5 896 18
Віктора Павлущика обрано новим головою НАЗК - за нього проголосували всі члени комісії
25 лютого керівником Національного агентства із запобігання корупції було обрано Віктора Павлущика.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Від початку в конкурсі брали участь 64 кандидати. Раніше фаворитом називали представника НАЗК Дмитра Калмикова, але його підтримали лише три члени комісії.
За кандидатуру Павлущика проголосували всі члени комісії, включно з трьома іноземцями.
Топ коментарі
+5 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар25.02.2024 21:28
+5 Євген Миколайович fdcdd035
показати весь коментар25.02.2024 22:43
+3 Наталия Гончар
показати весь коментар25.02.2024 22:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Їх же за щось на посадах Зеленський тримає, крім роботиАнтиМайдану.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/viktor-pavlushchik-oholoshenij-peremozhtsem-konkursu-na-posadu-hlavi-nazk.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/viktor-pavlushchik-oholoshenij-peremozhtsem-konkursu-na-posadu-hlavi-nazk.html
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/konkurs-nabu/kandydaty/pavlushchyk_avtobiohrafiia.pdf https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/konkurs-nabu/kandydaty/pavlushchyk_avtobiohrafiia.pdf
Й не усі були мають зрадники а тішить , що НАБУ було запроваджене з тиском США - 2014, 2015 рік він туди увійшов - якщо не шпигун часів Януковича...
нє?