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Окупанти обстріляли прифронтову ТЕС, шестеро енергетиків дістали поранення

тес,обстріл

Шестеро енергетиків ДТЕК зазнали поранення внаслідок обстрілів росіянами прифронтової ТЕС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що окупанти обстріляли ТЕС зранку 22 лютого. Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

"Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки", – повідомили у компанії.

Зазначається, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок нічної атаки на ТЕС пошкоджено важливе й цінне обладнання, терміни відновлення можуть бути значними, - ДТЕК

Автор: 

обстріл (28486) ТЕС (917) ДТЕК (1982)


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Укренерго, разом з власниками облЕнерго, сподіваємося, уже виплачують страхові гроші постраждалим енергетикам!! Тарифи та гроші з них достатньо отримали, не збанкрутували!

Питання до Шмигаля, щодо стратегічно важливих для України, енергосистем під час війни, вони кому належать, хто їх власники і де вони??
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22.02.2024 13:03 Відповісти
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22.02.2024 13:22 Відповісти
 
 