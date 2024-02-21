Погляди українців, що вважати перемогою України у війні розділились, 38% - за відновлення кордонів до 2014 року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

85% українців вірять, що Україна переможе у війні з російськими загарбниками. Однак вони розділились у поглядах, що саме вважати перемогою над Росією. 38% опитаних вважають, що це вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Такі результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 до 25 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, серед тих, хто вірить у перемогу, 27% українців вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

Крім того, 13% з-поміж опитаних вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 4% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).





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Загалом, 85% з-поміж опитаних вірять у перемогу України у цій війні (від 78% жителів сходу країни до 88,5% жителів західного регіону), а не вірять — 8,5% (від 5,5% на заході до 13% на сході країни).

Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими. Так, за даними останнього опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 20% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому - березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.

40% вважають, що вона настане через 1–2 роки (у лютому - березні 2023 р. - 26%). Що для цього знадобиться від 3 до 5 років - відповідно 14% і 7%, більш ніж 5 років - відповідно 3% і 1%, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" - відповідно 1% і 0,4%. Більше стало також тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 22% і 15%)

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