - березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.
40% вважають, що вона настане через 1–2 роки (у лютому - березні 2023 р. - 26%). Що для цього знадобиться від 3 до 5 років - відповідно 14% і 7%, більш ніж 5 років - відповідно 3% і 1%, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" - відповідно 1% і 0,4%. Більше стало також тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 22% і 15%)
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"На следующее утро мы раньше всех примчались на огород и стали копать. Потом Мишка выпросил у Вити рулетку и принялся землю мерять, сколько у нас на участке вскопано да сколько осталось. Покопает немного и снова меряет. И все ему кажется мало.
Я говорю:
- Конечно, будет мало, если я один копаю, а ты только меряешь!"
Перемога це повне відновлення території України станом на 1 грудня 1991 р. !
як мінімум...
- саме в нас дефіцит всього (арти, ппо, дронів) , за новий контрнаступ вже й мови нема ; провалена мобілізація, новий закон затягують ,
- саме зараз знято всю верхівку ЗСУ ,
- сша самоусуваються від допомоги на невизначений термін ;
- росіяни майже на всіх напрямках потроху просуваються ;
Виришили обережненько "потикати паличкою" в українців: чи вже дозріли? А коли дозріли, то до чого саме?
Усіх цих прокацапських разумківців, кмісовців потрібно притягувати до кримінальної відповідальності за виправдовування московицької агресії проти України та замах на порушення територіальної цілісності держави разом з їхніми привладними державними зрадниками замовниками.
поцевпрОцентов, кто из них читал Конституцию Украины.
Зараз побільшало диванніх патріотів котрі хотіли щоб за них воював хтось інший, а вони писали патріотичні гасла з теплого дивана!
А коли їм кажуть, все, друже, прийшла твоя черга йти на фронт, вони починають плакати і казати що їм не за кого воювати. Вот і вся гірка правда...
Ти поясни - все зрозумію. Хоч максимально паскудно дивлюся в сторону ухилянтів, але дорослий, тому все можу зрозуміти.
Норм. Все розумію. Але й ти не спіши захищати "маминих бубочок". Тобі вже можна бути вдома. Їм - ні.
Щодо психологічного вибору місця смерті - знаєш, Серж, от повернувся. Нібито класно, так? Ми вже в віці. Помирати дома таке собі задоволення й мені, й близьким.
Я б не звільнився, але колін вже нема, кардіо, те-інше. А при штабі чи в тилу працювати не хочу. Перед звільненням посидів трохи, допоміг все переробити, облегшив трохи штабним роботу.
Щодня тримаю зв'язок з побратимами, сміємося - ще місяць, і мене після війни згадають як... (тут мій позивний), що був писарем при штабі. Але ж я зайшов як бойовий і вийшов як бойовий. так склалося.
Знаєш, здається, бачив вже все. По темі. Серед моїх побратимів:
65 років. Ще в Вірнопіллі, коли нас з добровільців переводили в ЗСУ. Офігенний боєць, класна людина. Але здуру якось ляпнув вголос, що на війну прийшов щоб достойно загинути. Більше на позиції не ходив. В усіх є якісь забобони. Нафіга тобі під боком людина, що таким макаром хоче учудити суїцид? В глибині душі ми все прекрасно розуміємо, й самі такі, але... Просто не треба було говорити то вголос.
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Такий самий італьянець. Один в один. Як й любий італьянець - імпульсивний, не дивлячись на вік. Чудив на позиції. Знімав бронік, вилазив під чорну хмару, вночі підсвічував ліхтариком. Вигнали нафіг.
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Одесит. 60 років. ЗСУ. Досить серйозно поранило (рука). Повернувся. Тут 60 років. Просив. Уважили. Через штаб СВ ЗСУ організували контракт ще на 5 років.
(якщо чесно, я б вважав себе старим пердуном, але ось він - реальний приклад. Ми з ним безліч раз разом тряслися в тих камазах, та на броні бех. Поки я дуже акуратно злазив - він стрибав))) )
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Серж, скільки таких як ми загинуло.. Моїх найближчих друзів. На війні не друзі - брати. Як раз 45-60 років. А скільки молодих..
Маю завдання - зараз трохи потеплішає, їду по усій Україні до своїх. Сам тільки помітив. В мене в телефоні сотні фоток. Але так склалося, що більшість з них - вже Небесні.
Бо коли гребуть без розбору, "на м'ясо", влаштовують терор і "бєзпрєдєл", розкрадають гроші на "великому крадівництві" і "яйцях" - замість вкладати ті гроші у критичне виробництво, навчання та повноцінне забезпечення військових та цивільних спеціалістів (робота котрих необхідна саме для перемоги), к, оли "кошмарять" економіку і підприємців, замість їх стимулювати", коли купа людей в тилу у військовій формі (за "мзду") виловлюють і "пакують" цивільних, та відправляють замість себе на фронт інвалідів, хворих - то це система, яка працює явно не на перемогу, а на здачу ворогові. І ніякої "справедливості" за такої "системи", за влади зрадників, саботажників і мародерів - не буде ніколи. Вони і далі будуть цинічно винищувати під будь-якими приводами українців та знищувати в державі все, що тільки зможуть на догоду ворогові.
Ок. Хочеш собі такого зятя?
Мені пох на усіх тих "слуг народу". Є моє. Крапка. Не знаю, друже, де ти саме живеш і де та твоя стрілецько-спостережна вежа, але просто повір на слово. Так життя склалося, що ти зі своєю вежею та хатою теж в периметрі охорони. Допоможеш зі своїм карамультуком - значить разом. Все 4.5.0.
Але, друже, будь-ласка. Не захищай їх. Мене від цієї нарвано-агресивної наволочі тіпає.
(Згадай, коли було АТО, такої агресії зі сторони чмошників не було. А тут - начебто повний кабздєц, не когось там на Донбасі, а конкретно тебе з сім'єю прийшли вбивати - і вистачає хамства не просто ховатися під жінчиною спідницею, але ще й відгавкуватися).
І, мля, давай я тебе не буду називати Сирожею, а ти мене андрюсєю )))))))
(якась фігня з цим Цензором. В Гугглі давно змінив своє ім'я на українську, написав листа на Цензор, щоб видалили аккаунт. Думав, по новому перереєструюсь. Кеш видалив, звісно. А ніфіга. І новий не хоче. От й доводитися, бути в рашистській транскрипції. Щось придумаю. Поки що вибачайте ))) )
Зараз саме росії необхідна "перерва" у бойових діях для відновлення сил, запасів техніки (що вже вичерпуються), запасів ракет, снарядів - тому, власне, через таких як ви і "просувається" ця "непопулярна думка".
Під що, якраз, схоже, "ОПа", зняла й Головкома, тут же організувала здачі територій, та ********** неадекватний законопроект щодо мобілізації. А замість пожвавлення реального виробництва дронів, ракет, ***********, побудови адекватних фортифікаційних споруд- суцільна емітація, аби "прикрити" величезні розкрадання коштів та саботаж. Замість нормальної броні для спеціалістів в критично важливих галузях, замість заходів стимулювання економіки, спрощення фінансування ЗСУ тими ж таки місцевими бюджетами - нуль. Від'ємний результат. Все, аби дезорганізувати та деморалізувати українців.
Найбільший ворог Україні не так кацап, як ця зрадницька кліка, що захопила владу і знищує Україну зсередини руками своїх агентів і зрадників українців за паспортом.
21.02.2024 728 доба війни
41 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Дуже хотілось би знати (і ми дізнаємось) скільки мільйонів списали в кабінеті Шмигаля на це жалюгіддя, яке вони називають "новими позиціями українських військ". Ще більше хотілось би, щоб в них посидів Шмигаль і Стефанчук під час обстрілу. Щоб зовсім було "потужно" бажано прихопити Зеленського.
Хіба окрім тих, хто сидить зараз "по закордонах" і не відчуває на собі щоденні обстріли, щоденну загрозу самому опинитися на "передку" без необхідного спорядження чи втратити чоловіка, брата, батька на війні, не відчуває на собі, що економіка країни тріщить по швах, і до реального масового зубожіння не так і далеко... не відчуває, що перспективи досить туманні.