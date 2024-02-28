УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5859 відвідувачів онлайн
Новини
3 360 24

Розслідування справи Гладковського і Букіна щодо збитків "Укрспецекспорту" завершено

букін,гладковський

Антикорупційні органи завершили розслідування щодо колишнього директора "Укрспецекспорту" Павла Букіна та сина експершого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. За даними слідчих, вони завдали державі збитків на суму майже 13 млн грн.

Про це повідомляють САП та НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленнях пресслужби цих органів не вказані імена підозрюваних. Та обставини справи вказують на Гладковського й Букіна, які зараз переховуються за кордоном.

27 лютого прокурор прийняв рішення про завершення розслідування. Детективи НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Читайте: Гладковського-молодшого залишили під заочним арештом

Слідчі з’ясували, що Букін вступив із Гладковським у змову з метою надання неправомірної вигоди шляхом укладення договору про поставку обладнання.

Із серпня 2016 року до лютого 2017 року було укладено договори про закупівлі висотомірів для авіаційної техніки на суму понад 14 млн грн. Ринкова вартість обладнання насправді складала трохи менш як 1,5 млн грн.

Також читайте: Колишній директор "Укроборонпрому" Букін перед звільненням вивів із-під контролю концерну "Укрспецекспорт", - "Вihus"

Через це ДК "Укрспецекспорт" було завдано збитки на майже 13 млн грн.

Гладковський-молодший, за даними слідчих, отримав за виконання контракту понад 170 тис. доларів.

Букіну інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК).

Гладковському - організацію цього зловживання (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС заочно заарештував сина Гладковського у справі "Укроборонпрому", - САП

Обом їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років). Обоє зараз перебувають в розшуку.

Слідство у справі розпочали на підставі матеріалів журналістського розслідування Bihus.info.

Автор: 

НАБУ (5069) САП (2220) Букін Павло (52) Гладковський Ігор (25)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Ринкова вартість обладнання насправді складала ......

і де знаходився той ринок, де Україні продавали висотоміри ?
показати весь коментар
28.02.2024 14:42
+10
"насправді" на ринку це взагалі не продається і далі суцільні фантазії прокурорів
показати весь коментар
28.02.2024 14:44
+9
Писали, що малой Свинарчук віддав цей "навар" кому треба на викуп за "чорний нал" крадених на пітьмі запчастин для доукомплектації озброєння, яке лежало мертвим гпузилом в ангарах, полігонах і на складах ЗСУ.
І замість нагороди - звинувачення в корупції.
От і старайся тепер на благо Батьківщини, роби добру справу: не досить що ніхто не подякує, так то і з гімном змішають.
показати весь коментар
28.02.2024 14:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віноват парашенка
показати весь коментар
28.02.2024 14:39 Відповісти
Прийшла весна....
показати весь коментар
28.02.2024 14:40 Відповісти
5-а за рахунком 😁
показати весь коментар
28.02.2024 14:48 Відповісти
Теж політичний заказ?
показати весь коментар
28.02.2024 14:39 Відповісти
За даними слідчих, вони завдали державі збитків на суму майже 13 млн грн.

Ето мінус.
Обогатілісь - ето плюс!
показати весь коментар
28.02.2024 14:39 Відповісти
Ринкова вартість обладнання насправді складала ......

і де знаходився той ринок, де Україні продавали висотоміри ?
показати весь коментар
28.02.2024 14:42 Відповісти
"насправді" на ринку це взагалі не продається і далі суцільні фантазії прокурорів
показати весь коментар
28.02.2024 14:44 Відповісти
Чому ви так вважаєте? Сьогодні заходив в Аврору. Бачу, серед всякого китайського барахла, висотомір!
показати весь коментар
28.02.2024 14:49 Відповісти
2020 року, відбулось нашуміле у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ЗМІ вилучення слідчими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C ДБР у бригадах ППО під Києвом та біля Криму, клістронів - основних складників систем наведення на ціль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенітних ракетних комплексів , що поставило під загрозу національну безпеку країни. ДБР розслідувало ввезення з-за кордону клістронів, які не виробляються в Україні, та не могли постачатися відкрито, оскільки вироблені в Російській Федерації. Повідомлялося, що після розголосу - всі прилади повернули військовимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-ump.2021-03-25-2 [2] . Приватно, за даними центру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB «Миротворець» , було повернуто лише кілька приладів для створення інформаційного приводу, тож через це причетних до цієї справи суддів та слідчих ДБР було внесено до «списку Миротворця»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-4 [4] .

У заяві командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ПСУ тоді ішлося:

У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у межах масштабного військового навчання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7-2020 «Кавказ-2020» , де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі.

В березні 2021 року пресслужба концерну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC «Укроборонпром» повідомила, що завод «Генератор» став першим та єдиним в Україні підприємством, котре освоїло поглиблене відновлення надвисокочастотних приладів КИУ-43 для зенітних ракетних систем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 С-300ПТ/ПС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-ump.2021-03-25-2 [2] .

25 березня 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служба Безпеки України оприлюднила додаткові докази щодо нібито незаконного постачання військових товарів з РФ, зокрема, йшлося про постачання клістронів для потреб оборонних підприємств України. Серед підозрюваних був названий і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Семен Семенченко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-5 [5] .

10 червня 2022 року, уже під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабної збройної агресії з боку росії , пресслужба https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3 ОГПУ повідомила, що суд передав (повернув) оборонному підприємству високотехнологічні прилади, які не виготовляються в Україні та є однією з основних складових зенітно-ракетних комплексів - клістрони. За словами ОГПУ ці клістрони були вилучені у ході досудового розслідування кримінального провадження в осіб, які незаконно ввезли їх на терени України та планували продати оборонним підприємствам за завищеною вартістю. Їх, нібито 2021 року, було викрадено з однієї із російських військових частин, а їхня вартість складала сотні тисяч доларів СШАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD#cite_note-6
показати весь коментар
28.02.2024 15:08 Відповісти
Гладковський отримав 170 тисяч зі всієї оборутки, наче жебрак на паперті
показати весь коментар
28.02.2024 14:47 Відповісти
Писали, що малой Свинарчук віддав цей "навар" кому треба на викуп за "чорний нал" крадених на пітьмі запчастин для доукомплектації озброєння, яке лежало мертвим гпузилом в ангарах, полігонах і на складах ЗСУ.
І замість нагороди - звинувачення в корупції.
От і старайся тепер на благо Батьківщини, роби добру справу: не досить що ніхто не подякує, так то і з гімном змішають.
показати весь коментар
28.02.2024 14:49 Відповісти
"Не роби добра, не отримаєш зла!"
показати весь коментар
28.02.2024 14:51 Відповісти
"лохі какіє-то" - (Рєзніков).
показати весь коментар
28.02.2024 14:55 Відповісти
а над тими, що в часі війни грабують Україну на лярди баксів і не починалося ,,,
показати весь коментар
28.02.2024 15:13 Відповісти
ну почему, а Князев?
показати весь коментар
28.02.2024 15:22 Відповісти
он просто взяточник, и перспективы у него не такие уж плохие. В отличие от Пашинского.
показати весь коментар
28.02.2024 15:36 Відповісти
рыгоанальные дилетанты со своими "химикусами" не в счёт. Нынешней власти даже из педиатра сделать киллера - это как владимссанычу два пальца обоссать.
показати весь коментар
28.02.2024 23:48 Відповісти
по-следам єтого Бигусовского расследования и слитой им инфо, в рашке повязали и посадили на приличные сроки левых продавцов, через которых покупались для Украины всякие вийськови плюшки которые нам не где было взять
показати весь коментар
28.02.2024 15:48 Відповісти
Якось скромно 13 млн збитків Гладковського виглядають на фоні 36 млрд Рєзнікова...який також "переховується" десь за кордоном...😊
показати весь коментар
28.02.2024 15:50 Відповісти
Як нас обурюють американські конгресмени, що переслідують радника сенату США Кайла Паркера за порушення закону заради спрощення постачання снайперської зброї в Україну. Проте ми готові проковтнути переслідування людей, що в критичній для країни ситуації завезли необхідні ЗСУ комплектуючі з Росії, які на жодній Аврорі не купиш.
показати весь коментар
28.02.2024 19:10 Відповісти
"Свинарчуки" крали у кацапської армії для нашої армії, а резнікови і їх покровітєлі крали з української армії для своїх потреб і потреб малоросів та антимайданівців. І кого садять?
показати весь коментар
28.02.2024 20:38 Відповісти
 
 