Віктора Павлущика обрано новим головою НАЗК - за нього проголосували всі члени комісії

25 лютого керівником Національного агентства із запобігання корупції було обрано Віктора Павлущика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Від початку в конкурсі брали участь 64 кандидати. Раніше фаворитом називали представника НАЗК Дмитра Калмикова, але його підтримали лише три члени комісії.

За кандидатуру Павлущика проголосували всі члени комісії, включно з трьома іноземцями.

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