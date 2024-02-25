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Новини Боротьба з корупцією
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Комісія (83) НАЗК (1669)

Віктора Павлущика обрано новим головою НАЗК - за нього проголосували всі члени комісії

назк

25 лютого керівником Національного агентства із запобігання корупції було обрано Віктора Павлущика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Від початку в конкурсі брали участь 64 кандидати. Раніше фаворитом називали представника НАЗК Дмитра Калмикова, але його підтримали лише три члени комісії.

За кандидатуру Павлущика проголосували всі члени комісії, включно з трьома іноземцями.

Також читайте: Конкурс на голову НАЗК – більше фінмоніторингу, геть санкційні списки

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Головне, щоб не проти були оті, єрмак і татаров….
Їх же за щось на посадах Зеленський тримає, крім роботиАнтиМайдану.
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25.02.2024 21:28
+5
А хто він дЄрьмаку?
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25.02.2024 22:43
+3
2008 рік -2010 р Президент Ющенко голова СБУ Наливайченко ; а от потім з 2010 по 2014 - Януковичевські Хорошковский,Калінін та Якименко ...
Й не усі були мають зрадники а тішить , що НАБУ було запроваджене з тиском США - 2014, 2015 рік він туди увійшов - якщо не шпигун часів Януковича...
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25.02.2024 22:19
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Чиїх представник буде?
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25.02.2024 21:27 Відповісти
Головне, щоб не проти були оті, єрмак і татаров….
Їх же за щось на посадах Зеленський тримає, крім роботиАнтиМайдану.
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25.02.2024 21:28 Відповісти
смішно...
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25.02.2024 21:28 Відповісти
Стаття -звіт про вибори на ДТ

https://zn.ua/ukr/POLITICS/viktor-pavlushchik-oholoshenij-peremozhtsem-konkursu-na-posadu-hlavi-nazk.html https://zn.ua/ukr/POLITICS/viktor-pavlushchik-oholoshenij-peremozhtsem-konkursu-na-posadu-hlavi-nazk.html

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25.02.2024 21:28 Відповісти
Поживемо,побачимо!
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25.02.2024 21:30 Відповісти
АВТОБІОГРАФІЯ ПАВЛУЩИКА

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/konkurs-nabu/kandydaty/pavlushchyk_avtobiohrafiia.pdf https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/konkurs-nabu/kandydaty/pavlushchyk_avtobiohrafiia.pdf

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25.02.2024 21:30 Відповісти
З Автобіографії Віктора Павлущика видно, що його хтось весь час "тягнув". Провінціал, "зірок з неба не хапав", але відразу після школи Академія СБУ і швидкі призначення в Києві.
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25.02.2024 21:57 Відповісти
По квоті від зеленського?
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25.02.2024 22:02 Відповісти
2008 рік -2010 р Президент Ющенко голова СБУ Наливайченко ; а от потім з 2010 по 2014 - Януковичевські Хорошковский,Калінін та Якименко ...
Й не усі були мають зрадники а тішить , що НАБУ було запроваджене з тиском США - 2014, 2015 рік він туди увійшов - якщо не шпигун часів Януковича...
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25.02.2024 22:19 Відповісти
У Павлущика там ціле сімейне кодло годується, і рідний брат та співмешканка в певний час разом працювали в Національному антикорупційному бюро України.
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26.02.2024 00:00 Відповісти
а, он чому він розлучився. Бо разом подружжя не може працюватти в такому органі. Ну принаймні іноземці таки були не проти. Очевидно один із накращих серед гірших. А до академії сбу свого часу поступив і внук мого сусіди, батько якого був військовий. Якщо здав добре вступні екзамени - чому ні. Там же нема платного. Чи є?
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26.02.2024 09:24 Відповісти
невже арахамію, за лобкові волоси схапають?
нє?
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25.02.2024 21:30 Відповісти
А воно там є?
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25.02.2024 23:28 Відповісти
Хто це така??
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25.02.2024 21:36 Відповісти
А хто він дЄрьмаку?
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25.02.2024 22:43 Відповісти
Там крім хламідій мабуть нема нічого
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26.02.2024 01:30 Відповісти
Головне - що не Вишневський
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26.02.2024 06:36 Відповісти
 
 