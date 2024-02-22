Окупанти обстріляли прифронтову ТЕС, шестеро енергетиків дістали поранення
Шестеро енергетиків ДТЕК зазнали поранення внаслідок обстрілів росіянами прифронтової ТЕС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Зазначається, що окупанти обстріляли ТЕС зранку 22 лютого. Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.
"Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки", – повідомили у компанії.
Зазначається, що з початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.
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Питання до Шмигаля, щодо стратегічно важливих для України, енергосистем під час війни, вони кому належать, хто їх власники і де вони??