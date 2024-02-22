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На чотирьох АЕС України відбулася ротація експертів МАГАТЕ

заес,аес,запорізька,магате

МАГАТЕ провело ротації своїх місій на чотирьох атомних електростанціях України, на ДСП "Чорнобильська АЕС" - це вже двадцять друга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної інспекції ядерного регулювання.

Зазначається, що на Рівненській, Південноукраїнські та Хмельницькій АЕС у лютому було проведено вже двадцяту ротацію експертів постійних моніторингових місій.

На Чорнобильській АЕС пройшла двадцять друга ротація Міжнародного агентства з атомної енергії.

У пресслужбі нагадали, що постійні місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії Росії в Україні.

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Автор: 

АЕС (1147) МАГАТЕ (712) ротація (79)


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Сторожать шоб ядрьону бомбу не замутили?
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22.02.2024 10:59 Відповісти
Роблять вигляд що працюють аби обгрунтувати необхідність і далі висмоктувати гроші з бюджетів усіх країн світу!!!
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22.02.2024 11:14 Відповісти
От тільки не розумію сенсу від наявності наглядачів від МАГАТЕ на АЕС у будь якому куточку світу, включаючи Україну, бо, по перше - ніякої безпеки це не додає, але має місце витрачання гроше і чималих на утримання цієї організації, а по друге - державна корпорація Росатом, котра є співучасником порушень цієї самої безпеки, досі не покарана ніяким чином за свої злочини саме проти безпечності АЕС. Тож сенсу від цього МАГАТЕ не більше ніж від ООН, та багатьох інших міжнародних структур, а от грошенят вони на своє утримання витрачають чимало висмоктуючи їх з кишень платників податків фактично усіх країн світу. Ну а після того як з'ясувалось що деякі із співробітників ООН взагалі напряму співпрацювали із терористами, у т.ч. з ХАМАС, то взагалі від ООН маємо не просто відсутність користі а й ШКОДУ. ТО чи варто міжнародному суспільству за свої ж кошти ще й шкодити собі???!!!
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22.02.2024 11:13 Відповісти
Що, вже не кричать, що там щось рвоне? Всі вже закупили каліййод, як заповідав великий лікар "Комаровський" і заспокоїлись.
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22.02.2024 11:24 Відповісти
 
 