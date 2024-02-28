Розслідування справи Гладковського і Букіна щодо збитків "Укрспецекспорту" завершено
Антикорупційні органи завершили розслідування щодо колишнього директора "Укрспецекспорту" Павла Букіна та сина експершого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. За даними слідчих, вони завдали державі збитків на суму майже 13 млн грн.
Про це повідомляють САП та НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленнях пресслужби цих органів не вказані імена підозрюваних. Та обставини справи вказують на Гладковського й Букіна, які зараз переховуються за кордоном.
27 лютого прокурор прийняв рішення про завершення розслідування. Детективи НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Слідчі з’ясували, що Букін вступив із Гладковським у змову з метою надання неправомірної вигоди шляхом укладення договору про поставку обладнання.
Із серпня 2016 року до лютого 2017 року було укладено договори про закупівлі висотомірів для авіаційної техніки на суму понад 14 млн грн. Ринкова вартість обладнання насправді складала трохи менш як 1,5 млн грн.
Через це ДК "Укрспецекспорт" було завдано збитки на майже 13 млн грн.
Гладковський-молодший, за даними слідчих, отримав за виконання контракту понад 170 тис. доларів.
Букіну інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК).
Гладковському - організацію цього зловживання (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК).
Обом їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років). Обоє зараз перебувають в розшуку.
Слідство у справі розпочали на підставі матеріалів журналістського розслідування Bihus.info.
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Обогатілісь - ето плюс!
і де знаходився той ринок, де Україні продавали висотоміри ?
У заяві командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ПСУ тоді ішлося:
У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у межах масштабного військового навчання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7-2020 «Кавказ-2020» , де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі.
В березні 2021 року пресслужба концерну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC «Укроборонпром» повідомила, що завод «Генератор» став першим та єдиним в Україні підприємством, котре освоїло поглиблене відновлення надвисокочастотних приладів КИУ-43 для зенітних ракетних систем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 С-300ПТ/ПС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-ump.2021-03-25-2 [2] .
25 березня 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба Безпеки України оприлюднила додаткові докази щодо нібито незаконного постачання військових товарів з РФ, зокрема, йшлося про постачання клістронів для потреб оборонних підприємств України. Серед підозрюваних був названий і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Семен Семенченко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-5 [5] .
10 червня 2022 року, уже під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабної збройної агресії з боку росії , пресслужба https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3 ОГПУ повідомила, що суд передав (повернув) оборонному підприємству високотехнологічні прилади, які не виготовляються в Україні та є однією з основних складових зенітно-ракетних комплексів - клістрони. За словами ОГПУ ці клістрони були вилучені у ході досудового розслідування кримінального провадження в осіб, які незаконно ввезли їх на терени України та планували продати оборонним підприємствам за завищеною вартістю. Їх, нібито 2021 року, було викрадено з однієї із російських військових частин, а їхня вартість складала сотні тисяч доларів СШАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-6
І замість нагороди - звинувачення в корупції.
От і старайся тепер на благо Батьківщини, роби добру справу: не досить що ніхто не подякує, так то і з гімном змішають.