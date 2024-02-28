Розслідування справи Гладковського і Букіна щодо збитків "Укрспецекспорту" завершено

Антикорупційні органи завершили розслідування щодо колишнього директора "Укрспецекспорту" Павла Букіна та сина експершого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. За даними слідчих, вони завдали державі збитків на суму майже 13 млн грн.

Про це повідомляють САП та НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленнях пресслужби цих органів не вказані імена підозрюваних. Та обставини справи вказують на Гладковського й Букіна, які зараз переховуються за кордоном.

27 лютого прокурор прийняв рішення про завершення розслідування. Детективи НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

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Слідчі з’ясували, що Букін вступив із Гладковським у змову з метою надання неправомірної вигоди шляхом укладення договору про поставку обладнання.

Із серпня 2016 року до лютого 2017 року було укладено договори про закупівлі висотомірів для авіаційної техніки на суму понад 14 млн грн. Ринкова вартість обладнання насправді складала трохи менш як 1,5 млн грн.

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Через це ДК "Укрспецекспорт" було завдано збитки на майже 13 млн грн.

Гладковський-молодший, за даними слідчих, отримав за виконання контракту понад 170 тис. доларів.

Букіну інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК).

Гладковському - організацію цього зловживання (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК).

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Обом їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років). Обоє зараз перебувають в розшуку.

Слідство у справі розпочали на підставі матеріалів журналістського розслідування Bihus.info.