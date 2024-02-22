На чотирьох АЕС України відбулася ротація експертів МАГАТЕ

МАГАТЕ провело ротації своїх місій на чотирьох атомних електростанціях України, на ДСП "Чорнобильська АЕС" - це вже двадцять друга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної інспекції ядерного регулювання.

Зазначається, що на Рівненській, Південноукраїнські та Хмельницькій АЕС у лютому було проведено вже двадцяту ротацію експертів постійних моніторингових місій.

На Чорнобильській АЕС пройшла двадцять друга ротація Міжнародного агентства з атомної енергії.

У пресслужбі нагадали, що постійні місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії Росії в Україні.

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